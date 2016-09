Die besten Basisrenten

19.9.2016 – In seinem aktuellen Rürup-Renten-Rating hat das Institut für Vorsorge und Finanzplanung klassische und fondsgebundene Tarife sowie Indexpolicen untersucht. Die besten Noten bekamen der Europa-Tarif „E-R1B – Rentenversicherung zur Basisversorgung“ (klassisch) sowie im fondsgebundenen Bereich die Stuttgarter („BasisRente performance-safe“) und die Allianz („Allianz BasisRente InvestFlex“). Bei den Indexpolicen setzte sich die „Allianz BasisRente IndexSelect“ an die Spitze. Das Institut hat zudem große Unterschiede bei den Kosten für Kapitalentnahmen und Beitragsfreistellung ausgemacht.

Im vergangenen Jahr hatten die Lebensversicherer im Neugeschäft mit Rürup-Renten einen Rückgang von zwölf Prozent auf unter 100.000 Policen zu verzeichnen, wie der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) Anfang April mitteilte (VersicherungsJournal 7.4.2016).

Der Gesamtbestand schrammte laut dem vom GDV herausgegebenen „Statistischen Taschenbuch der Versicherungswirtschaft 2016“ mit 1,97 Millionen knapp an der Zehn-Millionen-Marke vorbei.

Der prozentuale Zuwachs betrug 2015 weniger als fünf Prozent. In den beiden Jahren davor waren es jeweils rund zwei Prozentpunkte mehr – und davor lag das Plus im zwei- oder gar dreistelligen Prozentbereich.

Bestand Basisrenten (förderfähige Lebensversicherungen nach § 10 Abs. 1 Nr. 2b EStG - Bild: GDV, Statistisches Taschenbuch der Versicherungswirtschaft 2016)

IVFP: Unverständliche Absatzprobleme

Dass der Absatz schon seit längerem vergleichsweise bescheiden ist, ist für Frank Nobis, Geschäftsführer der Institut für Vorsorge und Finanzplanung GmbH (IVFP), unverständlich. Denn die Basisrente sei für viele Zielgruppen ein ideales Vorsorgeprodukt – und es gebe gute Vertriebsargumente für die Rürup-Renten (VersicherungsJournal 3.12.2013).

Der schwache Absatz liegt seiner Ansicht nach aber nicht an dem Produkt an sich. Denn „die Basisrente sichert das Langlebigkeitsrisiko ab, genau wie die gesetzliche Rente. Das kann kein Auszahlplan oder Aktienfonds leisten“, so Nobis anlässlich der Veröffentlichung des aktuellen Basisrente-Ratings des Instituts.

Vielmehr müsste der Vertrieb den Verkaufsansatz ändern. Denn hier sei der Aspekt der Langlebigkeit in Vergessenheit geraten. „Leider hat sich die Meinung etabliert, die Basis-Rente sei nicht sinnvoll. Das ist Polemik und stimmt nicht – nun liegt es vor allem an Beratern, dies zu ändern“, so der IVFP-Geschäftsführer.

Basisrenten im Test

Beim aktuellen Ratingjahrgang hat das IVFP 112 Tarife von 53 Anbietern in den Bereichen Sicherheit, Rendite, Flexibilität sowie Transparenz und Service in bis zu 81 Einzelkriterien unter die Lupe genommen. Für die Gesamtnote wurden die Sicherheit und die Rendite mit jeweils 35 Prozent gewichtet, die Flexibilität mit 20 Prozent und die Transparenz mit zehn Prozent.

Unter den klassischen Tarifen erzielte wie im Vorjahr (VersicherungsJournal 11.6.2015) die Europa Lebensversicherung AG („E-R1B – Rentenversicherung zur Basisversorgung“) die beste Gesamtnote (1,1). Dahinter folgt die Allianz Lebensversicherungs-AG („Allianz BasisRente Klassik“) mit einer 1,4 dem Debeka Lebensversicherungs-Verein a.G. („Basisrente“).

