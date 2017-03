Betriebliche Altersvorsorge hat hohen Stellenwert

22.3.2017 – Die Pensionsvermögen der Dax-Unternehmen stiegen im Jahr 2016 um etwa sechs Prozent auf 250 Milliarden Euro, die Verpflichtungswerte von um rund zehn Prozent auf knapp 400 Milliarden Euro, wie zwei Untersuchungen zeigen. Die Vermögen sind zu circa 22 Prozent in Aktien und zu 51 Prozent in Anleihen angelegt. 83 Prozent der Mitarbeiter erwarten von ihrem Arbeitgeber eine aktive Rolle bei der Bereitstellung einer Altersvorsorge. Die Absicherung ist der Mehrheit wichtiger als hohe Erträge. Nur 43 Prozent wären bereit, höhere monatliche Abzüge für eine höhere Rente in Kauf zu nehmen.

Die Pensionsvermögen der Dax-Unternehmen stiegen im Jahr 2016 leicht von 236 auf 250 Milliarden Euro, die Verpflichtungswerte von 361 auf 397 Milliarden Euro. Dies hat die Unternehmensberatung Mercer auf der Basis von 26 Geschäftsberichten ausgerechnet. Die analysierten Unternehmen repräsentieren 95 Prozent aller Dax-Pensionsverpflichtungen beziehungsweise -vermögen.

Das Beratungsunternehmen Willis Towers Watson (WTW) kommt mit 249 Milliarden Euro beziehungsweise 396 Milliarden Euro nahezu auf die gleichen Ergebnisse. Hier wurden die Zahlen von 25 Dax-Unternehmen zugrunde gelegt und für fünf Unternehmen auf Vorjahresbasis hochgerechnet.

Zinsbedingt sank im vergangenen Jahr der Ausfinanzierungs- oder Deckungsgrad der Pensionsverpflichtungen (Quotient aus Planvermögen und Pensionsverpflichtungen). Laut beiden Analysen bewegt er sich nun bei 63 Prozent (Vorjahr: 65 Prozent).

Gute Erträge erwirtschaftet

In beiden Analysen wird hervorgehoben, dass die reservierten Vermögenswerte gut gemanagt worden sind. Laut WTW konnten die Dax-Unternehmen mit ihrer Kapitalallokation einen Zugewinn von 9,3 Prozent verbuchen. Darüber hinaus wurden den Pensionswerken 10,5 Milliarden Euro neue Mittel seitens der Unternehmen zugeführt.

Mercer kommt zu dem Ergebnis, dass die Gesamtrendite der Pensionsvermögen etwa sechs Prozent betragen dürfte. Die Dotierungen lägen voraussichtlich etwa eine Milliarden Euro über den Mittelabflüssen aus den Pensionsvermögen.

25 Prozent der Vermögenswerte sind in Aktien investiert

Laut WTW sind die Pensionsvermögen zu rund 22 Prozent in Aktien angelegt. Weitaus stärker – mit rund 51 Prozent – setzen sie auf Anleihen. Der Immobilienanteil liegt seit Jahren relativ stabil zwischen vier und fünf Prozent. Sonstige Anlagen gewinnen an Bedeutung. Ihr Anteil stieg seit dem Jahr 2009 von neun auf 23 Prozent.

„Diese Vermögensanlage folgt logisch daraus, dass die betriebliche Altersversorgung in Deutschland bislang immer mit einer garantierten Mindestleistung verbunden ist. Zur Bedeckung der Garantien werden in der Regel konservative Anlageinstrumente wie Anleihen eingesetzt“, erläuterte Thomas Jasper, Leader Retirement Western Europe von Willis Towers Watson.

Damit bleibe wenig Spielraum für die Anlage in zwar riskantere, aber auch deutlich renditestärkere Instrumente wie beispielsweise Aktien. Jaspers Meinung nach geht deshalb das geplante Betriebsrenten-Stärkungsgesetz mit der Möglichkeit, auf tariflicher Ebene Pensionspläne ohne Garantien einzuführen (VersicherungsJournal 22.12.2016, 13.3.2017), gerade im aktuellen wirtschaftlichen Umfeld in die richtige Richtung.

Sicherheit hat Vorrang vor hohen Erträgen

83 Prozent der Mitarbeiter erwarten von ihrem Arbeitgeber, dass er eine aktive Rolle bei der Bereitstellung einer Altersvorsorge spielt. Dies ergab eine Befragung von WTW im Jahr 2016. Der Aussage „Bei der Altersvorsorge ist die Absicherung wichtiger als hohe Erträge“ stimmten dabei 65 Prozent zu. Nur neun Prozent teilen diese Meinung überhaupt nicht.

Allerdings wären nur 43 Prozent bereit, höhere monatliche Abzüge in Kauf zu nehmen, um eine höhere Rente zu erhalten. Dagegen wäre die Einführung einer automatischen Aufnahme in ein Pensionswerk für die Mehrheit kein großes Problem. Mehr als zwei Drittel der Mitarbeiter (72 Prozent) würden es begrüßen, in einen solchen Pensionsplan aufgenommen zu werden.

Rund ein Viertel (26 Prozent) hat zumindest nichts dagegen. Mitarbeiter können der automatischen Aufnahme in einen solchen Pensionsplan widersprechen („Opting-out“). In der Befragung entschied sich jedoch keiner dafür.