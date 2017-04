Die Mietwagenvermittlung und das VVG

19.4.2017 – Verpflichtet sich der Vermittler eines Mietwagens im Fall eines Schadens zur Übernahme einer zwischen dem Mieter und Vermieter vereinbarten Selbstbeteiligung, so ist hierin kein Versicherungsvertrag im Sinne des Versicherungsvertrags-Gesetzes zu sehen. Das hat der Bundesgerichtshof mit Urteil vom 23. November 2016 entschieden (IV ZR 50/16).

Der Kläger hatte durch die Vermittlung der Beklagten bei einem Mietwagenunternehmen ein Fahrzeug gemietet. Auf die Beklagte war er gekommen, weil er in einem Internet-Vergleichsportal als Suchkriterium unter anderem „ohne Selbstbeteiligung“ angegeben hatte.

Die Beklagte hatte sich daraufhin als Vermittlerin von Mietwagen zu erkennen gegeben und im Fall eines Schadens bei Erfüllung bestimmter Voraussetzungen die Erstattung einer mit einem Mietwagenunternehmen vereinbarten Selbstbeteiligung von bis zu 2.500 Euro zugesichert.

Keine Leistung im Sinne des VVG?

Nachdem der Kläger durch Vermittlung der Beklagten ein Fahrzeug gemietet hatte, verursachte er mit dem Auto einen Verkehrsunfall. Dabei entstand an dem Mietwagen ein Schaden von mehr als 3.000 Euro. Das nahm der Autovermieter zum Anlass, eine von dem Kläger hinterlegte Kaution in Höhe von 2.500 Euro einzubehalten.

Mit dem Argument, dass es sich dabei um eine Selbstbeteiligung im Sinne des Vermittlungsvertrages handele, verlangte der Kläger diesen Betrag von der Beklagten erstattet.

Die zierte sich jedoch, die Forderung zu erfüllen. Der Kläger reichte daher Klage bei dem für seinen Wohnsitz zuständigen Amtsgericht ein. Das fühlte sich jedoch nicht zuständig. Da es sich bei der Selbstbeteiligung um keine Leistung im Sinne des VVG handele, müsse Klage beim Amtsgericht des Firmensitzes der Beklagten eingereicht werden.

Verlust des Heimvorteils

Der Kläger wollte seinen vermeintlichen „Heimvorteil“ jedoch nicht aufgeben. Der Streit um die örtliche Zuständigkeit landete daher schließlich vor dem Bundesgerichtshof. Dort erlitt der Kläger ebenso wie in den Vorinstanzen eine Niederlage.

Nach Ansicht des Bundesgerichtshofs kann sich der Kläger nicht auf § 215 Absatz 1 VVG berufen, wonach für Klagen aus einem Versicherungsvertrag jenes Gericht örtlich zuständig, in dessen Bezirk der Versicherungsnehmer zur Zeit der Klageerhebung seinen Wohnsitz hat. Denn bei der Zusage der Erstattung einer mit einem Mietwagenunternehmen vereinbarten Selbstbeteiligung handele es sich nicht um eine Leistung im Sinne eines Versicherungsvertrages.

Der Begriff „Versicherungsvertrag“ sei zwar im Versicherungsvertrags-Gesetz nicht definiert. „Nach gefestigter Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs und des Bundesverwaltungs-Gerichts liegt ein Versicherungsvertrag jedoch nur dann vor, wenn gegen Entgelt für den Fall eines ungewissen Ereignisses bestimmte Leistungen übernommen werden, wobei das übernommene Risiko auf eine Vielzahl durch die gleiche Gefahr bedrohter Personen verteilt wird und der Risikoübernahme eine auf dem Gesetz der großen Zahl beruhende Kalkulation zugrunde liegt.“

Daher seien Vereinbarungen, die in einem inneren Zusammenhang mit einem Rechtsgeschäft anderer Art stünden und deswegen ein eigenes rechtliches Gepräge erhalten würden, nicht als Versicherungsleistung anzusehen.

Wirtschaftliche Nachrangigkeit

Der von dem Kläger zu zahlende Gesamtpreis für die Anmietung des Fahrzeugs habe zwar lediglich etwas mehr als 300 Euro betragen, während eine Erstattung der Selbstbeteiligung im Schadenfall durch die Beklagte von bis zu 2.500 Euro vereinbart worden sei.

„Dies ändert aber nichts an der wirtschaftlichen Nachrangigkeit der Erstattung der Selbstbeteiligung, da diese nur für die Fälle eingreift, in denen es überhaupt zu einem Schadenfall gekommen ist, auf dessen Grundlage der Mieter des Fahrzeugs gegenüber dem Vermieter zum Schadensersatz verpflichtet ist“, heißt es dazu in der Urteilsbegründung.

Sinn des Angebots einer möglichen Erstattung einer Selbstbeteiligung sei es, Kunden für die Vermittlung von Mietwagenverträgen zu gewinnen. Es handele sich folglich um keine Versicherungsleistung. Das aber hat zur Folge, dass die Klage, wie auch von den Vorinstanzen entschieden, am Firmensitz der Beklagten einzureichen ist.