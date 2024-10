Landesschadenhilfe und Ostangler Brandgilde wollen fusionieren

22.10.2024

Die Landesschadenhilfe Versicherung VaG (LSH) und die Ostangler Brandgilde VVaG planen ihren Zusammenschluss Mitte 2025. Das berichtet der Versicherungsbote. Die beiden Vereine haben sich dazu am Montag nicht geäußert und auch Nachfragen des VersicherungsJournals nicht beantwortet.

Laut dem Versicherungsboten reagieren die Unternehmen mit dem Vorhaben auf steigende Anforderungen durch Digitalisierung und Regulatorik. Zusammen wollen sie Kosten sparen, die Reichweite erhöhen und ihr Produktportfolio ausweiten.

Die Ostangler bringt (Stand 2023) 53 Millionen Euro Beitragseinnahmen in das fusionierte Unternehmen ein und die LSH 21 Millionen Euro. Die Ostangler hat in vier der letzten fünf Jahre einen Jahresüberschuss erzielt; der war aber insgesamt geringer als der Jahresfehlbetrag von 1,4 Millionen Euro in 2022. Das Eigenkapital inklusive Genussscheinkapital ging von 6,0 auf 5,4 Millionen Euro zurück.

Die LSH hat in allen fünf letzten Geschäftsjahren mit Netto-Schadenquoten zwischen 38 und 63 Prozent sowie Netto-Kostenquoten zwischen 47 und 64 Prozent Verluste erwirtschaftet zwischen 190.000 Euro und 2,7 Millionen Euro. Dadurch haben sich die Rücklagen (Eigenkapital) auf 3,4 Millionen Euro mehr als halbiert.

Die Ostangler hat die Zahl der Policen im Bestand von 2019 bis 2023 um 32 Prozent auf 185.875 erhöht, die LSH wuchs in dem Zeitraum um 126 Prozent auf 125.441 Stück.