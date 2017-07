Rentenlücke von Frauen schließt sich nur langsam

21.7.2017 – Im Jahr 2015 betrug die Rentenlücke 53 Prozent – das durchschnittliche Alterseinkommen von Frauen betrug 47 Prozent von dem der Männer. Dies geht aus der Antwort der Bundesregierung auf eine Kleine Anfrage von Bündnis 90/Die Grünen hervor. Dabei müsse gesehen werden, dass das Erwerbsleben von Frauen, die sich heute im Ruhestand befänden, immer noch weitgehend von einem traditionellen Partnerschaftsmodell geprägt sei, heißt es in der Antwort der Bundesregierung. Aufgrund des gesellschaftlichen Wandels dürfte sich die Rentenlücke, die im Jahr 1995 noch bei 69 Prozent gelegen habe, weiter zurückbilden.

WERBUNG

Bündnis 90/Die Grünen haben in einer Kleinen Anfrage bei der Bundesregierung versucht herauszufinden, wie groß die Rentenlücke von Frauen gegenüber Männern ist und wie diese sich entwickeln wird beziehungsweise über gezielte Maßnahmen reduziert werden kann.

Aus der Antwort der Regierung (Bundestagsdrucksache 18/13119) auf die Fragen des grünen Sozialpolitikers Markus Kurth, geht hervor, dass sich seit 1995 die relative Rentenlücke aufgrund des gesellschaftlichen Wandels und zunehmender Erwerbstätigkeit von Frauen kontinuierlich verringert hat.

„Es ist davon auszugehen, dass sich der Trend in Zukunft fortsetzen wird“, so die parlamentarische Staatssekretärin im Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS), Anette Kramme (SPD), in der Antwort.

Das Ministerium weist zudem ausdrücklich darauf hin, dass die Rentenlücke von noch 53 Prozent im Jahr 2015 nicht als eine „prekäre Einkommenssituation“ von Frauen im Alter gedeutet werden dürfe. Die Rentenlücke lasse keine Rückschlüsse auf den Wohlstand von Frauen im Alter oder die Gefahr von Altersarmut zu, heißt es in der Antwort weiter.

Die größte Rentenlücke von Frauen besteht in der bAV

Nach den Daten des Ministeriums war die Rentenlücke in der betrieblichen Altersversorgung (bAV) mit 60 Prozent höher ausgeprägt als insgesamt. In der gesetzlichen Rentenversicherung betrug die Rentenlücke 45 Prozent und in der Zusatzversicherung des öffentlichen Dienstes 37 Prozent. In der privaten Altersvorsorge ist die Lücke bei Frauen mit 14 Prozent vergleichsweise gering.

Betrachtet man die Alterssicherungs-Leistungen wieder insgesamt, dann ist die Rentenlücke von Frauen in den alten Bundesländern mit 58 Prozent mehr als doppelt so hoch wie bei den Frauen in den neuen Bundesländern (28 Prozent).

Der sogenannte „Gender Pay Gap“, mit dem der durchschnittliche Bruttostundenverdienst von Frauen mit dem von Männern verglichen wird, lag in Deutschland 2016 bei 21 Prozent. Hier sind die Unterschiede zwischen West und Ost noch gravierender. Im vergangenen Jahr betrug der Verdienstabstand im Westen 23 Prozent und im Osten Deutschlands nur sieben Prozent.

Bestandsrentner in den neuen Ländern haben die höchsten Renten

Die Bestandsrentner aus den neuen Bundesländern verfügten Ende vergangenen Jahres im Durchschnitt über die höchsten Rentenzahlbeträge. Männer verfügten hier über eine gesetzliche Rente von durchschnittlich 1.171 (West: 1.078) Euro und Frauen über eine in Höhe von 894 (West 606) Euro.

Beim Rentenzugang in 2016 konnten sich Frauen in den alten Ländern mit einer Durchschnittsrente von 631 Euro gegenüber den Bestandsrentnerinnen leicht verbessern. Für Männer in den neuen Bundesländern verschlechterte sich dieser Wert mit 989 Euro monatlich deutlich.

Auch in den alten Bundesländern sank für Neurentner der Durchschnittsbetrag auf 1.013 Euro. Für Neurentnerinnen aus den neuen Bundesländern liegt der Rentenbezug mit 887 Euro im Monat nur marginal unter dem der Bestandsrentnerinnen.

Unverbindlich bleibt die Antwort auf Fragen, wie sich die von Arbeits- und Sozialminister Andrea Nahles (SPD) vorgeschlagene Solidarrente (VersicherungsJournal 8.6.2017) auswirken würde und wie Vorschläge, etwa zur Einführung eines Rentenanwartschafts-Splittings bei Ehepartnern, die Lage von Frauen verbessern würde.