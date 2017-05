Gen Re muss plötzlich sparen

23.5.2017 – Der älteste Rückversicherer der Welt, die Gen Re in Köln, muss plötzlich sparen. US-Eigner Warren Buffett will die Kosten deutlich reduzieren. Mindestens 50 von 440 Mitarbeitern in Deutschland sollen gehen. Dabei wird es kaum bleiben.

