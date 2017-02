Mit diesen PKV-Zusatzanbietern sind Makler am zufriedensten

22.2.2017 – Mit der Barmenia sind die unabhängigen Vermittler in der Krankenzusatz-Versicherung am zufriedensten. Dahinter folgen laut der Marktstudie zum „Asscompact Award private Kranken- und Pflegeversicherung 2017“ die Consal, die Hallesche und die Württembergische.

Der Großteil der unabhängigen Vermittler erwartet in der Krankenzusatz-Versicherung steigende Courtageeinnahmen und in den kommenden Jahre eine deutliche Bedeutungszunahme des Zusatzversicherungs-Geschäfts für das Courtageaufkommen (VersicherungsJournal 14.2.2017).

Dies zeigt die Marktstudie zum „Asscompact Award private Kranken- und Pflegeversicherung 2017“ der BBG Betriebsberatungs GmbH und der IVV Institut für Versicherungsvertrieb Beratungsgesellschaft mbH. Grundlage der Studie war eine zwischen Anfang Dezember 2016 und Mitte Januar 2017 durchgeführte Online-Umfrage unter 244 Maklern und Mehrfachvertretern.

Im Rahmen der Studie wurden auch untersucht, an welche Anbieter die unabhängigen Vermittler das meiste Geschäft vermitteln. Hier liegt mit großem Vorsprung die Arag Krankenversicherungs-AG an der Spitze. Im knappen Rennen um den Silber-Rang setzte sich die Hansemerkur Krankenversicherung AG hauchdünn gegen die Barmenia Krankenversicherung a.G. (VersicherungsJournal 14.2.2017).

So wurde die Zufriedenheit ermittelt

Ferner wurde ermittelt, mit welchen PKV-Zusatzanbietern die Makler und Mehrfachvertreter am zufriedensten sind. Die unabhängigen Vermittler hatten die Gesamtzufriedenheit auf einer 100er-Skala zu bewerten anhand von 14 Leistungskriterien in den fünf Dimensionen

Unternehmensführung (Qualität der Tarifpolitik, Image, Finanzstärke/ finanzielle Stabilität des Versicherungs-Unternehmens),

Produktmanagement (Breite der angegebenen Produktpalette, Flexibilität der Produkte und Tarife, Preis-Leistungs-Verhältnis),

Vertriebsunterstützung (persönliche sowie zentrale Vertriebsunterstützung, Qualität und Performance der Berechnungs- und Beratungssoftware),

Abwicklungsservice (Qualität der vorvertraglichen Informationen, der Neugeschäftsabwicklung und des Bestandskundenservices),

Courtage (Flexibilität der Courtage, Qualität der Courtageabwicklung).

Für die Auswertung wurden die Durchschnittsnoten je Gesellschaft und Leistungskriterium mit einem Relevanzfaktor gewichtet und zu einer Gesamtzufriedenheits-Note verdichtet. Abschließend wurde ein Index gebildet, bei dem der Anbieter mit der besten Gesamtzufriedenheits-Note 100 Punkte erhält und die weiteren Anbieter anhand ihrer Abstände zum besten Wert in Prozent abgestuft werden.

In der Rangliste nach Gesamtzufriedenheit zeigt sich – wie schon in Vollversicherung (VersicherungsJournal 7.2.2017) – auch in der Zusatzversicherung eine ganz andere Reihenfolge als nach Geschäftsanteil. Gründe für die Abweichungen sind der Studie nicht zu entnehmen.

Arag bei Zufriedenheit nicht auf den vorderen Plätzen

So landet die Arag, die den mit Abstand größten Geschäftsanteil von den unabhängigen Vermittlern erhält, in Sachen Gesamtzufriedenheit nicht auf den vorderen Plätzen. Die Düsseldorfer erhielten durchweg bestenfalls mittelmäßige Vermittlerbeurteilungen.

Im wichtigsten Kriterium „Qualität des Bestandskundenservices“ reichte es sogar nur zur drittschlechtesten Bewertungen unter allen aufgeführten Krankenzusatzanbietern. Als Schlusslicht sehen die Makler die Arag hinsichtlich der zentralen wie auch der persönlichen Vertriebsunterstützung.

Auch der Hansemerkur bescheinigen die befragten Vermittler Nachbesserungsbedarf – vor allem bei der Tarifpolitik, dem Image und der Flexibilität der Produkte und Tarife. In diesen drei Kriterien gehören die Hamburger zu den drei schlechtesten Gesellschaften. Immerhin für Position vier reichte es bei der Berechnungs- und Beratungssoftware.

Mit der Barmenia sind die Vermittler am zufriedensten

Auf den besten Gesamtzufriedenheits-Wert kommt die Barmenia, die in fast allen Leistungskriterien zu den am besten beurteilten Gesellschaften. Ganz oben landen die Wuppertaler in Sachen Image, Courtageabwicklung und Flexibilität der Courtagemodelle.

Beim wichtigsten Kriterium „Qualität des Bestandskundenservices“ liegen die Wuppertaler nur einen Punkt hinter der Spitze zurück. Nur für einen Platz im Mittelfeld reicht es für die Barmenia hinsichtlich der Tarifpolitik, des Preis-Leistungs-Verhältnisses und der Flexibilität der Produkte und Tarife.

Den zweiten Platz bei der Gesamtzufriedenheit teilen sich die Consal Maklerservice GmbH (Bayerische Beamtenkrankenkasse AG und UKV Union Krankenversicherung AG), die Hallesche Krankenversicherung a.G. und die Württembergische Krankenversicherung AG.

Dreigeteilter Silber-Rang

Die Consal, die nach Geschäftsanteil nur Rang 15 belegt, konnte die befragten Makler und Mehrfachvertreter insbesondere mit dem Preis-Leistungs-Verhältnis, der Berechnungs- und Beratungssoftware sowie den vorvertraglichen Informationen überzeugen. Neben diesen drei Spitzenplätzen gehört das Unternehmen in Sachen persönliche sowie zentrale Vertriebsunterstützung zu den Top-Drei-Gesellschaften. Einzige Schwäche aus Maklersicht ist die Neugeschäftsabwicklung.

In letzterem Kriterium erhielt die Hallesche (Position sechs beim Geschäftsanteil) die beste Beurteilung. Die Gesellschaft erzielte eine weitere Spitzenplatzierung (Courtageabwicklung) sowie vier weitere Top-Drei-Platzierungen (persönliche und zentrale Vertriebsunterstützung, Berechnungs- und Beratungssoftware sowie Flexibilität der Produkte und Tarife). Deutlichen Nachbesserungsbedarf sehen die unabhängigen Vermittler nur bei der Flexibilität der Courtagemodelle.

Die Württembergische (nach Geschäftsanteil an 14. Stelle) gehört in den vier wichtigsten Kriterien (Qualität des Bestandskundenservices, Tarifpolitik, Neugeschäftsabwicklung und Breite der angebotenen Produktpalette) zu den Top-Drei Anbietern. In den ersten beiden Bereichen reichte es sogar zum Spitzenrang.

Weitere Studiendetails

Die 361-seitige Marktstudie zum „Asscompact Award private Kranken- und Pflegeversicherung 2017“ enthält neben detaillierten Ranglisten zu den Geschäftsanteilen und der Vermittlerzufriedenheit in der Krankenzusatz-, Krankenvoll- und Pflegezusatz-Versicherung auch eine Analyse der bis zu 18 Top-Anbieter.

Der Berichtsband kann für 2.320,50 Euro inklusive Mehrwertsteuer bei Florian Stasch per E-Mail oder per Telefon unter 0921 7575838 bestellt werden.