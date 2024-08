So (un)wichtig sind Assistanceleistungen für Versicherer und Vermittler

Diese Artikel könnten Sie noch interessieren

In einer aktuellen Studie wurde der Stellenwert von Assistance-Leistungen für das Geschäftsmodell der Versicherungswirtschaft sowie Vertriebshindernisse aus Vermittlersicht ermittelt. (Bild: Wichert) mehr ...

Eine Fachjury und die Branche haben entschieden, welche Versicherungsagenturen in der Onlinekommunikation besonders hervorstechen. Zu den Preisträgern in verschiedenen Kategorien gehören Vertreter von Allianz, Ergo, HDI und Provinzial. (Bild: Pixabay CC0) mehr ...

Wie sich Vertrieb und Verkauf nach den Corona-Erfahrungen gestalten werden, berichtet eine Expertin in ihrem neuen Buch. Im Erzählstil stellt sie dabei branchenübergreifende Überzeugungen in Frage, sieht aber klare Chancen für die Beratung in der Onlinewelt. (Bild: Pixabay CC0) mehr ...