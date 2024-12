Bundesrat stimmt Erhöhung des Pflegebeitrags zu

20.12.2024

Der Bundesrat hat in seiner letzten Plenarsitzung des Jahres 2024 der Verordnung zur Anpassung des Beitragssatzes in der sozialen Pflegeversicherung (SPV) zugestimmt. Damit steigt ab Januar der Beitragssatz um 0,2 Prozentpunkte auf 3,6 Prozent. Die höheren Beiträge generieren Mehreinnahmen in Höhe von rund 3,7 Milliarden Euro jährlich, berichtet die Bundesregierung in der Verordnung.

Langfristig steige der Beitrag damit entsprechend der Lohn- und Beschäftigungsentwicklung. Mit der Anhebung sei die Finanzierung der bereits gesetzlich vorgesehenen Leistungen der sozialen Pflegeversicherung ab 2025 wieder gesichert. Anfang Oktober war bekannt geworden, dass die SPV spätestens im Februar zahlungsunfähig ist, wenn nicht gegengesteuert wird (VersicherungsJournal 7.10.2024).

Durch den demografischen Wandel stehe die soziale Pflegeversicherung vor großen Herausforderungen, heißt es weiter zur Begründung. Erschwerend komme hinzu, dass zuletzt die Zahl der Menschen mit Pflegebedarf noch schneller zugenommen habe, als es zu erwarten gewesen wäre (18.12.2024). Auch die Corona-Pandemie wirke sich finanziell nach wie vor negativ aus.

Im ersten Halbjahr 2025 wird laut der Deutschen Rentenversicherung bei Rentnern zunächst noch kein höherer Pflegeversicherungsbeitrag abgeführt. Bei ihnen werde die Erhöhung in Umsetzung der Verordnung nachträglich im Rahmen der Rentenanpassung zum 1. Juli 2025 vollzogen, heißt es auf der Homepage. Alle Betroffenen würden hierüber voraussichtlich in den Monaten Juni und Juli automatisch informiert.