21.9.2016 – Der Lösungsbegriff „Nebenversicherung" war beim letzten Rätsel zu erraten. Das in dieser Woche Gesuchte könnte auch anders heißen – ohne dass sich am Zugrundeliegenden etwas ändern würde.

Geübte Rätselrater haben wahrscheinlich mit einem Blick erkannt, was diese beiden Bilder darstellen. Dabei ist das Gesuchte letztlich ein Spezialbegriff – ist er doch im Privatkundengeschäft nur in einer Sparte gebräuchlich. Dasselbe hat in anderen Sparten einen anderen Namen und wurde an dieser Stelle auch schon einmal gesucht.

Was ist das? (151) (Bild: Lier)

Was ist das? (150) (Bild: Lier)

Die Lösung der Vorwoche

Von den Wörtern „Sieben“, „Kuvert“ und „Sicherung“ ist es mit etwas Geschick bis zur Bezeichnung „Nebenversicherung“ nicht weit. Das hat wieder eine ganze Reihe von Lesern gewusst. Doch wie sieht es mit der Erklärung dazu aus?

Bei der Nebenversicherung versichert der Versicherungsnehmer dasselbe Interesse gegen dasselbe Risiko bei mehreren Versicherungs-Unternehmen. Diese Form der Mehrfachversicherung ist sinnvoll, wenn sonst keine ausreichende Kapazität zustande käme.

Aber Achtung: Die Summe der Nebenversicherung darf natürlich nicht zur Doppelt- (oder Dreifach- et cetera) -versicherung werden. Das heißt, die Deckungssumme aller einzelnen Policen zusammen darf weder den Versicherungswert übersteigen, noch die Entschädigungen den Schaden.

