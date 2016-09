BFH-Urteil zu Bonusprogrammen von Krankenkassen

16.9.2016 – Gesetzlich Krankenversicherte, die von ihrer Krankenkasse Geldleistungen im Rahmen eines Bonusprogramms erhalten, können die Krankenversicherungs-Beiträge trotz allem in voller Höhe als Sonderausgaben in ihrer Steuererklärung geltend machen. Das hat der Bundesfinanzhof mit einem am Mittwoch veröffentlichten Urteil vom 1. Juni 2016 entschieden (X R 17/15).

Die Krankenkasse des Klägers bietet zur Förderung gesundheitsbewussten Verhaltens ein Bonusprogramm an. Im Rahmen des Programms erhalten Versicherte, die an von ihnen selbst bezahlten gesundheitlichen Vorsorgemaßnahmen teilnehmen, einen jährlichen Zuschuss von bis zu 150 Euro.

Kein unmittelbarer Zusammenhang

Das für den Kläger zuständige Finanzamt sah in dem Zuschuss eine Erstattung von Krankenversicherungs-Beiträgen. Es minderte daher die in seiner Steuererklärung als Sonderausgaben geltend gemachten Beiträge um den von der Krankenkasse gezahlten Betrag.

Zu Unrecht, befand der in letzter Instanz mit dem Fall befasste Bundesfinanzhof. Ebenso wie die Vorinstanz gab auch er der Klage des Steuerpflichtigen statt.

Nach Ansicht der Richter steht die Bonuszahlung der gesetzlichen Krankenkasse in keinem unmittelbaren Zusammenhang mit den von dem Kläger gezahlten Versicherungsbeiträgen. Sie stellt vielmehr eine (Teil-) Erstattung der von ihm finanzierten gesundheitsbezogenen Aufwendungen dar.

Wider des Bundesfinanz-Ministeriums

An der eigentlichen Beitragslast ändere sich folglich nichts. Das aber habe zur Folge, dass der Kläger die von ihm gezahlten Versicherungsbeiträge im Rahmen der Sonderausgaben in voller Höhe dem Finanzamt gegenüber geltend machen könne.

In einer Stellungnahme zu dem Urteil betont der Bundesfinanzhof, dass er sich mit seiner Entscheidung ausdrücklich gegen die Auffassung des Bundesministeriums für Finanzen (BMF) stellt. Denn das sieht in allen Krankenkassen-Leistungen aufgrund eines Bonusprogramms eine Beitragserstattung.