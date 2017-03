Linke: Überforderung von Selbstständigen in der GKV beenden

22.3.2017 – Der Gesundheitsausschuss des Deutschen Bundestages befasst sich heute in einer öffentlichen Anhörung mit zwei Anträgen der Linksfraktion. Diese haben eine Beitragsentlastung für freiwillig in der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) und in der GKV versicherte (Solo-) Selbstständige zum Inhalt und sollen der derzeitigen Überforderung ein Ende setzen. Der GKV-Spitzenverband sieht die Anträge kritisch, räumt aber auch Handlungsbedarf ein. Verbraucherschützer und Sozialverbände unterstützen in ihren Stellungnahmen zur Anhörung das Anliegen der Linken.

Der Gesundheitsausschuss des Bundestages hat für heute Nachmittag zu einer öffentlichen Anhörung eingeladen, zu der Spitzenverbände der GKV und PKV, Gewerkschaften, Verbraucherschützer, Sozialverbände und Wissenschaftler zur Teilnahme aufgerufen sind.

Auf der Agenda stehen Anträge der Linksfraktion, die zielen darauf abzielen, die allgemeine Mindestbeitrags-Bemessung für freiwillig Versicherte nach § 240 Absatz 4 Satz 1 SGB V auf die Geringfügigkeitsgrenze von derzeit 450 Euro abzusenken.

In der Diskussion über die soziale Absicherung (Krankenversicherung und Altersvorsorge) von Selbstständigen sieht die Bundesregierung zwar auch Handlungsbedarf (VersicherungsJournal 20.2.2017). In dieser, jetzt zu Ende gehende Legislaturperiode dürften allerdings keine Gesetzesinitiativen mehr auf den Weg gebracht werden.

Spitzenverband: Solidarische Finanzierung…

Der GKV-Spitzenverband verweist in seiner Stellungnahme darauf, dass sich die Beitragsbemessung in der freiwilligen Krankenversicherung grundsätzlich nach der „gesamten wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit des Einzelnen“ bemisst, die alle beitragspflichtigen Einkünfte des Mitglieds umfasst. Ausgangspunkt ist die für 2017 geltende Beitragsbemessungs-Grenze von 4.350 Euro im Monat (VersicherungsJournal 28.11.2016).

Daneben unterscheidet das Gesetz nach Mindestbemessungs-Grundlagen für hauptberuflich Selbstständige (mindestens der vierzigste Teil der monatlichen Bezugsgröße als beitragspflichte Einnahme für den Kalendertag – derzeit 2.231,25 Euro im Monat) und für freiwillige Mitglieder (allgemeine Mindestbemessungs-Bezugsgröße für den Kalendertag der neunzigste Teil der monatlichen Bezugsgröße – derzeit 991,67 Euro monatlich).

Zudem gibt es noch eine Sonderregelung etwa für Existenzgründer, wo auf den sechszigsten Teil abgestellt wird (1.487,50 Euro monatlich).

…der GKV nicht gefährden

Die radikalen Vorschläge der Linken widersprechen nach Einschätzung des GKV-Spitzenverbands den Grundprinzipien der solidarischen Finanzierung in der GKV und ignorierten zudem die eigentliche Zielsetzung des Konstrukts von Mindestbemessungs-Grundlagen.

Allerdings sei aber auch die sozialpolitische Intention angesichts einer veränderten Einkommensentwicklung von Selbstständigen und steigender Beitragsrückstände nachvollziehbar. Auch mit Blick auf die Solo-Selbstständigen wäre vorstellbar, für hauptberuflich Selbstständige einheitlich auf den sechszigsten Teil abzustellen (unter Streichung des vierzigsten Teils).

Verbraucherschützer sehen akuten Handlungsbedarf

Der Verbraucherzentrale Bundesverband e.V. (VZBV) sieht akuten Handlungsbedarf, da mit den Mindestbeiträgen fiktive Einnahmen vorgegeben würden, die von den Selbstständigen gar nicht erwirtschaftet werden könnten. „Dies führt bei den betroffenen Versicherten zu einer überdurchschnittlichen finanziellen Belastung durch die zu leistenden GKV-Versicherungsbeiträge und nicht selten zu Beitragsrückständen“, schreibt der VZBV.

Für den Sozialverband Deutschland e.V. (SoVD) besteht bei der vorgegebenen Problematik schon lange ein überfälliger gesetzgeberischer Handlungsbedarf. Man müsse sich fragen, ob die unterschiedlichen Mindestbeitragsbemessungs-Grundlagen angesichts der Situation der Solo-Selbstständigen noch zeitgemäß seien.

Der Sozialverband VdK Deutschland e.V. erklärte, es widerspreche dem Solidarprinzip, wenn Mindestbemessungs-Grundlagen für die Beitragsfestsetzung gelten würden, obwohl das tatsächlich mittels Steuerbescheid ausgewiesene Einkommen darunter liege. Der GKV-Spitzenverband hatte hier auf die steuerlichen Gestaltungsmöglichkeiten von Selbstständigen hingewiesen.