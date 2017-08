Digitalisierung: Es hapert an der Umsetzung

9.8.2017 – Versicherer haben in Sachen Digitalisierung zum großen Teil bereits Strategien entwickelt, doch bei der Umsetzung dieser sind sie zurückhaltend. Das sind die Ergebnisse der Studie „Die Chancen der IT in der Digitalisierung von Versicherern“, die die Managementberatung EY Innovalue unter 15 Experten der Versicherungsbranche durchgeführt hat. Alle Studienteilnehmer sind sich der Wichtigkeit der digitalen Transformation bewusst, doch so richtig ins Rollen will sie nicht kommen. Es mangelt an Ressourcen – vor allem in den IT-Abteilungen. Doch auch externe Faktoren wie Datenschutzrichtlinien hindern die Unternehmen an der Realisierung. Digitalisierungswissen erlangen die Versicherer vorrangig durch externe Dienstleister wie Insurtechs. Doch sie versäumen es, dieses Wissen innerhalb des Unternehmens zu streuen.

WERBUNG

Die Managementberatung EY Innovalue Management Advisors GmbH hat für ihre Untersuchung „Die Chancen der IT in der Digitalisierung von Versicherern“ (PDF-Datei, 1,5 MB) 15 Experten aus der Versicherungswirtschaft um ihre Einschätzung zum aktuellen Stand der Digitalisierung in der Branche gebeten.

Die Stichprobe umfasst sowohl Experten kleinerer Versicherer mit Bruttobeitragseinnahmen von 250 Millionen Euro sowie mittelgroßer und großer Gesellschaften mit Beitragseinnahmen von mehr als fünf Milliarden Euro. Daher zeichne sich die Studie durch eine breite Streuung der Teilnehmer aus, heißt es in den Studienunterlagen.

Reifegrade im Digitalisierungskompass

Die Einschätzungen der Experten wurden im „EY Innovalue IT-Digitalisierungskompass“ visualisiert und zeigen den Stand der Digitalisierung anhand von sieben Themenfelder auf. Diese Themen sind Strategie, Trends, die Rolle der IT, Menschen, Organisation, Prozesse sowie Technologie und Infrastruktur.

Die einzelnen Themenfelder werden in Reifegrade eingeordnet. Sie sollen Aufschluss darüber geben, wie weit die Digitalisierung die einzelnen Segmente bereits durchdrungen hat. Es gibt im Innovalue-Kompass vier Reifegrade:

die Elektrifizierung,

die Automatisierung,

Smart Analytics, digitale Agilität und kognitive Systeme sowie

die vollständige Vernetzung von Kunden, Vermittlern und Betrieb/Leistung.

Die vier Reifegrade der Digitalisierung

Zum Vergrößern Bild klicken (Bild: EY Innovalue)

Zielrichtung ist definiert, an der Umsetzung mangelt es

Die Autoren der Studie fanden heraus, dass die Digitalisierung am stärksten in den Bereichen Strategie und Organisation fortgeschritten ist. „Die meisten Versicherungen haben Zielrichtung und strukturelle Verankerung der Digitalisierung definiert“, heißt es in den Unterlagen. Das seien die wesentlichen Eckpfeiler, um ein Unternehmen digital auszurichten.

Bei den prozessualen, personellen und technologischen Aspekten sieht das Team von Innovalue Nachholbedarf. Auch im Bereich der Zukunftstrends steht die Branche hinten an. „Viele Versicherungen beobachten diese zwar intensiv, setzen aber die operativen Schlussfolgerungen nicht um“, erläutern die Autoren.

Auch die Implementierung der Digitalisierung in alle Unternehmensbereiche sei zwar geplant, die Umsetzung stecke aber noch in den Kinderschuhen. Die Versicherer würden sich – was die Realisierung der digitalen Transformation angeht – selbst im Mittelfeld der Reifegrade einstufen.

Bisher haben die Versicherer durchschnittlich einen mittleren Reifegrad erreicht Zum Vergrößern Bild klicken (Bild: EY Innovalue)

Transformation fällt Versicherern schwer

Dass die Digitalisierung Versicherer vor neue und vielfältige Herausforderungen stellt, stellte auch die Unternehmensberatung Bearingpoint GmbH in ihrem Reifegrafmodell heraus. Auch dieses Modell zeigt den Status quo im Transformationsprozess der Versicherungsbranche.

Das Beratungsunternehmen hat ein fünfstufiges Modell entwickelt, das Versicherern ihre Position in der digitalen Transformation aufzeigt. Durchschnittlich befinden sich die Versicherer Bearingpoint-Angaben zufolge zwischen den Stufen zwei und drei (2,6) – also ähnlich wie bei Innovalue im Mittelfeld.

