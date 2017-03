BRSG geht in die heiße Phase der Umsetzung

23.3.2017 – Die Ausgestaltung des Betriebsrenten-Stärkungsgesetz (BRSG), das auch Verbesserungen bei der Riester-Rente vorsieht, kommt jetzt in die heiße Phase. Der Bundestagsausschuss für Arbeit und Soziales befasste sich gestern in nicht-öffentlicher Sitzung erstmals mit dem sogenannten Tarifpartnermodell. Am Montag findet dann eine öffentliche Expertenanhörung statt, zu der die Hauptakteure der betrieblichen Altersversorgung (bAV) sowie Vertreter der Wissenschaft eingeladen wurden. Die Versicherungswirtschaft hat ihre Positionen im Lichte der Stellungnahme von Bundesrat und Gegenäußerung der Bundesregierung noch einmal überarbeitet.

In einer ersten Beratungsrunde hat sich gestern der Ausschuss für Arbeit und Soziales des Deutschen Bundestags in nicht-öffentlicher Anhörung mit dem „Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung der betrieblichen Altersversorgung und zur Änderung anderer Gesetze (Betriebsrenten-Stärkungsgesetz)“ (Bundestagsdrucksache 18/11286) befasst.

In der ersten Lesung des Gesetzentwurfs im Bundestag hatten Vertreter der Koalition deutlich gemacht, dass es noch Optimierungsbedarf am Betriebsrenten-Stärkungsgesetz (BRSG) gebe (VersicherungsJournal 13.3.2017).

Expertenanhörung

Für Montag ist dann eine öffentliche Expertenanhörung angesetzt worden, zu der insbesondere die Tarifpartner, die Versicherungswirtschaft und Spezialisten der betrieblichen Altersversorgung sowie Wissenschaftler eingeladen worden sind.

Der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) hält in seiner Stellungnahme zwar an seinen grundsätzlichen Positionen fest, macht im Detail aber auch neue Vorschläge. Die Stellungnahme liegt dem VersicherungsJournal vor.

GDV: Betriebsrenten in der Leistungsphase…

In seiner zehn Punkte aufgreifenden Stellungnahme erneuert der GDV seine Kritik, dass das Gesetzesvorhaben ausschließlich auf die Tarifpartner (Arbeitgeber und Gewerkschaften) abziele, obwohl in der Zielgruppe der kleinen und mittelgroßen Unternehmen (KMUs) viele gar nicht einer Tarifbindung unterlägen.

Auch den gänzlichen Verzicht auf Garantien sieht der Versichererverband kritisch. Und bei der Riester-Rente wünscht man sich ebenfalls einen deutlicheren Schritt bei der Verbesserung der Rahmenbedingungen (VersicherungsJournal 1.2.2017).

Nach Ansicht des GDV müssten in der Frage der Garantien die Arbeitgeber gar nicht einspringen. Die wäre ja Sache der Versorgungsträger. „Das Vertragsverhältnis zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer einerseits und das Vertragsverhältnis zwischen Arbeitnehmer und Versorgungsträger andererseits sind rechtlich voneinander unabhängig.“

…mit Garantieren versehen

Garantien sollten aber zumindest in der Leistungsphase möglich sein. „Insbesondere in der Leistungsphase sind lebenslange Renten mit einem garantierten Mindestniveau essentiell für die meisten Arbeitnehmer“, schreiben die Fachexperten des GDV. Dies gelte insbesondere für Geringverdiener.

Nachbesserungen wünscht sich der Versichererverband auch bei der Portabilität der bAV-Ansprüche, wenn der Arbeitnehmer seinen Arbeitsplatz wechselt. Dies gelte für beide Richtungen bei einem Wechsel in ein Versorgungsystem eines Arbeitgebers mit Garantien und auch bei Übertragungen von bAV-Ansprüchen eines Arbeitnehmers in eine Versorgungseinrichtung mit reinen Beitragszusagen.

Geringverdiener-Einkommen dynamisch definieren

Die besondere Förderung von Geringverdienern wird von der Versicherungswirtschaft ausdrücklich begrüßt. Mit Blick auf die Lohnentwicklung sollte allerdings erwogen werden, die angedachte Lohngrenze von 2.000 Euro im Monat zu dynamisieren. Dies könnte als Prozentsatz im Verhältnis zur Beitragsbemessungs-Grenze umgesetzt werden.

In der Bundestagsdebatte hatten SPD-Sozialexperten eine Höchstgehalt von 2.500 Euro ins Spiel gebracht. Die neue Geringverdiener-Förderung sollte zudem auch bei Mischfinanzierungen (Arbeitgeberfinanzierung und Entgeltumwandlung) greifen, wie der GDV meint.

Bei der Doppelverbeitragung von Betriebsrenten, von der die Bundesregierung außer bei Riester wegen der damit in Milliardenhöhe verbundenen Beitragsausfälle in der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) nicht abrücken will (VersicherungsJournal 20.2.2017), regt der Versichererverband jetzt an, wenigsten angemessene Freibeträge bei der Verbeitagung der bAV-Leistungen zu gewähren.

GDV will auch dritte Säule stärker verbessert sehen

Für den GDV fallen die angedachten Verbesserungen bei Riester (im Wesentliche die Anhebung der Grundzulage um elf auf 165 Euro im Jahr) zu gering aus. Das Bekenntnis der Bundesregierung zu Riester sei zwar zu begrüßen, es müssten aber weitergehende Schritt unternommen werden. Der GDV fordert erneut eine einheitliche Kinderzulage von 300 Euro; diese Maßnahme ist vom Finanzministerium aber bereits als zu teuer abgelehnt worden.

Auch die Sonderausgaben-Abzugsgrenze von unverändert 2.100 Euro im Jahr sollte dynamisiert und auf zumindest vier Prozent der Beitragsbemessungs-Grenze angehoben werden, wünscht sich der Versichererverband. Der Bundesrat hatte angeregt, diese Grenze entsprechend der Anhebung der Grundzulage auf 2.250 Euro anzupassen (VersicherungsJournal 1.2.2017). Nach Ansicht des GDV sollte auch der Kreis der förderfähigen Personen bei Riester etwa um die Solo-Selbstständigen erweitert werden.