BU-Versicherung: Perfekt kommunizieren im Schadenfall

17.10.2016 – In Folge 78 der VersicherungsJournal-Serie „Testen Sie Ihr Versicherungswissen“ geht es um eine Aufgabenstellung, die dem Handlungsbereich „Lebensversicherungen und betriebliche Altersversorgung“ zuzuordnen ist. Angehende Versicherungsfachwirte müssen dabei in ihrer Abschlussprüfung nachweisen, ob sie sich mit dem Thema Service im Schadenfall auskennen. Die Aufgabe wurde als leicht eingestuft.

Eine eindeutige Definition von Servicequalität im Versicherungswesen gibt es nicht. Entsprechende Untersuchungen und Kundenbefragungen beleuchten stets verschiedene Dimensionen.

Im Schadenfall gehört hierzu neben der Geschwindigkeit, mit der die Kundenbelange bearbeitet werden, auch, wann und wie der Betroffene informiert wird.

Einige Gründe für die Optimierung der Abläufe und einige Standards kennt jeder Schadenbearbeiter, meinten die Ersteller einer Aufgabe für eine Versicherungsfachwirt-Prüfung.

Sie stuften die zwei Teilfragen deshalb als leicht ein. Diese stammen aus den offiziellen Prüfungsunterlagen des Deutschen Industrie- und Handelskammertags e.V. (DIHK).

Aufgabe – Das Leistungsmanagement optimal gestalten

Die Optimierung der Prozesse in der Leistungsabteilung und im Leistungsmanagement (unter anderem in der Berufsunfähigkeits-Versicherung) gewinnt bei der Proximus Versicherung AG zunehmend an Bedeutung.

a) Nennen Sie je drei interne Gründe und drei externe Gründe für die Notwendigkeit einer Optimierung der Leistungsfall-Bearbeitung. Erläutern Sie jeweils, welcher Vorteil sich für die Proximus Versicherung AG hieraus ergibt,

b) Entwickeln und erläutern Sie zwei Servicestandards im prozessualen Ablauf, die zu einer positiven Bewertung der Leistungsfallabwicklung (Berufsunfähigkeits-Versicherung) in einem möglichen Prozessrating führen können.

Lösungshinweise

Fachwissen aus dem Handlungsbereich „Lebensversicherungen und Betriebliche Altersversorgung – Schaden- und Leistungsmanagement“ Aufgabe Lösung a) Intern Interne Gründe, zum Beispiel: lange Durchlaufzeiten,

hohe Bearbeitungsrückstände,

Vielzahl von Bearbeitungsfehlern wegen hoher Arbeitsbelastungen,

hohe Zahl von Kunden- und Bafin-Beschwerden,

Erkennung und Abwehr von Betrugsversuchen,

hoher Anstieg der Schadenzahlungen; hohe Schadenquote,

hohe Prozessquote. Vorteile, zum Beispiel: effizientere Abläufe,

Abbau der Belastungen für Mitarbeiter,

Erhöhung der Qualität der Schadenbearbeitung,

Abbau negativer Wahrnehmung des Unternehmens,

Vermeidung von unberechtigten Schadenzahlungen,

Reduzierung der Schadenzahlungen,

Vermeidung von Prozessen. a) Extern Externe Gründe, zum Beispiel: negative Darstellungen in der Presse,

Kundenbeschwerden,

Beschwerden aus dem Vertrieb wegen schlechter Schadenbearbeitung – gegebenenfalls Rückgang der Umsätze,

gesetzliche Anforderungen (MaRisk, Solvency II),

Zunahme Wettbewerb am Markt, Verlust von Marktanteilen,

negative/ schlechte Bewertungen in Ratings und Rankings,

Finanzkrise – sinkende Kapitalerträge. Vorteile, zum Beispiel: positive Wahrnehmung des Unternehmens bei Verbrauchern/ Kunden,

Erhöhung der Kundenzufriedenheit,

positive Wahrnehmung des Unternehmens bei Vermittlern,

Erfüllung der gesetzlichen Vorgaben,

Sicherung oder Stärkung der Marktposition,

Verbesserung der Marktposition und Wahrnehmung des Unternehmens bei Verbrauchern,

Vermeidung von unnötigen/ falschen Schadenzahlungen – positiver Einfluss auf das versicherungstechnische Ergebnis. b) Zum Beispiel: Kontaktaufnahme mit dem Kunden nach Schadenmeldung Die Leistungsfallabteilung kontaktiert den Kunden innerhalb von 24 Stunden nach Eingang des Schadens schriftlich und bestätigt den Eingang der Leistungsfallmeldung,

informiert über den weiteren Ablauf der Bearbeitung,

teilt mit, welche Unterlagen noch fehlen und nachzureichen sind,

fordert gegebenenfalls notwendige Erklärungen vom Kunden an (zum Beispiel Schweigepflicht-Entbindung). Bei längeren Bearbeitungszeiten erfolgen regelmäßig alle vier Wochen Zwischeninformationen an den Kunden. Bei eintretenden Verzögerungen ist der Anspruchsteller unabhängig vom Einfluss des Versicherers hierauf regelmäßig zu informieren. Die Informationen beinhalten zum Beispiel: Gründe für die Verzögerungen,

Aktivitäten des Versicherers zur Beseitigung der Verzögerungen,

Möglichkeiten des Anspruchstellers, den Abbau der Verzögerungen zu beeinflussen. Die Leistungsentscheidung ist nach Vorliegen aller Unterlagen innerhalb von zehn Tagen zu treffen. Dem Kunden ist die Leistungsentscheidung schriftlich mitzuteilen. Dabei ist einzugehen zum Beispiel auf die Gründe für die Entscheidung,

die Höhe der Leistung,

gegebenenfalls erfolgte Kürzungen der Leistung im Vergleich zum Antrag,

vorhandene Möglichkeiten bei Nichteinverständnis mit der Entscheidung (zum Beispiel Fristen, Ansprechpartner).

