So bewerten Kunden Insurtechs

16.8.2017 – 1.197 Kunden wurden von Servicevalue und Focus-Money zur Fairness ihrer Insurtechs befragt. Dabei wurden 24 digitale Unternehmen in fünf Kategorien und 23 Leistungskriterien unter die Lupe genommen. Am zufriedensten sind Kunden des Versicherungs-Vergleichsportals Covomo. Den besten Ruf genießt den Kundenurteilen zufolge Getsurance, das eine digitale Berufsunfähigkeits-Versicherung anbietet. Die Leistungskriterien wurden alle nahezu gleichmäßig mit der Note „gut“ bewertet. Das könnte ein Anzeichen dafür sein, dass Kunden digitale und abstrakte Produkte unspezifischer bewerten als konkrete Produkte, bei denen Schäden mit einer höheren Wahrscheinlichkeit eintreten.

Erstmals hat die Servicevalue GmbH in Kooperation mit der Zeitschrift Focus-Money in der Online-Umfrage „Kundenurteil: Fairness von digitalen Versicherungsberatern 2017“ 1.197 Kunden zu ihren genutzten Insurtechs befragt. Die Teilnehmer konnten bis zu drei Anbieter bewerten, bei denen sie in den letzten zwölf Monaten Kunden waren. So lagen der Studie 1.573 Kundenurteile zugrunde.

Der Name der Studie ist streng genommen nicht zutreffend, da es sich bei den bewerteten Unternehmen vorrangig um Vermittler handelt und nicht etwa um Versicherungsberater nach § 34e GewO.

Versicherungsoptimierer, Vergleichsportale, Vermittler…

Für die Untersuchung wurden unterschiedliche Arten von Insurtechs von den Kunden genannt und bewertet. Unter anderem tauchen in den Rankings sogenannte „Versicherungsoptimierer“ wie Clark Germany GmbH, Getsafe GmbH oder Wefox (FinanceApp AG) auf.

Diese als Versicherungsmakler (§ 34d GewO) agierenden Anbieter stellen ihren Kunden einen digitalen Versicherungsordner für bestehende Verträge zur Verfügung. Sie prüfen diese Verträge, machen den Kunden Verbesserungsvorschläge und schließen auf Wunsch für ihre Mandanten Policen ab.

Weiterhin werden als Versicherungsmakler firmierende Vergleichsportale wie Covomo (Covomo Vesicherungsvergleich Gmbh) und Appsichern (Situative GmbH) oder andere Unternehmen wie Volders aufgeführt.

WERBUNG

…und Tippgeber

Volders ist ein Vergleichsprotal, das Kunden auf der Basis ihrer aktuellen Verträge deren Kündigungsfristen aufzeigt und gleichzeitig individuelle Optimierungsvorschläge macht, wie es auf der Homepage des Anbieters heißt. Bei den Verträgen handelt es sich unter anderem um Mobilfunk- und Energie-, aber auch um Versicherungsverträge.

Volders ist hierbei kein Vermittler, sondern agiert als Tippgeber und kooperiert mit zahlreichen Maklerunternehmen und anderen Vergleichsportalen, heißt es auf Nachfrage des VersicherungsJournals.

Laut Servicevalue lassen sich diese unterschiedlichen Arten von Insurtechs aufgrund des standardisierten Aufbaus der Befragung problemlos miteinander vergleichen.

So wurde bewertet

Insgesamt wurden 24 Insurtechs betrachtet. Durchschnittlich erhielt jeder Anbieter 65 Bewertungen, heißt es auf Nachfrage des VersicherungsJournals. Die Datenerhebung erfolgte im Mai und Juni dieses Jahres.

Anhand einer fünfstufigen Skala mit den Antwortmöglichkeiten „ausgezeichnet“, „sehr gut“, „gut“, „mittelmäßig“ und „schlecht“ wurden die Nutzer gebeten, ihren Anbieter hinsichtlich der Gesamtzufriedenheit, Kundenorientierung sowie Ruf und Image zu benoten.

