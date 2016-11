PKV-Alterungsrückstellungen lassen Volkswirtschaft wachsen

24.11.2016 – Der nächste Bundestags-Wahlkampf steht bevor – und damit wohl auch eine weitere Runde in der Diskussion um eine Abschaffung der privaten Krankenversicherung. Für das Wissenschaftliche Institut der PKV ein Grund mehr, in der Fortschreibung der 2013 erstmals veröffentlichten Studie „Volkswirtschaftliche Wirkungen der Alterungsrückstellungen in der Privaten Kranken- und Pflegeversicherung“ erneut darauf hinzuweisen, dass das Kapitaldeckungs-Verfahren nicht nur bei der Bewältigung des demografischen Problems erhebliche Vorzüge hat, sondern auch sonst positive makroökonomische Effekte aufweist.

Im Jahr 2015 erreichten die Alterungsrückstellungen der privaten Krankenversicherung (PKV) und der privaten Pflegepflicht-Versicherung (PPV) ein Volumen von 220,1 Milliarden Euro. 1996 waren es erst 33,3 Milliarden gewesen.

Die PKV-Versicherten trugen damit in den vergangenen zwei Jahrzehnten 186,8 Milliarden Euro zur Nettoersparnisbildung der deutschen Volkswirtschaft bei, wird in der Studie des Wissenschaftlichen Instituts der PKV (WIP) vorgerechnet. Dieser positive Effekt des Kapitaldeckungsverfahrens werde „vielfach unterschätzt“, wird zugleich erneut moniert.

Auch die gesetzliche Sozialversicherung profitiert

Schließlich trage dieses angesparte Kapital wesentlich dazu bei, Investitionen zu erleichtern. Vom volkswirtschaftlichen Wachstum, das damit generiert werde, profitiere nicht zuletzt auch die umlagefinanzierte gesetzliche Sozialversicherung in Form von Einkommenssteigerungen bei ihren Versicherten sowie einem Anstieg der sozialversicherungs-pflichtigen Beschäftigung.

Allein im Jahre 2015 floss der Wirtschaft durch die neuen Zuführungen zur Alterungsrückstellung Sparkapital in Höhe von 13,9 Milliarden Euro zu, womit ein neuer Rekordwert erreicht wurde. 2014 waren es 12,2 Milliarden Euro gewesen.

Anteil an der Netto-Ersparnis sinkt trotz Rekord-Zuführung

Gemessen am Anteil an der gesamten Nettoersparnis in Deutschland verzeichneten die Zuführungen zu den Alterungsrückstellungen 2015 gegenüber dem Jahr zuvor dennoch einen Rückgang von 5,4 auf 5,1 Prozent. Dies resultiert aber allein aus dem zeitgleich noch stärkeren Anstieg des deutschen Nettosparvolumens insgesamt.

Zum Vergrößern Bild klicken

2014 hatte dieses 224,2 Milliarden Euro betragen und im vergangenen Jahr dann 273,1 Milliarden Euro. 2012 und 2013 waren dort jedoch – ebenso wie nach der Finanzkrise 2009 – Rückgänge zu verzeichnen gewesen. Die die Zuführungen zu den Altersrückstellungen, deren Höhe unter anderem durch das jeweilige Zinsniveau bestimmt wird, legten hingegen seit 20 Jahren fast ununterbrochen zu.

Altersrückstellungen wirken am Kapitalmarkt stabilisierend

Aus Sicht der Studienautoren stellen die Alterungsrückstellungen damit zugleich „eine Art automatischer Stabilisator“ für den Kapitalmarkt dar, da sie zum Teil antizyklisch zur gesamtwirtschaftlichen Entwicklung wirkten. Stabilisierend wirke zudem, dass die PKV wegen der lebenslangen Leistungszusage an die Versicherten vor allem in langfristige Kapitalanlagen investiere.

Anders als kurzfristig ausgerichtete Investoren, die in Krisen ihre Anlagen rasch auflösen, wirke die PKV somit dämpfend auf starke Ausschläge am Kapitalmarkt ein. Die WIP-Kurzanalyse „Volkswirtschaftliche Wirkungen der Alterungsrückstellungen in der Privaten Kranken-und Pflegeversicherung – Aktualisierte Daten 2016“ steht unter diesem Link zum Download zur Verfügung.