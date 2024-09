Die besten Wohngebäudepolicen mit oder ohne Elementarschutz

19.9.2024 – Für zwei Modellorte mit unterschiedlichen Gefahrenlagen bieten unter den 14 Testsiegern die Bayerische, die Dema und die Domcura die günstigsten Wohngebäudeversicherungen mit Schutz gegen weitere Naturgefahren. Bei der Bayerischen ist der Baustein obligatorisch. Bei der Dema und der Domcura erhöht sich die Jahresprämie um je 126 Euro auf 543 Euro beziehungsweise je 125 Euro auf 688 Euro, wenn zusätzlich eine Absicherung gegen Elementarschäden gewählt wird. Dies zeigt eine Auswertung der Stiftung Warentest.

Aktuell droht Hochwasser an Elbe, Oder und zahlreichen Nebenflüssen. Hausbesitzer insbesondere in Sachsen, wo sich von allen Bundesländern die meisten Adressen in Überschwemmungsgebieten befinden (VersicherungsJournal 18.9.2024), könnten die Fluten schwer treffen.

Die Redaktion der Stiftung Warentest hat zufällig gerade jetzt eine neue Prüfung von Wohngebäudeversicherungen vorgelegt. Dabei wurden erstmals die Jahresprämien mit und ohne Elementarschutz ermittelt. Die Ergebnisse sind im Beitrag „Top-Schutz fürs Eigenheim finden“ in der soeben erschienenen Ausgabe Finanztest 10/2024 veröffentlicht.

Vier Leistungsbereiche geprüft

Durchleuchtet wurden die Leistungen von insgesamt 182 Versicherungen zum gleitenden Neuwert, die von 67 Anbietern aufgelegt werden. Berücksichtigt wurden nur Tarife, die ohne einen weiteren Vertrag beim selben Versicherer erhältlich sind. Stichtag war der 1. Mai.

Auf den Prüfstand kamen die vier Leistungsbereiche Feuer, Leitungswasser, Sturm/Hagel und weitere Naturgefahren. Letztere umfassen Überschwemmungen, Rückstau, Erdbeben, Erdsenkung, Erdrutsch, Schneedruck und Lawinen. Ausführlich und am Beispiel einer betroffenen Familie wird erläutert, dass aufsteigendes Grundwasser aufgrund von Starkregen nicht dazu gehört.

Grundschutz und Zusatzleistungen bewertet

Als grundlegend betrachten die Tester bei Wohngebäudeversicherungen den Verzicht auf Kürzungen bei grober Fahrlässigkeit sowie die Übernahme von Abbruch- und Aufräumkosten, Transport- und Lagerkosten, Dekontaminationskosten und von Kosten durch Bauauflagen und Überspannungsschäden durch Blitz.

Diese Leistungen werden als Grundschutz bezeichnet, der zu 70 Prozent in das Gesamturteil eingeht. Die Zusatzleistungen machen 30 Prozent aus. Hierzu gehören:

Hotelkosten bei Unbewohnbarkeit des Hauses oder Erstattung des ortsüblichen Mietwertes,

Sachverständigenkosten im Sachverständigenverfahren,

Rauch- und Rußschäden, ohne Eintritt einer versicherten Gefahr,

Anprall von Landfahrzeugen wie Autos und Schienenfahrzeugen,

Frost- und Bruchschäden an Ableitungsrohren auf dem Grundstück,

Leistung trotz unklarer Zuständigkeit bei Versichererwechsel,

Vorsorgeversicherung. Baumaßnahmen sind ohne Meldung bis mindestens zur nächsten Fälligkeit versichert.

Das Gesamturteil orientiert sich an Schulnoten. Dies reichen von „sehr gut“ (0,5 bis 1,5) und „gut“ (1,6 bis 2,5) über „befriedigend“ (2,6 bis 3,5) bis „ausreichend“ (3,6 bis 4,5) und „mangelhaft“ (4,6 bis 5,5).

Eine Modellkunde mit normal ausgestatteter Immobilie definiert

Für den Vergleich wurde ein Modellkunde definiert. Dieser ist 45 Jahre alt und wählt im Rahmen eines Versichererwechsels einen Vertrag mit einjähriger Laufzeit, anschließender automatischer Verlängerung und jährlicher Beitragszahlung. Es liegen keine Vorschäden vor. Für die Gefahren Feuer, Leitungswasser sowie Sturm/Hagel wurde kein Selbstbehalt vereinbart.

Der Versicherungsnehmer besitzt ein 2004 errichtetes Haus der Bauartklasse I mit 150 Quadratmeter Wohnfläche, davon befinden sich 50 Quadratmeter im ausgebauten Dachgeschoss. Der Vollkeller ist nicht als Wohnraum ausgebaut.

