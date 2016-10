Rotlichtverstoß: Von den Folgen einer verspäteten Entscheidung

13.10.2016 – Ordnet sich ein Autofahrer vor einer durch Ampeln gesicherten Kreuzung in die Geradeausspur ein, biegt anschließend trotz noch roter Linksabbiegerampel aber nach links ab, so darf er in der Regel wegen eines Rotlichtverstoßes zur Verantwortung gezogen werden. Das geht aus einem Beschluss der Oberlandesgerichts Köln vom 7. August 2015 hervor (1 RBs 250/15).

Eine Autofahrerin fuhr auf einer mehrspurigen Straße auf eine Kreuzung zu. Dort ordnete sie sich in eine mit einem Geradeauspfeil gekennzeichnete Fahrspur ein.

Rotlichtverstoß?

Weil deren Ampel auf „rot“ stand, hielt sie an der Haltelinie an. Als die Ampel auf „grün“ umschaltete, fuhr die Klägerin los. Allerdings fuhr sie nicht etwa, wie für die Spur vorgeschrieben, geradeaus, sondern in einem scharfen Bogen nach links, um in diese Richtung abzubiegen.

Das Problem war, dass die Ampel für die Linksabbieger zu diesem Zeitpunkt auf „rot“ stand. Die Frau wurde daher vom Kölner Amtsgericht wegen eines Rotlichtverstoßes zur Zahlung einer Geldbuße verurteilt.

Das wollte sie jedoch nicht akzeptieren. Ihre beim Kölner Oberlandesgericht eingereichte Rechtsbeschwerde begründete sie unter anderem damit, dass sie nicht wegen eines Rotlichtverstoßes, sondern allenfalls wegen verbotswidrigen Abbiegens verurteilt werden dürfe. Denn schließlich sei sie in die Kreuzung eingefahren, als die Ampel ihrer Fahrspur „grün“ anzeigte.

Zurück an die Vorinstanz

Nach Ansicht der Richter des Oberlandesgerichts begeht ein Autofahrer, der entgegen der Fahrbahnmarkierung bei „grün“ statt geradeaus zu fahren nach links abbiegt, auf jeden Fall dann einen Rotlichtverstoß, wenn die Linksabbiegerspur wie in dem zu entscheidenden Fall noch nicht freigegeben ist.

Er sei in so einem Fall nicht lediglich wegen eines verbotswidrigen Abbiegens, das heißt wegen einer Zuwiderhandlung gegen die vorgeschriebene Fahrtrichtung zu bestrafen. Dabei komme es nicht darauf an, ob der Entschluss zum Fahrspurwechsel vor oder erst nach Passieren der Haltelinie gefasst werde.

Entscheidend sei jedoch, ob dem Beschuldigten der Rotlichtverstoß in subjektiver Hinsicht vorwerfbar sei oder nicht. Da das Amtsgericht dazu keine ausreichenden Feststellungen getroffen hat, wurde die Sache an die Vorinstanz zurückverwiesen.