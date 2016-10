So wichtig sind die einzelnen Sparten für die Lebensversicherer

24.10.2016 – Kollektivversicherungen hatten im vergangenen Jahr den größten Anteil am Neuzugang der deutschen Lebensversicherer, knapp vor Rentenversicherungen. Letztere führen nach der neunten Steigerung in Folge weiterhin die Bestands-Rangliste an. Zwischen 2006 und 2015 ist der Anteil der Risikolebens-Versicherungen sowohl beim Bestand als auch beim Neuzugang gestiegen, wie Daten aus der Map-Report-Redaktion zeigen

In den vergangenen zehn Jahren ist der Vertragsbestand der deutschen Lebensversicherer (ohne Pensionskassen und Pensionsfonds) um rund acht Prozent auf 86,7 Milliarden Euro in 2015 zurückgegangen. Ohne einen Sondereffekt im Jahr 2014 wäre das Minus noch größer ausgefallen (VersicherungsJournal 25.8.2016).

Dies ist unter anderem auf ein deutlich abgeschwächtes Neugeschäft zurückzuführen, dass die regulären und vorzeitigen Abgänge nicht mehr kompensieren kann.

Im vergangenen Jahr hatte die Branche nach Daten des Map-Reports mit nur noch etwas über 5,1 Millionen eingelösten Versicherungsscheinen (Hauptversicherung) den vom Vertragsvolumen her schlechtesten Neuzugang des letzten Jahrzehnts zu verzeichnen (VersicherungsJournal 17.10.2016)

KLV auf absteigendem Ast

Bei den Anteilen der einzelnen Produktarten Kapitallebens-, Renten-, Risikolebens-, Kollektiv- und Sonstige Lebensversicherungen (zu letzteren zählen insbesondere Fondspolicen) gab es in den vergangenen Jahren sowohl im Neugeschäft als auch im Bestand erhebliche Verschiebungen, wie Daten aus der Map-Report-Datenbank zeigen.

„Die kapitalbildende Lebensversicherung (KLV), einst das Flaggschiff der Branche, hat inzwischen den geringsten Anteil am Neugeschäft. 2015 wurden noch rund 394.000 Verträge verkauft. Der Bestand mit 22,1 Millionen Verträgen rutschte zum Jahresende 2015 weiter ab und lag noch bei 25,7 Prozent des Gesamtbestands“, stell Map-Report-Chefredakteur Reinhard Klages im Editorial zum Map-Report 887 „Bilanzanalyse Deutscher Lebensversicherer 2015“ heraus.

2006 hatte der Neugeschäftsanteil noch bei etwa 12,2 Prozent und damit letztmals im zweistelligen Prozentbereich gelegen. Seit 2009 ist ein kontinuierlicher Rückgang zu beobachten.

Der Bestands-Anteil ist zwischen 2006 und 2015 sogar um fast 15 Prozentpunkte zurückgegangen. Dies ist wenig verwunderlich und eine Folge des Wegfalls des Steuerprivilegs und weiterer Veränderungen im Rahmen des Alterseinkünftegesetzes (VersicherungsJournal 14.6.2004, 28.5.2004, 5.5.2014).

Risikoleben mit kontinuierlichem Zuwachs

Kontinuierlich angestiegen ist im Beobachtungszeitraum hingegen der Anteil der Risikolebens-Versicherungen am Gesamtbestand der deutschen Lebensversicherer. 2015 waren es mit 9,2 Millionen Verträgen rund 10,7 Prozent, und damit fast zweieinhalb Prozentpunkte mehr als noch 2006.

Der Anteil am Neugeschäft verlief wellenförmig, hat aber auf Zehnjahressicht um fast zwei Drittel zugenommen. Im vergangenen Jahr erreichte der Anteil mit über einem Fünftel (in absoluten Zahlen waren es rund 1,1 Millionen neue Policen) den Höchstwert im Beobachtungszeitraum. Dies bedeutete den dritten Rang (VersicherungsJournal 24.10.2016) hinter den Renten- und Kollektivversicherungen.

Rentenversicherungen mit größtem Bestandsanteil

Die Rentenversicherungen haben im Bestand der deutschen Lebensversicherer kräftig an Bedeutung gewonnen. In den vergangenen zehn Jahren ist der Anteil von unter 20 Prozent auf fast 30 Prozent gestiegen. 2014 hatten die Renten die KLV an der Spitze der Bestands-Rangliste abgelöst. Aktuell liegt der Bestand bei 24,4 Millionen Verträgen.

Beim Neuzugang gab es hier gehörige Schwankungen mit Anteilen zwischen einem guten Viertel und einem knappem Drittel. Der Höchstwert wurde 2011 erreicht, seitdem ging es fast kontinuierlich bergab bis auf den niedrigsten Anteil von 25,8 Prozent im Jahr 2015 (1,3 Millionen Policen, nach 1,6 Millionen in 2014).

Die ist unter anderem auf die rückläufige Verbrauchernachfrage infolge der Niedrigzinsphase zurückzuführen. Zu dieser Entwicklung trägt auch bei, dass immer mehr Anbieter aus dem klassischen Geschäft aussteigen (VersicherungsJournal 21.7.2016) und auf kapitalmarktnahe Produkte mit meist geringeren Garantien, dafür aber mit größeren Renditeaussichten setzen.

Kollektivversicherungen 2015 mit größtem Neugeschäftsanteil

Der Anteil der Sonstigen Lebensversicherungen am Bestand hat sich in den vergangenen zehn Jahren kontinuierlich um fast die Hälfte auf 16,4 Prozent erhöht. Ende 2015 waren es insgesamt 14,0 Millionen Verträge. Der Neuzugang belief sich 2015 auf 1,0 Millionen eingelöste Versicherungsscheine in der Hauptversicherung, was einem Anteil von einem knappen Fünftel entspricht. Am größten war der Anteil 2008 mit 27,5 Prozent, am niedrigsten 2012 mit 16,5 Prozent.

Die Kollektivversicherungen kamen im vergangenen Jahr mit 1,3 Millionen Neuverträgen erstmals auf den größten Anteil unter den Produktarten. Dieser lag zwischen 2008 und 2011 um die 25 Prozent, betrug dann zwei Mal rund 28 Prozent. In den vergangenen beiden Jahren waren es jeweils gut 26 Prozent. Beim Bestand bewegte sich der Anteil im Betrachtungszeitraum zwischen 17,5 und 19,3 Prozent. 2015 waren es knapp 19 Prozent.