Es wird noch dauern: Die Pflichtversicherung für Selbstständige

20.2.2017 – Wie steht es um die Altersversorgung der gut vier Millionen Selbstständigen in Deutschland? In einer Bundestagsdebatte am vergangenen Freitag wurde das Thema aus Anlass einer Großen Anfrage der Linksfraktion diskutiert. Ergebnis: Alle Parteien wollen hier etwas ändern und eine um sich greifende Altersarmut verhindern. Strittig ist allerdings der Weg dorthin.

Das Thema „Altersvorsorge und Selbstständige“ steht schon seit geraumer Zeit auf der politischen Agenda in Berlin. Aktueller Anlass für die neuerliche Diskussion war eine Große Anfrage der Linksfraktion im Deutschen Bundestag (Bundestagsdrucksache 18/8803).

Für Arbeits- und Sozialministerin Andrea Nahles (SPD) ist die Alterssicherung für die etwa 4,2 Millionen Selbstständigen eine der zentralen Aufgaben der nächsten Legislaturperiode (VersicherungsJournal 17.2.2017).

Der CDU-Sozialexperte Peter Weiß skizzierte in der Bundestagsdebatte das Alterssicherungsmodell der Union, das sich in der Koalition mit der FDP allerdings nicht habe durchsetzen lassen.

Die Öffnung der gesetzlichen Rentenversicherung wollen alle

In der Bundestagsdebatte am vergangenen Freitag sprachen sich alle Parteien für eine generelle Öffnung der gesetzlichen Rentenversicherung (GRV) für Selbstständige aus. Strittig blieb allerdings, ob es von den bereits bestehenden Versorgungswerken abgesehen für bestimmte Berufsgruppen noch Alternativen zur GRV geben sollte.

Die Linke, Bündnis 90/Die Grünen und die SPD tendierten stark zu einer obligatorischen Absicherung über die gesetzliche Rentenversicherung, die ja auch etwa im Fall der Erwerbsminderung dem Betroffenen zur Seite stehen würde.

Diskutiert wurde auch, ob es nicht Mindesthonorare für Selbstständige geben müsse oder ob sich der Auftraggeber eines (Solo-) Selbstständigen nicht auch an den Sozialabgaben beteiligen sollte.

Große Einigkeit herrschte in der Koalition und Opposition nur in der Frage, dass Selbstständige bei der Krankenversicherung nicht überfordert werden dürften.

Die Union wirbt für ihr eigenes Absicherungsmodell

Der CDU-Sozialpolitiker Weiß warb in der Debatte noch einmal für das Unions-Modell, das sich in der vergangenen Legislaturperiode mit der FDP nicht habe durchsetzen lassen.

Danach soll es für Selbstständige zwar ein Obligatorium zur Altersvorsorge geben, allerdings sollte es auch eine Wahlmöglichkeit zwischen der gesetzlichen Rentenversicherung und anderen Vorsorgeformen geben.

Für Existenzgründer sollte es nach Ansicht der Union beitragsfreie Jahre geben. Auch sollten Selbstständige mit schwankenden Einkommen entsprechend niedrige und höhere Beiträge leisten können.

Schließlich will die Union bei der Einführung einer obligatorischen Alterssicherung Altersstufen berücksichtigen. Für Über-50-Jährige würde das Modell nicht mehr greifen, die Selbstständigen im Alter zwischen 30 und 50 Jahren hätten dann eine Wahlmöglichkeit – und die Unter-30-Jährigen würden in das neue System direkt eingebunden.