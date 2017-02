So (un)beliebt sind Lebensversicherungen aus Anlegersicht

20.2.2017 – Renditestärkere Anlageformen sind zwar bekannt, festgehalten wird aber am Sparbuch. Denn bei der Geldanlage setzen die Deutschen nach wie vor in erster Linie auf Sicherheit, wenn auch mit leicht sinkender Tendenz, so eine Gothaer-Studie. Die Kapitallebens-Versicherung liegt bei sinkender Beliebtheit nur noch auf Platz vier.

Das Sparbuch bleibt die beliebteste Anlageform in Deutschland. 45 Prozent bezeichnen es als ihre Geldanlageform, so eine Studie zum Anlageverhalten der Deutschen der Gothaer Asset Management AG. Grundlage der Untersuchung ist eine von der Forsa Politik- und Sozialforschung GmbH Ende Januar 2017 mithilfe computergestützter Telefoninterviews durchgeführte Umfrage unter 1.010 Bundesbürgern ab 18 Jahren.

Im Vorjahr hatte allerdings noch 48 Prozent bei der Vorgänger-Untersuchung das Sparbuch genannt (VersicherungsJournal 11.3.2016). Den größten Einbruch gab es für die Kapitallebens-Versicherung. Standen sie mit 31 Prozent im Vorjahr noch auf Platz zwei, rutschten sie nun mit nur noch 26 Prozent hinter die Anlageformen „Bausparvertrag“ sowie „Immobilien“ auf Platz vier ab.

17 (Vorjahr: 20) Prozent der Befragten legen in Fonds und weitere 17 (18) Prozent direkt in Aktien an. „Gewonnen“ hat alleine die Position „keine Anlage“. Danach legen inzwischen 16 (15) Prozent der Bürger ihr Geld in keiner Anlageform an – also auch nicht in Fest- oder Tagesgeld oder Anleihen.

Hauptsache sicher

Für 52 Prozent gibt das Kriterium „Sicherheit“ den Ausschlag bei der Wahl der Geldanlage; im Vorjahr waren es 54 Prozent. Flexibilität wünschen sich 32 (31) Prozent, eine hohe Rendite ist für neun (acht) Prozent wichtig.

Der Umfrage zufolge äußern immer mehr Menschen Kritik an der Niedrigzinspolitik der Europäischen Zentralbank (EZB): 56 (Vorjahr: 46) Prozent hielten die Niedrigzins-Strategie für ein untaugliches Mittel, um den Problemen im Euro-Raum zu begegnen. Die Zustimmung zu dieser Politik ist auf 34 (43) Prozent gesunken.

Angst vor Inflation

Unverändert sind die Ängste vor Inflation hoch: 63 Prozent fürchten einen starken Preisanstieg und die Entwertung der Geldanlagen – zwei Jahre zuvor sorgten sich hier nur 55 Prozent. Um einen sinkenden Lebensstandard sorgen sich über alle Altersgruppen hinweg 53 Prozent. Unter den 30- bis 44-Jährigen sind es sogar 70 Prozent.

Angst vor einem Auseinanderbrechen der Eurozone haben fast unverändert 38 (39) Prozent. Dass der „Brexit“ oder der Ausgang der US-Wahlen einen negativen Einfluss auf das Erreichen eigener Sparziele haben könnten, glauben der Befragung zufolge nur 15 Prozent. Daher planen auch nur zwölf Prozent Änderungen ihrer Geldanlagen. 87 Prozent halten an ihrem bestehenden Portfolio fest.

Lebensversicherung ohne Rendite

Befragt danach, welche Anlageformen mehr Rendite versprechen, nennen 28 Prozent „Aktien und Fonds“ und 25 Prozent die Immobilienanlagen. Aber: 42 Prozent der Befragten sind ratlos. Sie konnten keine Alternative benennen.

Nur ein Prozent der Befragten hält Lebensversicherungen für eine Anlageform mit mehr Rendite – damit liegen die Policen auf Platz fünf, gleichauf mit dem Sparbuch und hinter „Gold, Edelmetalle“ und dem „Bausparvertrag“.

Bei der Fondsanlage wird der Studie zufolge von den Fondsanlegern immer stärker diversifiziert: Im Vergleich zum Vorjahr hat sich die Zahl der Befragten, die in zwei bis drei Fonds investieren, auf 42 (40) Prozent erhöht. Die Zahl der Fondsanleger, die vier oder fünf verschiedene Fonds im Depot haben, stieg auf 19 (14) Prozent.