Über eine weitere vierstufige Skala wurde des Weiteren die Zustimmung zu 23 Leistungskriterien, aufgeteilt in fünf Kategorien, abgefragt. Die Antwortmöglichkeiten waren „trifft voll und ganz zu“, „trifft eher zu“, „trifft eher nicht zu“ und „trifft überhaupt nicht zu“. Die Umfrageteilnehmer mussten ihre Insurtechs in folgenden Bereichen bewerten:

faires Produktangebot (zum Beispiel Produktvielfalt, Transparenz, Preis-Leistungs-Verhältnis, Qualität der Versicherungsleistungen),

faire Kundenberatung (zum Beispiel persönliche Erreichbarkeit, Beratungsqualität, Freundlichkeit/Hilfsbereitschaft der Mitarbeiter),

faire Kundenkommunikation (zum Beispiel Verlässlichkeit der Aussagen, schnelle Vermittlung relevanter Informationen, mobiler Zugriff auf Informationen),

fairer Vertragsordner (zum Beispiel umfassende Darstellung der Verträge, mobiler Zugriff auf Verträge, mobile Bearbeitung der Verträge),

fairer Schadenservice (zum Beispiel Unkompliziertheit der Schadenmeldung, Abrufbarkeit zum Stand der Schadenbearbeitung, Schadenabwicklung insgesamt).

Covomo hat zufriedenste Nutzer

Wie die Studie zeigt, sind Covomo-Kunden mit dem Angebot der Plattform am zufriedensten. Sie vergaben an den Vermittler von Zusatzversicherungen auf der fünfstufigen Bewertungsskala die Durchschnittsnote 1,87. In den Bereichen Kundenorientierung (2,09) sowie Ruf und Image (2,17) landet Covomo jeweils auf dem zweiten Platz.

Die Asuro GmbH bietet über die gleichnamige App einen Maklerservice ähnlich wie Clark an. Asuro-Kunden bewerteten ihren Anbieter bei der Gesamtzufriedenheit am zweitbesten (1,92) und in puncto Kundenorientierung mit der Note 2,08 sogar am besten. Getsafe erreichte bei der Gesamtzufriedenheit mit der Durchschnittsbewertung 1,97 die drittbeste Platzierung. Der Dienst Allesmeins der Jung, DMS & Cie. Pool GmbH wurde zum Drittbesten in Sachen Kundenorientierung gewählt (2,10).

Rangliste Gesamtzufriedenheit: Covomo-Kunden sind mir ihrem Anbieter im Gesamten am zufriedensten (Bild: Servicevalue)

Den besten Ruf und das beste Image hat – laut Kundenurteil – der digitale Versicherungsvertreter mit Erlaubnis Getsurance, hinter dem die Young Finance GmbH steckt. Getsurance bietet seit Juni eine digitale Berufsunfähigkeits- (BU-) Versicherung auf dem deutschen Markt an (VersicherungsJournal 29.6.2017). Mit seinem Produkt und den dazugehörigen Versicherungs-Bedingungen war das Unternehmen unlängst in den kritischen Blick der Verbraucherschützer geraten (VersicherungsJournal Medienspiegel 8.8.2017).

Den drittbesten Ruf hat den Studienangaben zufolge die Community Life GmbH (2,18). Dieser Versicherungsvertreter mit Erlaubnis hat eine Berufsunfähigkeits sowie eine Risikolebens-Versicherung im digitalen Repertoire.

Alle Leistungskriterien sind im Durchschnitt „gut“

Über die 23 Leistungskriterien der fünf Kategorien hinweg bewerteten die Insurtech-Kunden ihre Anbieter nahezu gleichmäßig mit der Note „gut“. Die beste Durchschnittsbewertung erhielten die Kriterien „persönliche Erreichbarkeit“ und „Verlässlichkeit von Aussagen“ mit 1,89. Das am schlechtesten bewertete Kriterium ist die „mobile Bearbeitung der Verträge“ mit einer Durchschnittsnote von 2,07.

Zwischen den beiden besten und dem schlechtesten Leistungskriterium liegen damit lediglich 0,18 Bewertungspunkte. Zum Vergleich: Die Bewertungen der einzelnen Kriterien in der Unfallversicherung erstreckten sich über 0,36 Punkte vom besten zum schlechtesten Wert (VersicherungsJournal 8.8.2017).

Bei der Untersuchung der fairsten Wohngebäude-Versicherer gab es eine „Punktspanne“ von 0,57 (VersicherungsJournal 16.6.2017) bei den Kfz-Versicherern sogar 0,75 Punkte (VersicherungsJournal 31.3.2016).

Es scheint so, als würden die Befragten die Art Anbieter und Produkte mit der größten Punkt-Bandbreite bewerten, die für sie am greifbarsten und am wenigsten abstrakt sind. Produkte, bei denen ein Schaden wahrscheinlicher ist oder häufiger vorkommt, werden dem Anschein nach mit einer größeren Varianz an Punkten bewertet.