Makler rüsten sich gegen millionenschwere Insurtechs

29.9.2016 – Laut einer Übersicht der Versicherungsforen Leipzig zeigen sich die deutschen Insurtech-Unternehmen vor allem kundenorientiert und kooperativ mit den Versicherungs-Unternehmen. Der Makler Teschke & Collegen hat einen Online-Service zur Unterstützung von Kunden und Maklern bei der Schadenmeldung gegründet. Der Online-Makler Asuro hat sein App-Angebot erweitert und Financefox hat rund 25 Millionen Euro von Investoren erhalten.

Die Initiative New Players Network der Versicherungsforen Leipzig GmbH hat eine InsurTech Übersicht DACH (PDF-Datei, 2,82 MB) erstellt.

Die 47 dargestellten Unternehmen wurden, je nach Geschäftsmodell, in die Kategorien

Vergleichsportale (acht),

Schadenmanagement (drei),

Versicherungsprodukte (13),

digitale Vertragsmanager mit (neun) und

ohne Maklermandat (fünf),

digitale Vertragsmanager mit Finanzanlagevermittler-Mandat (drei),

Community Modelle (vier),

Robo-Advisor und

Backend (jeweils eins)

eingeteilt.

Die 66-seitige Übersicht enthält zu jedem Anbieter eine kurze Beschreibung, die auf Geschäftsmodell und Nutzerzielgruppe eingeht. Zudem werden einige wenige Angaben wie die Anzahl der Mitarbeiter, der gewerberechtliche Status des Start-ups sowie seine Investoren gemacht.

Insurtechs auf Kuschelkurs mit Versicherern

Insurtech-Übersicht DACH (Bild: Versicherungsforen Leipzig).

Leipzig). Zur vollständigen Ansicht Bild klicken.

Aus der Übersicht lassen sich auch einige zentrale Erkenntnisse zur deutschen Insurtech-Landschaft ableiten. So haben 85 Prozent der Insurtechs den Endkunden als Zielgruppe und setzen dabei auf vertriebsnahe Geschäftsmodelle.

In einer aufsteigenden Skala von Null bis Fünf wird außerdem zu jedem Insurtech mitgeteilt, wie hoch dessen Innovationsgrad ist, wie stark sein Geschäftsmodell am Kundennutzen orientiert ist und wie konfrontativ es sich gegenüber etablierten Versicherern und Vermittlern verhält.

Das Bewertungsschema ist der Übersicht nicht zu entnehmen.

Die Skala schlägt beim Kundennutzen (Drei) am weitesten aus. Ein hoher Innovationsgrad, der die Versicherungsbranche umwälzen könnte, wird den Insurtechs nicht attestiert (Zwei).

Beim Marktverhalten gegenüber etablierten Anbietern treten sie nach Aussage von New Players Network sogar kooperativ (Eins) auf.

Makler hilft bei Schadenmeldung

Die Teschke & Collegen Versicherungsmakler GmbH hat ein Online-Angebot gestartet, das sowohl Kunden als auch Makler bei der Meldung und Bearbeitung von Schadenfällen unterstützen soll.

Das Unternehmen wirbt damit, den Kunden bei Sach- und Kfz-Schadenfällen zu entlasten. Versicherungsnehmer können Schäden über die für Apple- und Android-Geräte verfügbare App „Schadenhelfer“ oder via Telefon melden. Danach prüft das Schadenhelfer-Team zunächst, ob das Ereignis gemäß den zugrundeliegenden Bedingungen versichert ist.

Anschließend formuliert es die Schadenmeldung, richtet sie an den Versicherer und übernimmt die folgende Korrespondenz. Zum Schadenhelfer-Team gehören in der Schadenbearbeitung erfahrene Versicherungskaufleute und Juristen sowie ein Netzwerk von Ingenieuren und Sachverständigen, heißt es von Unternehmensseite.

Gebührenmodell gilt für Versicherte und Vermittler

Zur Umsetzung seines Angebots benötigt Schadenhelfer eine Vollmacht des Versicherten. Sofern eine Schadenzahlung beim Versicherer erwirkt werden kann, wird diese an den Dienstleister überwiesen und abzüglich einer anteiligen Gebühr an den Versicherten ausgezahlt. Auf seiner Internetseite nennt Teschke Gebühren je nach Schadenhöhe zwischen 8,9 Prozent und 20,8 Prozent einschließlich Umsatzsteuer

Unter dem Namen Makler-Schadenhelfer richtet sich das ebenfalls als App verfügbare Angebot von Teschke & Collegen auch an Versicherungsmakler. Diese können dem Unternehmen über eine Legitimation die Abwicklung eines bestimmten Schadenfalls erlauben. Dieser Service wird als zeitliche Entlastung für den Vermittler beworben.

Dafür hat der Makler pro Schaden 51,16 Euro brutto zu zahlen. Für die ersten zehn Fälle werden pauschal 474,81 Euro verlangt.

Asuro erweitert App

Der Online-Versicherungsmakler Asuro GmbH hat das Produktangebot und die Nutzungsmöglichkeiten seiner App ausgebaut. Über das bestehende Angebot eines digitalen Versicherungsordners hinaus können die Nutzer nun auch Nischen- und Kurzzeitversicherungen situativ, also spontan im Moment des Bedarfs, abschließen.

Asuro nennt hier beispielsweise eine Handyversicherung oder die situative und kurzzeitige Erweiterung der Kfz-Versicherung auf Freunde und Bekannte, zum Beispiel vor einem Kurzurlaub oder dem bevorstehenden Umzug.

Zum Angebot von Asuro gehören außerdem die Abwicklung von Schadenmeldungen per Chat, Foto-Upload oder Sprachnachricht. Durch die Erteilung eines Maklermandats analysiert die App die bestehenden Versicherungen und deckt diese gegebenenfalls um.

Geldregen für Financefox

Die Anbieter der Versicherungs-App „Financefox“ – für den Schweizer Markt ist das die Finance App AG, in Deutschland ist es die Financefox Germany GmbH – haben in ihrer zweiten Finanzierungsrunde 28 Millionen US-Dollar (rund 25 Millionen Euro, Stand 28. September 2016) von Investoren erhalten.

Damit stößt „Financefox“ die Clark Germany GmbH vom Thron, die unter den deutschen Insurtechs bislang das meiste Geld einsammeln konnte (VersicherungsJournal 3.8.2016). In seiner ersten Finanzierungsrunde hatte „Financefox“ bereits 5,5 Millionen US-Dollar (4,9 Millionen Euro) von verschiedenen Finanzinvestoren erhalten (VersicherungsJournal 1.2.2016).

Als hauptsächliche Geldgeber werden die US-Unternehmen Target Global und Horizons Ventures genannt. Seine neue Liquidität will „Financefox“ in die Verbesserung des Produkts, in den Ausbau des Marketings und in die Internationalisierung des Unternehmens fließen lassen, heißt es in einer Pressemitteilung.

„Financefox“ richtet sich mit seinem Angebot eines Policen-Ordners und der Beratung via App direkt an den Endkunden. Auf seiner Internetseite bezeichnet sich der Anbieter selbst als „Versicherungsmanager für die Hosentasche“. In der Insurtech-Übersicht von New Players Network gehört „Financefox“ zur Kategorie der digitalen Vertragsmanager mit Maklermandat.