Knip: „Wir merken, wo die Limitierungen unseres Modells liegen“

15.2.2017 – Knip hat 2016 die Zahl der Kooperationen mit Versicherern mehr als verdoppelt. Die technische Schnittstelle zu ihnen muss jedoch noch geschaffen werden. Wie er sie voran treiben will und auf welchem Weg er in die Branche gekommen ist, berichtet CEO Dennis Just im interview mit AssCompact.

mehr auf AssCompact