Die normal ausgestattete Immobilie ist ständig bewohnt und wird nur zu Wohnzwecken genutzt. Auf dem Grundstück befindet sich eine Garage. In der Umgebung sind keine feuergefährlichen Betriebe angesiedelt.

Jahresbeiträge für zwei Standorte ermittelt

Die Prüfer haben Jahresbeiträge für zwei Standorte mit unterschiedlichen elementaren Gefährdungen ermittelt. Dies sind zum einen Geiselberg in Rheinland-Pfalz, das in die niedrigste Gefährdungsklasse 1 eingestuft ist, und zum anderen Gera in Thüringen. Für diese Stadt gilt die höhere Gefährdungsklasse 2. Grundlage sind Daten des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV).

In der Tabelle werden unter anderem für beide Standorte die Prämien mit und ohne Absicherung gegen weitere Naturgefahren angegeben. Es sind ausschließlich mit der Note „sehr gut“ bewertete Produkte aufgeführt. Die Anbieter sind jeweils nur mit ihrer besten Offerte vertreten.

14 Testsieger

Das Ergebnis: Die Tester zeichneten 94 Tarife mit der Note „sehr gut“ aus. 22 Produkte wurden als „gut“ befunden. Fünf schnitten nur „befriedigend“ und vier noch „ausreichend“ ab. Insgesamt 57 Angebote aber sind laut den Prüfern „mangelhaft“. Begründet wird dies damit, dass die Anbieter bei Schäden durch grobe Fahrlässigkeit nicht leisten.

Im äußerst engen Rennen um das beste Gesamturteil schafften 14 Akteure mit ihren allesamt „sehr guten“ Tarifen von maximal möglichen 0,5 Punkten stolze 0,6 Punkte. Damit lauten die Testsieger (in alphabetischer Reihenfolge):

Komplettschutz bei Bayerische, Dema und Domcura in Gera ...

Für den Standort Gera mit der höheren Gefährdungsklasse zwei legen unter allen im Bericht erwähnten „sehr guten“ Offerten die Bayerische, die Dema und die Domcura zudem die günstigsten Tarife inklusive Schutz gegen Elementarschäden auf. Alle drei Testsieger berechnen dem Musterkunden pro Jahr nur 543 Euro.

Bei der Bayerischen enthält der Beitrag obligatorisch den Schutz gegen Naturgefahren. Die Tarife der Dema und der Domcura dagegen können ohne Elementarschadenversicherung gebucht werden, kosten dann jeweils 126 Euro weniger und liegen bei je 417 Euro.

Unter den 14 Testsiegern kommt die teuerste Police inklusive Absicherung gegen weitere Naturgefahren von der Alten Leipziger, die hierfür einen Jahresbeitrag von 1.665 Euro verlangt. Der Elementarschadenschutz kostet demnach einen Aufpreis von satten 1.040 Euro. Denn für die übrigen drei Leistungsbereiche berechnet der Versicherer nur 625 Euro im Jahr.

... und in Geiselberg am günstigsten

Auch für den Standort Geiselberg mit der niedrigeren Gefährdungsklasse 1 bieten unter den 14 Top-Tarifen die Bayerische, die Dema und die Domcura mit 688 Euro für alle vier Leistungsbereiche die preiswertesten Policen. Bei der Dema und der Domcura kann auf die Absicherung gegen weitere Naturgefahren verzichtet werden. Dann reduziert sich die Prämie um 125 Euro und beträgt 563 Euro.

Am tiefsten müssen die Geiselberger beim Versicherer Rheinland in die Tasche greifen, wenn sie das Risiko Elementarschäden mit absichern möchten. Hier sind jährlich 1.170 Euro auf den Tisch zu legen. Ohne weitere Naturgefahren sind es 1.030 Euro, also 157 Euro weniger.

Der Blick über das Feld der Kandidaten mit Qualitätsurteil von 0,6 hinaus zeigt, dass es noch günstiger für den Standort Geiselberg geht. Hier ist die GVV Direktversicherung AG („Premium“) mit einem Jahresbeitrag von 624 Euro für alle vier Leistungsbereiche nicht zu unterbieten.

Dahinter folgt die Europa Versicherung AG mit 640 Euro pro Jahr. Die Tarife beider Akteure sind laut der Auswertung „sehr gut“ und erzielen 0,7 Punkte.

Bezugsquelle

Der Bericht „Top-Schutz fürs Eigenheim finden“ lässt sich auf der Internetseite der Stiftung Warentest für 4,90 Euro freischalten. Das gesamte Finanztest-Heft 10/2024 ist im Onlineshop für 6,99 Euro als Download zu erwerben. Die Print-Ausgabe kann an gleicher Stelle für 7,40 Euro angefordert werden.

Eine Tabelle mit allen untersuchten Tarifen ist kostenlos auf der Website der Verbraucherschützer einsehbar.