Im Teilbereich Unternehmen schnitt die Allianz mit der Höchstnote 1,0 am besten ab, bei der Rendite die Europa (ebenfalls 1,0). Am flexibelsten sind die Produkte „Basis Care“ der Hansemerkur Lebensversicherung AG sowie „klassische Basisrente“ der Lebensversicherung von 1871 a.G. (LV 1871), die ebenfalls die Höchstnote in diesem Teilbereich erhielten. Am transparentesten ist die der Continentalen Lebensversicherung AG („R1B – Rentenversicherung zur Basisversorgung; 1,3).

Die besten fondsgebundenen Tarife und Indexpolicen

Bei den fondsgebundenen Basisrenten-Tarifen mit Beitragsgarantie landeten die Stuttgarter Lebensversicherung a.G. („BasisRente performance-safe“) und die Allianz mit der „Allianz BasisRente InvestFlex“ mit einer Gesamtbewertung von jeweils 1,3 auf dem Spitzenrang. Auf dem Bronze-Rang folgt die Alte Leipziger („ALfonds Basis“,) mit einer Gesamtnote von 1,4.

Dabei bekam die Stuttgarter die jeweils beste Teilnote für die Rendite sowie die Flexibilität. In letzterem Kriterium bekamen auch die LV 1871 („Performer Basisrente“) sowie die Hansemerkur („Basis Care Invest“). In den Kategorien Unternehmen und Transparenz lag die Allianz an der Spitze.

Unter den fondsgebundenen Basisrenten-Tarifen ohne Beitragsgarantie teilen sich die „E-FR3B – Life Invest Fonds-Rente zur Basisversorgung“ der Europa und die „Allianz BasisRente InvestFlex“ mit einer Gesamtnote von jeweils 1,4 den Spitzenplatz. Knapp dahinter folgt die Stuttgarter („BasisRente invest“, Note 1,5).

Bei den Basisrenten-Indexpolicen belegt ebenfalls die Allianz den Spitzenrang. Die „Allianz BasisRente IndexSelect“ wurde mit der Gesamtnote 1,1 bewertet. Auf den Positionen zwei und drei liegen die Stuttgarter („BasisRente index-safe“, Note 1,2) und die Volkswohl Bund Lebensversicherung a.G. („Klassik modern“).

Deutlich unterschiedliche Kosten

Im Rahmen des Ratings wurde unter anderem auch die Kosten für Zuzahlungen und die Beitragsfreistellung nach zehn Jahren untersucht. Kriterien für den Basisfall waren nach Institutsangaben eine 30-jährige Laufzeit, eine Rentenbeginn mit 67 Jahren, eine Beitragsrückgewähr in der Ansparphase sowie fünf Jahre Rentengarantiezeit in der Rentenphase.

Eine Zuzahlung von 2.000 Euro ist nur bei gut jedem sechsten Tarif ohne Gebühr möglich, wie das IVFP auf Nachfrage mitteilte. Zwei Drittel verlangen bis zu 150 Euro, bei dem verbleibenden knappen Sechstel werden bis zu knapp über 200 Euro fällig. „Da es sich nur um die einmaligen Kosten handelt, also Verwaltungskosten und laufende Kosten nicht berücksichtigt sind, lohnt hier eine Nachfrage beim Versicherer“, so das IVFP.

Eine Beitragsfreistellung nach zehn Jahren ist immerhin bei gut sieben von zehn Tarifen möglich. Nach Institutsangaben hat darüber hinaus die Anzahl der klassischen Produkte im Vergleich zum Vorjahr um ein Fünftel abgenommen. Dafür habe ein Verschieben in neue Garantiekonzepte stattgefunden (Stichworte „neue Klassik“ und Indexpolicen). Zudem hebt das Institut hervor, dass mittlerweile knapp die Hälfte der fondsgebundenen Tarife mindestens einen ETF zur Auswahl anbiete.

Eine Übersicht über die besten Tarife inklusive der Teilnoten in den vier Untersuchungsbereichen kann über diesen Link als PDF-Dokument heruntergeladen werden. Details zur Ratingmethodik und den einzelnen Bewertungskriterien können in diesem kostenfrei herunterladbaren PDF-Dokument nachgelesen werden.