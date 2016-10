Sauerei im Swimmingpool

18.10.2016 – Ein Jagdaufseher, der versucht eine Rotte von Wildschweinen von Privatgrundstücken zu vertreiben, ist in der Regel nicht für dabei von den Tieren verursachte Schäden verantwortlich. Das hat das Amtsgericht Saarlouis mit Urteil vom 12. September 2016 entschieden (28 C 284/16).

Ein Nachbar der Klägerin hatte einen Jagdaufseher zu Hilfe gerufen, weil sich eine Rotte von zwei großen und fünf kleinen Wildschweinen in seinem und in Nachbargärten rumtrieb.

Schäden am Swimmingpool

Nachdem die Tiere einen Maschendrahtzaun durchbrochen hatten, gelangten sie schließlich auf das Grundstück der Klägerin. Dort landeten sie in einem in den Boden eingelassenen Swimmingpool. Bei dem Versuch, sich aus dem Pool zu befreien, richteten die Tiere erhebliche Schäden an.

Um die kleinen Tiere vor einem qualvollen Tod durch Ertrinken retten zu können, entschloss sich der Jagdaufseher dazu, die beiden großen zu erschießen. Anschließend konnten vier der kleinen Wildschweine lebend aus dem Pool geborgen und abtransportiert werden.

Für die an dem Swimmingpool entstandenen Schäden machte die Klägerin den Jagdaufseher verantwortlich. Denn nur weil dieser mit seinem Gewehr im Anschlag auf dem Nachbargrundstück hinter den Tieren hergelaufen sei, seien die Wildschweine in Panik geraten und so auf ihr Grundstück und in den Pool gelandet.

Kein pflichtwidriges Verhalten

Weil man sich nicht einigen konnte, landete der Fall vor dem Amtsgericht Saarlouis. Dort erlitt die Klägerin eine Niederlage. Nach Ansicht des Gerichts hat sich der Jagdaufseher nicht pflichtwidrig verhalten. Denn er war gemäß § 26 BJagdG (Bundesjagdgesetz) dazu berechtigt, die Tiere zur Verhinderung von Wildschäden von den Grundstücken abzuhalten beziehungsweise sie von dort zu verscheuchen.

Nicht anderes habe er getan. Denn es sei zunächst darum gegangen, die Tiere vom Grundstück des Nachbarn der Klägerin, der ihn zur Hilfe gerufen hatte, zu vertreiben, um weitergehende Schäden zu verhindern.

Dass er sich der Wildschweinrotte wegen deren Gefährlichkeit mit einem Gewehr genähert habe, könne ihm nicht vorgeworfen werden. Angesichts der Unberechenbarkeit tierischen Verhaltens sei es für den Jagdaufseher auch nicht absehbar gewesen, dass die Tiere auf das Grundstück der Klägerin und dort in deren Swimmingpool gelangen würden. Die Klägerin geht daher leer aus.

Schadenersatzansprüche gegenüber dem Land kann sie auch nicht geltend machen. Denn die sind gemäß § 41 SJG (Saarländisches Jagdgesetz) ausgeschlossen.