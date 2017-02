Arbeitszimmer: Mehr Geld vom Finanzamt

23.2.2017 – Wird ein häusliches Arbeitszimmer von mehreren Steuerpflichtigen gemeinsam genutzt, so ist die Höchstbetragsgrenze von 1.250 Euro bezüglich der Aufwendungen für das Zimmer personenbezogen anzuwenden. Das hat zur Folge, dass jeder von ihnen seine Aufwendungen bis zu dieser Obergrenze dem Finanzamt gegenüber einkünftemindernd geltend machen kann, so der Bundesfinanzhof in einer gestern veröffentlichten Entscheidung vom 15. Dezember 2016 (VI R 53/12).

Der Kläger bewohnte zusammen mit seiner Ehefrau ein Einfamilienhaus, welches den Eheleuten jeweils zur Hälfte gehörte.

Abkehr von bisheriger Rechtsprechung

Die Aufwendungen für das von dem Pärchen nach ihren Angaben gemeinsam genutzte Arbeitszimmer in Höhe von rund 2.800 Euro pro Jahr, erkannte das Finanzamt nur in Höhe der jährlichen Höchstbetragsgrenze von 1.250 Euro an. Diese Summe ordnete die Finanzbehörde dem Kläger und seiner Ehefrau je zur Hälfte einkünftemindernd zu.

Zur Begründung berief sich das Finanzamt auf die bisherige Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs. Der war bislang nämlich von einem objektbezogenen Abzug der Aufwendungen für ein häusliches Arbeitszimmer ausgegangen – und zwar unabhängig von der Zahl der das Zimmer nutzenden Personen.

Von dieser Rechtsauffassung ist das höchste deutsche Finanzgericht nun abgerückt.

Personen- statt Zimmerbezogen

Demnach darf ab sofort jeder, der die Voraussetzungen gemäß § 4 Absatz 5 Satz 1 Nummer 6b EStG erfüllt, seine Aufwendungen für ein betrieblich oder beruflich genutztes häusliches Arbeitszimmer bis zur Höchstbetragsgrenze von 1.250 Euro – in bestimmten Fällen auch darüber hinaus – in seiner Steuererklärung einkünftemindernd gelten zu machen.

Voraussetzung sei lediglich, dass dem Steuerpflichtigen für seine betriebliche oder berufliche Tätigkeit kein anderer Arbeitsplatz zur Verfügung steht, er in dem häuslichen Arbeitszimmer über einen eigenen Arbeitsplatz verfügt und er die geltend gemachten Aufwendungen selbst getragen hat.

Außerdem müsse der Umfang der Tätigkeiten es glaubhaft erscheinen lassen, dass der Steuerpflichtige hierfür ein häusliches Arbeitszimmer vorhält. Da es die Vorinstanz versäumt hat, einige dieser Fragen zu klären, wurde der Fall an das Finanzgericht zurückverwiesen.