Wenn der (Honorar-)Berater keine Ahnung hat – eine Geschichte über Nutzen, Schaden und den Wunsch nach Unabhängigkeit

12.5.2017 – In letzter Zeit wird immer häufiger eine ideologische Diskussion zum Thema Vergütung in der Versicherungsberatung geführt. In einem aktuellen Beispiel aus der Beratungspraxis zeigt der Makler Sven Hennig in seinem Blog, dass es vielmehr auf die Qualifikation ankommt statt auf die Vergütungsfrage.

