Wo die meisten Versicherungsvermittler registriert sind

15.9.2016 – Zum Jahresende 2015 waren in den beiden bevölkerungsreichsten Bundesländern Bayern und Nordrhein-Westfalen auch die mit Abstand meisten Versicherungsvermittler registriert. Die größte Dichte gibt es in Thüringen (ein Vermittler auf 282 Einwohner), die geringste Dichte in Bremen (ein Vermittler auf 560 Einwohner).

Der Deutsche Industrie- und Handelskammertag e.V. (DIHK) veröffentlich im Quartalsrhythmus Statistiken zu den registrierten Versicherungs- und Finanzanlagen-Vermittlern und -beratern sowie neuerdings auch zu den Vermittlern von Immobiliendarlehen.

Zum 1. Juli 2016 waren in den jeweiligen Registern 230.528 Versicherungsvermittler (VersicherungsJournal 6.7.2016), 36.949 Finanzanlagenvermittler, 121 Honorar-Finanzanlagenberater sowie 1.379 Immobiliardarlehens-Vermittler (VersicherungsJournal 7.7.2016) aufgeführt.

Während der DIHK zu den Finanzanlagen-Vermittlern, den Honorar-Finanzanlagenberatern und zu den Immobiliardarlehens-Vermittler auch auf die Bundesländer heruntergebrochene Detaildaten veröffentlicht, gibt es im DIHK-Internetangebot eine entsprechende Aufschlüsselung für die Versicherungsvermittler nicht.

Eine solche findet sich dafür im Statistischen Taschenbuch der Versicherungswirtschaft 2016, das der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) kürzlich veröffentlicht hat (VersicherungsJournal 14.9.2016). Die Publikation beinhaltet auf 166 Seiten zahlreiche Daten von der Geschäftsentwicklung in den einzelnen Versicherungssparten auf dem deutschen Markt über den internationalen Vergleich der Versicherungsmärkte bis hin zum wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Umfeld der Versicherer.

Bayern und NRW mit den meisten Versicherungs-Vermittlern

Zum 31. Dezember 2015 waren dem Statistischen Taschenbuch zufolge klar über ein Drittel der seinerzeit rund 233.400 registrierten Versicherungsvermittler (VersicherungsJournal 7.1.2016) in den beiden bevölkerungsreichsten Bundesländern Bayern und Nordrhein-Westfalen (NRW) beheimatet.

Für beide Länder wird ein Wert von jeweils etwa 44.000 Vermittlern ausgewiesen. Dahinter folgt Baden-Württemberg mit knapp 34.000 Versicherungs-Vermittlern vor Niedersachen mit rund 19.000 und Hessen mit über 17.000 registrierten Vermittlern. Die niedrigsten Werte gibt es im Saarland mit knapp 3.000 und in Bremen mit nur gut 1.000 Versicherungs-Vermittlern.

In allen Ländern bis auf Bremen und Hamburg war die Vermittlerzahl (auf die Hunderterstelle gerundet) im Vergleich zum Jahr zuvor rückläufig. Am größten war der Rückgang mit fast sieben Prozent im Saarland. Jeweils rund 3,5 Prozent waren es in Sachsen und Baden-Württemberg, jeweils um die drei Prozent in Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und Sachsen-Anhalt.

Vermittlerdichte: Spitzenreiter Thüringen, Schlusslicht Bremen

Setzt man die Vermittler in Relation zur Bevölkerungszahl, so ist die Vermittlerdichte in Thüringen, Bayern und Sachsen am größten. Hier gibt es einen Versicherungsvermittler pro 282 bis 294 Einwohner.

Mecklenburg-Vorpommern liegt knapp unter dem bundesweiten Schnitt von 352 Einwohnern pro Versicherungsvermittler, Hessen und das Saarland knapp darüber. Die geringste Vermittlerdichte gibt es in Bremen, wo nur auf fast 560 Einwohner ein Versicherungsvermittler kommt. Ein Wert von annähernd 500 errechnet sich auch für Berlin.