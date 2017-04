Helvetia bringt BU-Schutz mit Umtauschoption

18.4.2017 – Die Helvetia Leben hat ihr Angebot im Bereich Berufsunfähigkeit (BU) mit einer selbstständigen BU-Versicherung erweitert. Das Produkt ist seit Anfang April auf dem Markt. Die Bedingungen des Tarifs sind einfach gegliedert und die Klauseln klar formuliert. Die fehlende Arbeitsunfähigkeits-Klausel weicht allerdings vom Marktstandard ab. Durch niedrige Einstiegsbeiträge und eine Sondervereinbarung ist das Produkt besonders für Schüler und Studenten interessant, meint Makler Philip Wenzel.

WERBUNG

Philip Wenzel (Bild: Köhler)

Landläufig gilt die Schweiz (wird sie denn nicht mit Schweizer Käse in Verbindung gebracht) als Symbol für Sicherheit.

Schweizer Sicherheit

Alleine deswegen erscheint es folgerichtig, dass sich Versicherer aus der Schweiz auch hierzulande einiger Beliebtheit erfreuen.

Und da diese bei der Einführung von Solvency II schon weiter sind als die deutschen Wettbewerber, bürgt ihre Herkunft derzeit tatsächlich im erhöhten Maß für Sicherheit.

Die Stabilität des Unternehmens spielt auch in der Berufsunfähigkeits- (BU-) Versicherung eine bedeutende Rolle, da die Verträge für gewöhnlich auf eine Laufzeit von 30 Jahren oder länger angelegt sind.

Das Wichtigste sind aber nach wie vor die Bedingungen. Denn diese bilden die Anspruchsgrundlage im Leistungsfall.

Neue SBU der Helvetia mit klar gegliedertem Bedingungswerk

Mit der Helvetia Schweizerischen Lebensversicherungs-AG hat nun Anfang April ein eidgenössischer Versicherer eine selbstständige Berufsunfähigkeits-Versicherung (SBU) auf den Markt gebracht und damit ihre bislang bestehende Tarifauswahl erweitert.

Das Erste, was dem geneigten Leser bei der Durchsicht des Bedingungswerks ins Auge fällt, ist die übersichtliche Gliederung der Absätze durch sinnvolle Überschriften. Diese helfen dem ungeübten Leser sicherlich auch, den Inhalt besser zu verstehen.

Klauseln größtenteils kundenfreundlich

Nach dem ersten Durchlesen fällt als Zweites auf, dass der Tarif auf eine Arbeitsunfähigkeits- (AU-) Klausel, die bereits beim Nachweis einer sechsmonatigen Krankschreibung leisten würde, verzichtet. Das erscheint bemerkenswert, da das den Tarif im Vergleich zum Markt vertrieblich wohl eher schwächen dürfte.

Vor dem Hintergrund, dass dies die erste SBU der Helvetia ist, erscheint es wiederum sinnvoll, im ersten Schritt auf die sogenannte AU-Klausel und damit zunächst auf dieses noch recht schwer zu kalkulierende Risiko zu verzichten.

Die verwendeten Klauseln sind wiederum größtenteils sehr kundenfreundlich und relativ eindeutig formuliert. Die Umorganisation bei Selbstständigen und mitarbeitenden Betriebsinhabern ist sehr gelungen: Bei Betrieben mit weniger als fünf Mitarbeitern wird ebenso auf die Umorganisation verzichtet, wie auch bei Versicherten, die Akademiker sind und mindestens 90 Prozent der Arbeitszeit mit kaufmännischen oder organisatorischen Tätigkeiten zubringen.

Nachversicherung bei Schülern

Die Berufsunfähigkeit bei Schülern ist ebenfalls gelungen definiert, da sie sich sehr nahe an der Definition der allgemeinen BU orientiert. Aufgrund der derzeitigen Entwicklung am BU-Markt, sich eher aus dem Risiko „Schüler in der BUV“ zurückzuziehen, ist anzumerken, dass ein Eintritt ins Berufsleben nicht gemeldet werden muss und der zukünftige Beruf keinen Einfluss auf die Beiträge hat.

Noch außergewöhnlicher ist, dass auch bei der Nachversicherung der bei Vertragsbeginn ausgeübte Beruf für die Berechnung zugrunde gelegt wird. Das würde für Schüler bedeuten, dass der Vertrag auch dann zu dem günstigen Schülerbeitrag erweitert werden könnte, wenn der spätere Beruf der eines Dachdeckers wäre.

Allerdings ist der Schüler maximal bis 1.000 Euro und bis zum Endalter 62 versicherbar, und um den Schüler richtig einzustufen, ist ein Berufsfragebogen notwendig. Was die Bedingungen also gut regeln, wird über die Annahmerichtlinien wieder entwertet.

Einschränkung bei Nachversicherung

Auch die Nachversicherungs-Garantien sind recht eingeschränkt nutzbar, wodurch das Kollektiv vor größeren Risiken geschützt ist. Der Einzelne ärgert sich aber vielleicht, weil er die ereignisunabhängige Option nur ziehen kann, wenn er nicht die vorangegangenen zwölf Monate länger als 14 Kalendertage durchgehend außerstande war, seine Berufstätigkeit auszuüben.

Unabhängig davon, wie häufig das vorkommen wird: Im Zweifelsfall sollte der freie Vermittler beweisen können, dass er darauf hingewiesen hat, da in der Folge wohl häufig mit einem Leistungsfall gerechnet werden muss.

Außerdem ist auch die ereignisabhängige Nachversicherungs-Garantie dahingehend beschränkt, dass maximal 1.000 Euro monatliche Rente ergänzt werden können. Und auch das nur, wenn die 60 Prozent des Bruttogehaltes nicht überschritten werden.

Umtausch des Vertrages

Interessant ist wiederum die Sondervereinbarung zur BU-Versicherung mit gesenktem Startbeitrag. Hier kann der Vertrag bei gleicher Leistungsdauer, aber längerer Versicherungsdauer umgetauscht werden. Dabei wird dann allerdings der neue Beruf für die Berechnung zugrunde gelegt.

Der Umtausch muss innerhalb der ersten zehn Jahre stattfinden und spätestens fünf Jahre vor Ende der Versicherungsdauer. Außerdem darf die versicherte Person nicht älter als 35 Jahre alt sein. Würde also ein 20-jähriger Student einen Vertrag mit 15 Jahren Versicherungsdauer und 47 Jahren Leistungsdauer abschließen, hätte er während des Studiums extrem günstigen Schutz.

Nach Eintritt ins Berufsleben ließe sich der Vertrag dann in einen neuen Vertrag mit Leistungs- und Versicherungsdauer bis zum 67. Lebensjahr ohne erneute Gesundheitsprüfung umtauschen. Diese Option kann durchaus für den einen oder anderen Kunden interessant sein.

Eine Leistungsdynamik ist nur mit zwei Prozent möglich. Für diese zahlt der 37-jährige Groß- und Außenhandelskaufmann bis zum Endalter 67 für 1.000 Euro Rente 64,65 Euro monatlich (107,73 Euro brutto). Wer Kinder hat, zahlt weniger. Der Mechatroniker zahlt 93,14 Euro im Monat (155,22 Euro brutto).