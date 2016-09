Zehn private Krankenversicherer schwächeln

16.9.2016 – Morgen & Morgen hat im aktuellen Rating von 31 privaten Krankenversicherern vier Mal (Allianz, Alte Oldenburger, Mecklenburgische, Provinzial Hannover) die Höchstnote fünf Sterne („ausgezeichnet“) vergeben. Insgesamt wurden 13 Anbieter überdurchschnittlich bewertet, andererseits zehn Gesellschaften unterdurchschnittlich. Nur einen Stern („sehr schwach“) erhielt die Württembergische.

Auch in diesem Jahr hat das Analysehaus Morgen & Morgen GmbH die privaten Krankenversicherer wieder einem Unternehmens-Rating mit Fokus auf Kosten, Solidität und Wachstum unterzogen.

Zu den Bewertungskriterien des „M&M Rating KV-Unternehmen“ gehören wie üblich die zehn Kennzahlen Abschlusskostenquote, Bewertungsreservequote, Eigenkapitalquote, Nettoverzinsung, RfB-Quote, RfB-Zuführungsquote, versicherungs-geschäftliche Ergebnisquote, Verwaltungskostenquote sowie die Wachstumsrate der Voll- und Ergänzungsversicherten. Betrachtungszeitraum waren die zurückliegenden fünf Jahre, aktuell also 2011 bis 2015.

Positive und negative Trends

Während der Nettoneuzugang in der Vollversicherung sich zum vierten Mal in Folge im Minus befand (VersicherungsJournal 6.4.2016), setzte sich der schon seit vielen Jahren zu beobachtende Zuwachs in der der Zusatzversicherung auch 2015 fort. Allerdings war die Steigerung zuletzt lange nicht mehr so groß wie in früheren Jahren (VersicherungsJournal 23.8.2016).

Einen leichten Rückgang hat das Analysehaus bei der Verwaltungskostenquote ausgemacht. Hingegen gab es jeweils eine leichte Erhöhung der Eigenkapital- sowie der Abschlusskostenquote. Die als Puffer zur Vermeidung von Beitragsanpassungen dienende Rückstellung für Beitragsrückerstattung (RfB) waren ebenfalls leicht rückläufig, liegt „aber noch immer auf einem hohen Niveau.“

Die Nettoverzinsung rutschte nach Angaben von Morgen & Morgen erstmals klar unter die Vier-Prozent-Marke – und auch die versicherungs-geschäftliche Ergebnisquote ging deutlich zurück. Im Branchenschnitt liegt der Wert nur noch bei gut zwölf Prozent. In den beiden Jahren zuvor waren es noch jeweils weit über 13 Prozent.

Bild: Morgen & Morgen

Noch stärker gab die RfB-Zuführungsquote nach, die im vergangenen Jahr um fast ein Viertel auf 10,7 Prozent zurückging. Dies belegt nach Ansicht des Analysehauses, „dass die aktuelle Situation am Markt nicht einfach ist. Gründe hierfür sind einerseits gestiegene Leistungsausgaben aufgrund wachsender Kosten für neue Medikamente und verbesserte Behandlungsmethoden.“

Bild: Morgen & Morgen

Vier Anbieter mit der Bestnote

Insgesamt erreichten wie im Vorjahr die vier Gesellschaften Allianz Private Krankenversicherungs-AG, Alte Oldenburger Krankenversicherung AG, Mecklenburgische Krankenversicherung AG und Provinzial Krankenversicherung Hannover AG fünf Sterne und damit die Höchstnote „ausgezeichnet“.

Jeweils um einen Stern verbessern konnten sich die Axa Krankenversicherung AG (auf zwei Sterne) sowie die Inter Krankenversicherung a.G und die R+V Krankenversicherung AG, (jeweils auf vier Sterne).

Die Zahl der „sehr guten“ Bewertungen (vier Sterne) stieg dadurch im Vergleich zum Vorjahr (VersicherungsJournal 26.8.2015) um zwei an. Insgesamt hat Morgen & Morgen 13 Anbieter überdurchschnittlich und jeweils zehn Gesellschaften durchschnittlich beziehungsweise unterdurchschnittlich bewertet.

Zehn Anbieter sind „schwach“ oder „sehr schwach“

Nur einen Stern und damit ein „sehr schwach“ vergab das Analysehaus an die Württembergische Krankenversicherung AG. Die Mannheimer Krankenversicherung a.G., die in den vergangenen Jahren ebenfalls nur einen Stern erreicht hatte, ist mittlerweile auf die Continentale Krankenversicherung a.G. fusioniert worden (VersicherungsJournal 1.9.2016) und wurde deshalb in dem Rating nicht mehr berücksichtigt.

Zwei Sterne und damit eine „schwache“ Bewertung erhielten neben der Axa

M&M Rating Krankenversicherungs-Unternehmen 2016 ausgezeichnet (*****) sehr gut (****) durchschnittlich (***) schwach (**) sehr schwach (*) Allianz Debeka Arag Axa Württembergische Alte Oldenburger Deutscher Ring Central Barmenia Mecklenburgische DEVK Concordia BBKK Provinzial Hannover Hallesche DKV Continentale Inter Hansemerkur Gothaer LKH Pax-Familienfürsorge Huk-Coburg LVM SDK Münchener Verein R+V Universa Nürnberger Signal UKV

Insgesamt zieht Peter Schneider, Geschäftsführer von Morgen & Morgen, ein positives Fazit aus der Untersuchung: „Der PKV-Markt ist trotz des schwierigen Marktumfeldes stabil. Das M&M Rating KV-Unternehmen zeigt deutlich, dass die Versicherer dafür gerüstet sind.“

Weitere Details und Erläuterungen zur Ratingmethodik können auf dieser Morgen & Morgen-Internetseite nachgelesen werden.