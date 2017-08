Streit um Sozialversicherungs-Pflicht im Ehrenamt

Diese Artikel könnten Sie noch interessieren

Wie deutsche Beschäftigte sich auf den Ruhestand vorbereiten, wem sie bei Rentenfragen vertrauen und ob sie für eine höhere Rente Risiken eingehen würden, hat das Beratungsunternehmen Aon Hewitt in einer Umfrage ermittelt. (Bild: Aon Hewitt) mehr ...

In seinem aktuellen bAV-Rating hat das Institut für Vorsorge und Finanzplanung 90 Direktversicherungs-Tarife (Kategorien: klassisch, fondsgebunden, Comfort und Indexpolicen) unter die Lupe genommen. Untersucht wurden auch die Kosten für Zuzahlungen und Beitragsfreistellung. (Bild: IVFP) mehr ...

In Deutschland gibt es viel mediales Lob für das österreichische Rentensystem. Die Deutsche Rentenversicherung hat jetzt einmal einen Vergleich der unterschiedlichen Altersvorsorgesysteme angestellt. Einen Sieger gibt es nicht. mehr ...

22.6.2017 –

Die Gerichte müssen sich in der letzten Zeit immer häufiger mit der Frage der Sozialversicherungs-Pflicht von Selbstständigen und Freiberuflern befassen. So auch in einem vom Landessozialgericht Baden-Württemberg entschiedenen Fall. mehr ...