Als Grund für diesen mittelmäßigen Reifegrad vermuten die Bearingpoint-Autoren, dass Versicherungs-Gesellschaften nicht gezielt genug an die Transformation herangehen und Projektziele aus den Augen verlieren. Zwar gebe es viele Initiativen und Aktivitäten am Markt. Doch parallel dazu haben viele Unternehmen „keinen Masterplan, der die Abstimmung der vielfältigen Einzelaktivitäten zusammenbringt und Synergien ermöglicht“, heißt es von Seiten der Unternehmensberatung.

Externe Einflüsse verhindern schnellen Fortschritt

Als wesentliche Hindernisse für die konsequente Realisierung ihrer Strategien sehen die Autoren von EY Innovalue auch externe Einflüsse wie beispielsweise Datenschutzrichtlinien, an die sich die Versicherer halten müssen. Denn intern sind die befragten Unternehmen eigenen Angaben zufolge sehr aktiv.

„Rahmenbedingungen wie Budgets, Ressourcen und Verantwortlichkeiten sind gemäß den Aussagen der Befragten bereitgestellt“, heißt es im Studienbericht. Doch auch hier hapert es an der Umsetzung. Die IT-Abteilungen definieren ihre Aufgaben neu, denn sie sind der Treiber der Digitalisierung. Sie wissen zwar bereits um ihre neuen Aufgaben, vorbereitet drauf sind jedoch noch nicht.

Die IT kann ihre neue Rolle deshalb noch nicht einnehmen, weil es der Studie zufolge eben doch an den nötigen Ressourcen fehle, was widersprüchlich zu vorherigen Aussagen der Versicherer ist. Die finanziellen Mittel stecken in laufenden IT-Projekten fest. Diese aktuellen IT-Systeme der Versicherer sind aber sehr wartungsintensiv, gleichzeitig scheinen viele Unternehmen keine neuen Systeme zu wollen, heißt es.

Sie müssen sich von Altlasten befreien, um die IT zukunftsfähig aufzustellen und die Digitalisierung zielgerichtet voranzutreiben. EY Innovalue in der Studie „Die Chancen der IT in der Digitalisierung von Versicherern“

Standardsysteme schaffen Freiraum für Entwicklung

Dabei können die Beschäftigten in der IT laut der Untersuchung von EY Innovalue durch Standardsysteme ihre Kapazitäten in die Digitalisierung des Unternehmens stecken. Und gehen in den nächsten Jahren die Entwickler der eigenen IT-Systeme in Rente, fehlt es zudem plötzlich an systemrelevantem Know-how im Betrieb.

Durch Standardsysteme könne unter anderem deren Wartung an externe Dienstleister vergeben werden. Weiterhin sei es leichter, fachkundiges Personal zu finden, da der Umgang mit Standardprodukten verbreitet sei.

Außerdem sorgen Upgrades und Updates der Standardprogramme dafür, dass die Software immer auf dem neusten technischen Stand ist. „Sie müssen sich von Altlasten befreien, um die IT zukunftsfähig aufzustellen und die Digitalisierung zielgerichtet voranzutreiben“, empfehlen die Autoren den Versicherern.

IT muss in alle Geschäftsprozesse eingebunden werden

Dass sich die Rolle der ITler in der Versicherungswirtschaft ändern wird, stellte auch das Softwareunternehmens Guidewire Software Inc in ihrem Dossier „Die Chancen der IT bei der digitalen Transformation von Versicherern“ fest.

IT-Manager müssen in sämtliche Unternehmensprozesse einbezogen werden, um ein strategisches, digitales Geschäftsmodell entwickeln zu können, heißt es in diesem Dossier. Neue Geschäftsmuster und Innovationen sind heutzutage technologiegetrieben, was sich in der Unternehmens-Organisation widerspiegeln sollte.

Dafür muss nicht nur die Unternehmensführung der IT neue Möglichkeiten und Arbeitsfelder präsentieren. Die IT selbst muss die Prozesse und Bedürfnisse der anderen Abteilungen besser verstehen lernen, heißt es weiter (VersicherungsJournal 1.8.2017).

Das Wissen kommt oft von außen

Viele der befragten Versicherer der Untersuchung von EY Innovalue gaben an, Digitalisierungswissen von außen zu rekrutieren. Ganz oben auf dieser Rekrutierungsliste stehen Fin- oder Insurtechs. Dadurch gebe es in vielen Unternehmen bereits ein breites Wissen in Sachen Digitalisierung. Allerdings versäumen die Versicherer es parallel, dieses Wissen etwa durch Schulungen innerhalb des Unternehmens zu verbreiten.

Das Wissen und die Strategien sind, so die Erkenntnis der Autoren, noch nicht ganzheitlich in den Unternehmen angenommen worden. „Eine veränderte Geisteshaltung und eine bessere Verknüpfung des Know-hows von IT und anderen Fachbereichen sowie von Mitarbeitern bilden die Basis für die digitale Zukunft“, finden die EY-Innovalue-Autoren.