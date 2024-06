Strenge Regeln für die Installation von Überwachungskameras

5.6.2024 – Allein die Tatsache, dass eine Überwachungskamera technisch so ausgestattet ist, dass sie jederzeit auch in Richtung eines Nachbargrundstücks geschwenkt werden kann, reicht aus, um auf Verlangen eines Nachbarn den Betrieb zu untersagen. Das geht aus einem kürzlich veröffentlichten Urteil des Amtsgerichts Gelnhausen vom 4. März 2024 hervor (52 C 76/24).

Wegen eines allgemein angespannten Nachbarschaftsverhältnisses fühlte sich der Eigentümer eines Anwesens bemüßigt, eine Überwachungskamera auf seinem Grundstück zu installieren.

Dagegen setzte sich sein Nachbar mit der Beantragung einer einstweiligen Verfügung zur Wehr. Mit der sollte der Besitzer der Kamera dazu verpflichtet werden, sie so einzurichten, dass sie das Grundstück des Antragstellers nicht erfassen konnte.

Einstweilige Verfügung

Dem hielt der Mann entgegen, dass die Kamera nachweislich nicht auf das Nebengrundstück ausgerichtet sei. Er habe sie nur zur Überwachung seines eigenen Anwesens angeschafft.

Diese Argumentation überzeugte das Gelnhausener Amtsgericht nicht. Es gab dem Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfügung statt.

WERBUNG

Ein ungutes Gefühl reicht aus

Nach höchstrichterlicher Rechtsprechung komme es nicht darauf an, dass eine Überwachungskamera ein Nachbargrundstück tatsächlich erfasst. Sie zu nutzen, sei vielmehr bereits dann unzulässig, wenn sie über einen elektronischen Mechanismus verfüge, mit dessen Hilfe sie entsprechend ausgerichtet werden könne.

Denn in einem solchen Fall könne die Kamera bei einem Nachbarn das nachvollziehbare Gefühl erzeugen, jederzeit beobachtet werden zu können. Das sei jedoch unzulässig und auch durch das Argument eines angespannten Nachbarschaftsverhältnisses nicht zu rechtfertigen.