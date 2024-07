Neuer Vorstand für Alte Leipziger Leben und Hallesche Kranken

1.7.2024

Seit dem 1. Juli ist Dr. Jochen Kriegmeier (54) neues Vorstandsmitglied der Alte Leipziger Lebensversicherung a.G. und der Halleschen Krankenversicherung a.G. Dies ist einer Pressemeldung vom heutigen Montag zu entnehmen. Laut der Meldung ist er in seiner neuen Position die Bereiche Digitalisierung, KI und Serviceprozesse zuständig.

WERBUNG

„Das harmonische Zusammenspiel dieser unterschiedlichen Themenfelder wird für den Erfolg von Versicherungsgesellschaften in der Zukunft von entscheidender Bedeutung sein. Deshalb werden diese erstmals in einem Verantwortungsbereich gebündelt und von Jochen Kriegmeier verantwortet“, heißt es in der Mitteilung weiter.

Der Manager war die letzten Jahre bei dem IT-Unternehmen IBM Consulting tätig. Zuletzt war er als Executive Partner in der Funktion Head of Insurance für die deutschsprachigen Länder zuständig.

Jochen Kriegmeier (Bild: ALH-Gruppe)

Kriegmeier kann auf mehrere Jahrzehnte Führungserfahrung zurückgreifen, unter anderem auch als Versicherungsvorstand bei den WGV Versicherungen (2.10.2017, 2.7.2020) sowie bei der Zurich Gruppe Deutschland und der ADAC Autoversicherung AG (10.12.2012, 21.1.2014, 22.3.2016)

Weitere Karrierestationen des promovierten Wirtschaftswissenschaftlers war neben den Württembergischen Versicherungen (1.12.2006, 3.12.2007) unter anderem auch die Daimler Insurance Services GmbH, bei der er die weltweiten Corporate-Insurance-Aktivitäten verantwortete (8.11.2011),