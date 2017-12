Rund jede fünfte Krankenkasse senkt den Zusatzbeitrag

22.12.2017 – Etwa drei Viertel der gut 109 Krankenkassen haben bis Redaktionsschluss am Donnerstag bekanntgegeben, wie hoch der Zusatzbeitrag im kommenden Jahr ausfällt. Sechs von 85 Körperschaften haben um bis zu 0,6 Prozentpunkte erhöht, 16 haben eine Absenkung vorgenommen. Mit 14,6 Prozent Gesamtbeitragssatz (also ohne Zusatzbeitrag) ist die Metzinger BKK am günstigsten. Am teuersten sind die Viactiv Krankenkasse und die Merck BKK mit einem Zusatzbeitrag von je 1,70 Prozent (gesamt: 16,30 Prozent).

WERBUNG

Der allgemeine Beitragssatz zur gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) liegt seit dem 1. Januar 2015 bei 14,60 Prozent. Dieser Beitragssatz wird jeweils hälftig vom Arbeitgeber und vom Kassenmitglied getragen. Die Krankenkassen können je nach Finanzlage einen individuellen Zusatzbeitrag erheben, der allein vom Mitglied bezahlt wird (VersicherungsJournal 19.12.2014).

Dieser Zusatzbeitrag ist allerdings eine reine statistische Größe und hat mit dem tatsächlich zu zahlenden Gesamtbeitragssatz nichts zu tun. So lagen die erhobenen Zusatzbeiträge im laufenden Jahr je nach Körperschaft zwischen 0,30 und 1,80 Prozent.

1,00 Prozent durchschnittlicher Zusatzbeitrag

Aktuell liegt der durchschnittliche Zusatzbeitragssatz wie 2016 bei 1,10 Prozent (VersicherungsJournal 14.10.2016, 15.10.2015). Für 2018 hat der Schätzerkreis den durchschnittlichen Zusatzbeitrag auf 1,0 Prozent festgesetzt (VersicherungsJournal 13.10.2017, VersicherungsJournal Medienspiegel 27.10.2017).

Dies ist unter anderem auf die positive Finanzentwicklung der Kassen zurückzuführen, die in den ersten neun Monaten des Jahres einen Überschuss von rund 2,5 Milliarden Euro zu verzeichnen hatten. Die Finanzreserve der Kassen beträgt insgesamt 18,6 Milliarden Euro.

„Es liegt nun in der Hand der einzelnen Krankenkassen, diese Spielräume im Sinne ihrer Versicherten auszuschöpfen“, hatte Bundesgesundheits-Minister Hermann Gröhe vor wenigen Wochen verlauten lassen (VersicherungsJournal 7.12.2017).

Etwa jede fünfte Kasse senkt Zusatzbeitrag

16 Körperschaften sind dem Ansinnen von Gröhe gefolgt und haben den Zusatzbeitrag abgesenkt. Die deutlichste Reduzierung haben mit jeweils 0,30 Prozentpunkten die AOK Bremen/ Bremerhaven sowie die Metzinger BKK vorgenommen.

Letztere ist nach der Senkung wie schon 2015 und 2016 (VersicherungsJournal 6.1.2016) die einzige Kasse, die überhaupt keinen Zusatzbeitrag erhebt. Um jeweils 0,20 Prozentpunkte senken die AOK Nordwest, die IKK Classic und die BKK Stadt Augsburg.

Auf der anderen Seite gibt es aber auch bei sechs gesetzlichen Krankenkassen (BKK Technoform, BKK VBU, BKK ZF Partner, BKK Scheufelen, Brandenburgische BKK und BKK Rieker Ricosta Weisser) eine Erhöhung des Zusatzbeitrags zwischen 0,6 und 0,2 Prozentpunkten.

Die Kassen mit den niedrigsten Beitragssätzen

Von den 85 Krankenkassen, deren Zusatzbeitrag für 2018 derzeit bekannt ist, liegen nur zwei Körperschaften mit ihrem Gesamtbeitragssatz unter der 15-Prozent-Marke. Neben der Metzinger BKK ist dies die AOK Sachsen-Anhalt (Zusatzbeitrag: unverändert 0,30 Prozent; gesamt: 14,90 Prozent).

Dahinter folgen die BKK Pfaff, die BKK Akzo Nobel, die BKK Voralb Heller*Leuze*Traub, die BKK Euregio sowie die HKK Krankenkasse mit Beitragssätzen zwischen 15,0 und 15,19 Prozent.

Die Kassen mit den höchsten Beitragssätzen

Bei insgesamt fünf Krankenkassen liegt nach jetzigem Stand der Gesamtbeitragssatz bei 16 Prozent oder höher. Am teuersten sind nach wie vor die Viactiv Krankenkasse und die Merck BKK mit 1,70 Prozent Zusatzbeitrag (gesamt: 16,30 Prozent).

Dahinter folgen drei Körperschaften mit 16,10 Prozent Gesamtbeitrag (1,50 Prozent Zusatzbeitrag). Dies sind die drittgrößte Kasse DAK-Gesundheit, die KKH Kaufmännische Krankenkasse und die Brandenburgische BKK (VersicherungsJournal 16.5.2017).