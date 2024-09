Ergo: Theo Kokkalas und Oliver Willmes tauschen die Chefsessel

23.9.2024

Theo Kokkalas (60), Vorstandsvorsitzender der Ergo Deutschland AG, und Dr. Oliver Willmes (50), Vorstandsvorsitzender der Ergo International AG, tauschen zum 1. Januar ihre Positionen. Kokkalas wird künftig das internationale Geschäft leiten, Willmes wird Deutschlandchef. Das meldete die Versicherungsgruppe am Freitag.

„Theo Kokkalas wie Oliver Willmes haben in ihren bisherigen Rollen außergewöhnliche Leistungen erbracht und unser Geschäft im In- wie im Ausland signifikant weiterentwickelt“, wird Markus Rieß, Vorstandsvorsitzender der Gruppe, in der Pressemitteilung zitiert. Vor dem Start des nächsten Strategieprogramms 2026 stelle man mit dem Tausch bereits eine wesentliche Weiche für den weiteren Erfolg.

Theo Kokkalas (Bild: Ergo)

Kokkalas arbeitet seit 2004 in unterschiedlichen Managementpositionen für die Tochter der Münchener Rückversicherungsgesellschaft AG in München. Von 2004 bis 2020 verantwortete er als CEO die Aktivitäten in Griechenland, ab 2012 zusätzlich in der Türkei. Seit Mai 2020 ist er COO und Chef der Ergo Deutschland (VersicherungsJournal 13.12.2019).

Oliver Willmes (Bild: Ergo)

Willmes begann ebenfalls 2004 seine Karriere beim Düsseldorfer Versicherer. Nach unterschiedlichen Leitungsfunktionen im In- und Ausland übernahm der promovierte Wirtschaftswissenschaftler 2019 als COO und Vorsitzender des Vorstandes die Verantwortung für das internationale Geschäft (VersicherungsJournal 15.8.2019).