Neue Kraftfahrt-Tarife

30.9.2016 – Für Telematik-Tarife sind die Deutschen verschiedenen Untersuchungen zufolge aufgeschlossen – interessiert sind sie nicht selten vor allem an Einsparmöglichkeiten bei der Versicherungsprämie. Die Generali-Gruppe und die Huk Coburg kommen jetzt mit Telematik-basierten Produkten auf den Markt. Der HDI hat seinen „klassischen“ Tarif verändert, die DEVK ihre Produkte um einen Unfallhelfer erweitert.

Mehr als acht von zehn Autofahrern sind an Telematik-Diensten interessiert, stellte die Axa Konzern AG in ihrem letzten „Verkehrssicherheitsreport 2015“ fest.

Überwiegend votierten die 1.000 im Sommer repräsentativ Befragten (Autofahrer ab 18 Jahren) für Hilfsdienste im Zusammenhang mit Unfällen oder Diebstahlsortung, aber auch „echte“ auf Telematik-Daten basierende Tarife fänden Anklang.

Boni geschätzt, aber bezweifelt

Denn: 62 Prozent der 1.000 von der Axa Befragten fänden Telematik-Dienste interessant, mit deren Einsatz sie Rabatte bei ihrer Kfz-Versicherung erzielen können. Doch das Thema ist nicht Ohne, wie die qualitative Studie „Produktinnovationen in der Assekuranz“ der Yougov Deutschland GmbH zeigt.

Danach können verhaltensbasierte Versicherungstarife bei den Konsumenten starke Ambivalenzen und Konflikte auslösen, so das Marktforschungsinstitut. Kurzfristig erschienen Boni, wie zum Beispiel Beitragsrabatte, reizvoll, langfristig befürchteten die Befragten aber negative Folgen. „Dahinter steht ein mangelndes Vertrauen gegenüber dem Versicherer, sich selbst und der eigenen Zukunft“, wird Jutta Rothmund, Senior Consultant bei Yougov, in einer Pressemitteilung zitiert.

„Auf Seiten der Versicherer befürchten die Verbraucher, dass die erfassten Daten zu Ungunsten der Versicherten genutzt werden. Beispielsweise indem Versicherer Leistungsansprüche durch Verweis auf Fehlverhalten, wie etwa riskanten Fahrstil oder gesundheitswidriges Verhalten, zurückweisen und sich so aus der Verantwortung ziehen, so Rothmund weiter“.

Eine Lösung hat Yougov nicht, rät für die Akzeptanz verhaltensbasierter Tarife aber, dass Versicherungsnehmer die Kontrolle über ihre Daten haben müssten und aktiv darüber entscheiden können sollten, welche Daten sie dem Versicherer wann bereitstellen wollten.

Unterschiedliche Angebote

Mit mehr als einer Million Telematik-Verträgen im europäischen Ausland zählt die Generali-Gruppe in diesem Segment nach eigenen Angaben zu den größten Anbietern. Nun führen auch ihre deutschen Töchter die „Generali Mobility“ ein, allerdings unterschiedlich.

Die Aachenmünchener Versicherung AG und die Generali Versicherung AG sind bereits gestartet, der Direktversicherer Cosmos Versicherung AG soll im Laufe des Oktobers folgen. Die Generali Versicherung und die Cosmos bieten jeweils einen Tarif an, dessen Prämie auf Grundlage des Fahrverhaltens kalkuliert wird, während die Aachenmünchener Telematik nur als Zusatzoption anbietet und vorsichtiger Fahrweise rabattiert.

Bei der Aachenmünchener gibt es mit der Telematik-Option bis zu 15 Prozent Rabatt auf den Jahresbeitrag, bei Cosmos und Generali wird die Prämie von Generali Mobility jährlich beziehungsweise jedes Quartal auf Basis des aktuellen Scores neu ermittelt. Weiterer Unterschied: Die Generali Versicherung versichert im Komplettpaket Fahrer jeder Altersklasse, die Cosmos nur Fahrer bis 28 Jahre.

Ohne Box im Auto

Für die Nutzung der Telematik-Tarife sind nur ein Smartphone und die Telematik-App erforderlich. Mithilfe der App misst der Kunde sein Fahrverhalten und ermittelt einen individuellen Vergleichswert, einen sogenannten Score, der zwischen 0 und 100 Punkten liegen kann.

Relevante Faktoren sind die Geschwindigkeit, das Bremsverhalten, die Beschleunigung und das Kurvenverhalten sowie vorausschauendes und gleichmäßiges Fahren. Die Fahrdaten werden im jeweiligen Kontext zur Straßensituation mit einem Algorithmus bewertet.

Die Telematik-Daten und das Versicherungsprodukt sind nach eigenen Angaben strikt voneinander getrennt, der Versicherer selbst hat keinen Zugriff auf die Daten der App, sondern nur das zur Gruppe gehörende Londener Unternehmen Mydrive . An die Versicherer werden nur der Score-Wert, die Anzahl der aufgezeichneten Fahrten und die gefahrenen Kilometer übermittelt, aber keine Informationen zu einzelnen Fahrten.

Die Generali Versicherungen haben wie viele andere (VersicherungsJournal 18.5.2016, 30.5.2016) bereits die Idee des Unfallmeldedienstes (UMD) umgesetzt, der auf einer Initiative des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) beruht (VersicherungsJournal 17.3.2016).

Mit 10.000 bereits an der Spitze

Die Allianz Deutschland AG, die keineswegs der erste Anbieter eines Telematik-Tarifs war (VersicherungsJournal 8.4.2016), ist mit ihrem Tarif „BonusDrive“, bereits Marktführer. Nach Unternehmensangaben wurden bisher über 10.000 Kfz-Telematik-Policen verkauft – und wöchentlich kämen rund 500 Verträge hinzu.

