Die Hochburgen der Fahrraddiebe

24.8.2017 – Münster ist die beliebteste deutsche Region für Fahrraddiebe, wie aus der aktuellen Polizeilichen Kriminalstatistik hervorgeht. Dort wurden 2016 über 1.720 solcher Delikte pro 100.000 Einwohner verübt. Dahinter folgen die kreisfreien Städte Leipzig, Halle (Saale), Cottbus und Magdeburg. Besonders niedrig war die Klaurate im Landkreis Südwestpfalz, wo zugleich die Aufklärungsquote mit über 40 Prozent am höchsten war. Gar kein Fahrraddiebstahl wurde im niederbayerischen Landkreis Regen aufgeklärt.

Im vergangenen Jahr wurden laut der aktuellen Polizeilichen Kriminalstatistik (PKS 2016) in Deutschland knapp 332.500 Fahrraddiebstähle polizeilich erfasst, knapp ein Prozent weniger als im Jahr zuvor. Die Diebstahlrate lag 2016 bundesweit bei 404,6 (2015: 412,8) solcher Delikte pro 100.000 Einwohner (VersicherungsJournal 9.5.2017).

Fahrraddiebe meiden den Landkreis Südwestpfalz

In den 402 deutschen Landkreisen gibt es nach den aktuellen PKS-Daten gewaltige Unterschiede. Spitzenreiter mit der niedrigsten Einbruchsrate sind die Landkreise Südwestpfalz in Rheinland-Pfalz und Regen in Niederbayern. Hier wurden lediglich knapp unter beziehungsweise über 15 geklaute Drahtesel pro 100.000 Einwohner gezählt.

Vergleichsweise geringe Werte von unter 30 waren auch in dem oberfränkischen Landkreis Bayreuth sowie in dem niederbayerischen Landkreis Freyung-Grafenau, im Vorvorjahr noch Spitzenreiter (VersicherungsJournal 9.8.2016), zu verzeichnen.

Höchste Diebstahlrate in Münster

Die höchste Diebstahlrate gab es wiederum mit über 1.721 solcher Delikte pro 100.000 Einwohner in der nordrhein-westfälischen kreisfreien Stadt Münster, die sich selbst den Namen „Fahrradstadt“ gegeben hat. Die Stadt hat eine der höchsten Radverkehrsquoten in Deutschland.

Nur hauchdünn dahinter folgt die kreisfreie Stadt Leipzig. Auf den Plätzen drei bis fünf liegen die drei kreisfreien Städte Halle (Saale) in Sachsen-Anhalt, Cottbus in Brandenburg sowie Magdeburg in Sachsen-Anhalt. Hier wurden jeweils um die 1.500 Zweiräder pro 100.000 Einwohner entwendet.

Große Unterschiede bei den Aufklärungsquoten

Deutliche Unterschiede gibt es auch bei der Aufklärungsquote, die den aktuellen PKS-Daten zufolge 2016 bundesweit bei rund einem Elftel lag. Am niedrigsten war die Quote im niederbayerischen Landkreis Regen: Hier wurde gar keiner der insgesamt 14 polizeilich erfassten Fahrraddiebstähle aufgeklärt.

Auch im rheinland-pfälzischen Landkreis Alzey-Worms, im nordrhein-westfälischen Rhein-Sieg-Kreis sowie im hessischen Odenwaldkreis war die Aufklärungsquote vergleichsweise niedrig ausgeprägt. Gleiches gilt auch für die kreisfreie Stadt Berlin sowie die kreisfreie Stadt Bielefeld in Ostwestfalen-Lippe. In den fünf Regionen wurde nur jeweils etwa jedes 33. Delikt aufgeklärt.

Andererseits wurden jeweils mehr als vier von zehn Fahrraddiebstählen in dem Landkreis Südwestpfalz sowie in dem oberfränkischen Landkreis Wunsiedel im Fichtelgebirge aufgeklärt. Dahinter folgen angeführt von der kreisfreien Stadt Weiden in der Oberpfalz vier Regionen mit Aufklärungsquoten von jeweils rund einem Drittel.