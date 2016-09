Feuriger Katalysator

14.9.2016 – Kommt es wegen eines abgestellten Fahrzeugs zu einem Feuer, so kann dessen Halter für den dadurch notwendigen Austausch des darunter befindlichen Bodens in Anspruch genommen werden. Auf die Frage eines möglichen Verschuldens des Fahrzeughalters kommt es dabei nicht an. Das geht aus einem Urteil des Verwaltungsgerichts Neustadt vom 12. September 2016 hervor (3 K 832/15.NW).

Beim Besuch eines Weinfestes hatte der Kläger seinen Personenkraftwagen auf einem als temporären Parkplatz dienenden Wiesenbrachgelände abgestellt. Auf diesem parkten bereits zahlreiche andere Kraftfahrzeuge. Der Grundstückseigentümer hatte die Wiese zuvor teilweise gemäht und das Mähgut liegen gelassen.

Elf betroffene Fahrzeuge

Einige Zeit später geriet das Fahrzeug des Klägers in Brand. Mehrere Augenzeugen hatten beobachtet, dass zuerst die Wiese unter dem Auto Feuer gefangen hatte, ehe der Personenkraftwagen selbst in Brand geriet. Bei dem Ereignis wurden zehn weitere Kraftfahrzeuge zerstört beziehungsweise beschädigt.

Weil der Boden des Geländes durch die Brandrückstände sowie durch ausgetretenes Öl und ausgetreten Kraftstoff kontaminiert worden war, forderte die Gemeinde von dem Kfz-Haftpflichtversicherer des Klägers den Ersatz des wegen des notwendigen Bodenaustausches entstandenen Schadens. Der fühlte sich jedoch nicht zuständig und lehnte eine Schadenregulierung ab.

Die Gemeinde wollte den Kläger daher direkt in Anspruch nehmen. Denn nach einem Blick in die Betriebsanleitung seines Fahrzeugs hätte er wissen müssen, dass von dessen Katalysator unter bestimmten Voraussetzungen eine Brandgefahr ausgeht.

Denn dort heißt es: „Achten Sie darauf, dass die Abgasanlage keinesfalls mit leicht brennbaren Materialien in Berührung kommt, zum Beispiel mit trockenem Gras oder Benzin. Sonst könnte sich das brennbare Material entzünden und das Fahrzeug in Brand setzen.“ Er hätte das Auto daher nicht auf der Wiese abstellen dürfen.

Nicht verantwortlich?

Auch der Kläger fühlte sich für den Vorfall nicht verantwortlich. Nach erfolgloser Durchführung des Widerspruchsverfahrens zog er daher wegen der Schadenersatzforderung in Höhe von fast 87.000 Euro vor Gericht.

Dort trug er vor, er habe nicht damit rechnen müssen, dass ein im Zusammenhang einer Festveranstaltung vorhandener Parkplatz bei einer bestimmungsgemäßen Benutzung in irgendeiner Weise gefährlich sein könnte. Auch hätte er nicht damit rechnen müssen, dass es gar durch das Abstellen eines Fahrzeuges zu einem Brand kommen könnte.

Das Gelände, auf dem er geparkt habe, sei als öffentlicher Parkplatz zu erkennen gewesen. Damit seien vorrangig die Grundstückseigentümer und die Ortsgemeinde als Festveranstalterin und nicht er heranzuziehen.

Doch dem wollte sich das Verwaltungsgericht Neustadt nicht anschließen. Es verurteilte den Kläger dazu, der Gemeinde die Kosten für den Bodenaustausch zu erstatten.

Keine Frage des Verschuldens

Nach Ansicht des Gerichts ist die Forderung der Gemeinde rechtlich nicht zu beanstanden. Denn nach den einschlägigen Vorschriften des Bundesbodenschutz-Gesetzes sei der Verursacher einer Bodenverunreinigung zur Erstattung der dadurch verursachten Kosten einer Bodensanierung verpflichtet. Auf ein Verschulden komme es dabei nicht an.

Das Gericht zeigte sich nach einer ausführlichen Beweisaufnahme davon überzeugt, dass das Fahrzeug des Klägers Auslöser des Brandschadens und somit auch der Bodenverseuchung war. Denn andere Brandursachen, wie zum Beispiel das fahrlässige Wegwerfen einer Zigarette, schieden aus.

Sollte der Kläger weiterhin der Meinung sein, dass der Grundstückseigentümer beziehungsweise die Gemeinde als Ausrichterin des Weinfestes vorrangig in Anspruch zu nehmen seien, weil sie Ortsfremden suggeriert hätten, bei dem Grundstück handele es sich um einen öffentlichen Parkplatz, so steht es ihm nach Meinung des Gerichts frei, im Innenverhältnis einen Ausgleichsanspruch nach dem Bundesbodenschutzgesetz gegen diese geltend zu machen.