Beim Allianz-Tarif erhalten im ersten Jahr alle Telematik-Tarif-Fahrer zehn Prozent Rabatt, sobald sie 100 Kilometer gefahren sind und diese per App übermittelt haben. Nach derzeitigem Stand werden rund 80 Prozent der Kunden einen zusätzlichen Nachlass dank ihres sicherheitsbewussten Fahrstils erhalten, so die Allianz.

Rund 50 Prozent der „BonusDrive“-Verträge entfallen laut Allianz auf Neukunden. Etwa ein Drittel der „BonusDrive“-Kunden sind junge Einzelfahrer. Zwei Drittel der Verträge werden von Familien oder Paaren abgeschlossen.

Testfeld im Großraum Rhein-Main

Bis zu 30 Prozent Prämie sollen junge Fahrer unter 25 Jahren beim neuen „Smart Driver Programm“ der Huk-Coburg Versicherungen sparen können. Das Telematik-basierte Bonusprogramm für die Kfz-Haftpflicht- und die Kaskoversicherung mit der für den Kunden kostenlosen Telematik-Box geht, wie angekündigt (VersicherungsJournal 21.4.2016), zum 4. Oktober an den Start.

Ihr Telematik-Produkt will die Huk zunächst nur Kunden im Großraum Rhein-Main anbieten. Wie beim Allianz-Tarif erhalten auch die Huk-Kunden einen einmaligen Start-Bonus von zehn Prozent auf den Beitrag für die Kfz-Haftpflicht- und -Kaskoversicherung. Die weitere Ersparnis von bis zu 30 Prozent für das Folgejahr ist bei besonders sicherheitsorientierter Fahrweise möglich.

Die Telematik-Box, deren Einbau und deren Betrieb für den Kunden kostenlos sind, zeichnet während der Fahrt Daten zu Ort, Zeit, Geschwindigkeit, Beschleunigung, Bremsen und Lenken auf. Auf Basis dieser Daten errechnet sich ein Gesamtfahrwert zwischen Null und 100 Punkten, der die Höhe des Folge-Bonus bestimmt.

Teilnehmer des Programms können per App, aber auch über einen passwortgeschützten persönlichen Servicebereich im Internetangebot des Versicherers auf ihre Fahrwerte zugreifen.

Inklusive Unfallalarm

Die von der Box aufgezeichneten Fahrdaten werden verschlüsselt an die eigens zu diesem Zweck gegründete Huk Coburg Datenservice und Dienstleistungen GmbH (HDD GmbH) übermittelt. Diese bewertet die Fahrdaten, verdichtet sie zu Fahrwerten und stellt diese dem Kfz-Versicherer unter Nennung der Gerätenummer zur Verfügung.

Der Kfz-Versicherer selbst hat eigenem Bekunden nach keinen Zugriff auf die Fahrdaten. Dies soll sicherstellen, dass der Versicherer keinerlei Rückschlüsse auf Einzelfahrten oder konkret gefahrene Strecken ziehen kann. Die „Smart Driver Box“ verfügt zudem über einen automatischen Unfallalarm innerhalb Deutschlands.

Unfallmelde-App mit Schutzbrief

Die DEVK Versicherungen werden ab Oktober ihre Kfz-Tarife um einen kostenpflichtigen Unfallmeldedienst ergänzen. Im Paket mit einem Schutzbrief kosten die auf dem Standard des GDV beruhenden Unfallmeldedienst-Leistungen via App 20,40 Euro im Jahr.

Das Angebot richtet sich an Besitzer von Gebrauchtwagen und Neufahrzeugen ohne automatischen Notruf-Service. Für den Unfallmeldedienst schiebt der Fahrer einen Unfallmeldestecker in eine 12-Volt-Steckdose beziehungsweise in die Buchse für den Zigarettenanzünder und lädt auf seinem Smartphone (Android ab Version 2.3.4 oder iPhone ab Modell 5) die Unfallmelde-App des Versicherers herunter.

Die App löst das Notfallszenario nur aus, wenn ein mittelschwerer Blechschaden entstanden ist, das Auto stark beschädigt wurde oder vermutlich sogar Personen verletzt wurden. Dann werden die Positions- und Crashdaten an die Rettungsleitstelle übermittelt. Der Unfallmeldedienst analysiert kein Fahrverhalten und erstellt auch keine Fahrprofile. Der oben erwähnte Schutzbrief umfasst Leistungen wie Pannenhilfe, Abschleppdienst und Mietwagenservice.

Deutliche Ersparnis

In ihrem neu kalkulierten Kfz-Herbsttarif hat die HDI Versicherung AG den Schadenfreiheitsrabatt neu gestaltet. Nach Unternehmensangaben sind bis zu 82 Prozent Ersparnis auf den Tarifbeitrag möglich. Langjährig schadenfreie Automobilisten fahren mit dem HDI-Tarif in der Schadenfreiheitsklasse (SF) 35 mit einem Beitragssatz von 18 Prozent. Marktweit beträgt der Anteil dieser Fahrer etwa 7,5 Prozent.

Der Tarif ist modular aufgebaut: So kann beispielsweise gezielt das Risiko von Unfällen mit im Ausland zugelassenen Fahrzeugen über einen eigenen Baustein abgesichert werden. Schäden werden dann nach deutschem Recht reguliert. Beim Baustein „Mietwagen-Schutz“ erhält der Kunde beim Kasko-Schaden einen Zuschuss für einen Mietwagen.