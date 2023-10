Technische Versicherung: Die leistungsstärksten Anbieter aus Sicht der Vema-Makler

4.10.2023 – Die Inter liegt an der Spitze der Qualitätsrangliste in der Fotovoltaikversicherung. Dahinter folgen Helvetia, Waldenburger und Allianz. In der Elektronikversicherung setzte sich die Baloise mit hauchdünnem Vorsprung gegen die Alte Leipziger durch. Knapp dahinter folgen gleichauf Helvetia und Allianz. Dies zeigte eine Befragung der Vema unter ihren Partnerbetrieben.

Die Vema Versicherungsmakler Genossenschaft e.G. hat eine Qualitätsumfrage zu den Produktgebern in der Fotovoltaik- sowie Elektronikversicherung unter den Vermittlern ihrer inzwischen mehr als 4.400 Partnerbetriebe (VersicherungsJournal Medienspiegel 25.8.2023) durchgeführt.

Die befragten Versicherungsvermittler sollten unter anderem die drei im Neugeschäft meist genutzten Gesellschaften nennen. Im Rahmen der in den letzten Monaten durchgeführten Befragung gingen 832 (Fotovoltaik) beziehungsweise 649 Nennungen (Elektronik) ein.

In Sachen Fotovoltaik-Versicherung setzten sich die Helvetia Versicherungen mit ihrem Vema-Deckungskonzept gegen die Wettbewerber durch. In der Elektronikversicherung hatte die Alte Leipziger Versicherung AG mit ihrer speziell für die Maklergenossenschaft entwickelten Lösung die Nase vorn (18.9.2023).

Elektronik: Baloise gewinnt Qualitätswertung

Im Rahmen der Umfrage sollten die Versicherungsvermittler darüber hinaus verschiedene Serviceaspekte bewerten (Schulnotenskala). Hierzu zählten die Produktqualität, die Antragsbearbeitung beziehungsweise Policierung sowie die Schadenregulierung. Die drei Segmente gingen zu gleichen Teilen in die Qualitätswertung ein.

Im Vergleich zum Ranking nach der häufigsten Nutzung zeigen sich in der Qualitätsrangliste (Mittelwerte der Vermittlernoten) einige teils deutliche Unterschiede. So landete die Gothaer Allgemeine Versicherung AG, immerhin an zweiter Stelle beim Neugeschäft in der Elektronikversicherung, nur an fünfter Stelle im Qualitätsranking. Bis auf die Produktqualität reichte es nur zu bestenfalls durchschnittlichen Beurteilungen.

An der Spitze der Qualitätsrangliste liegt die Baloise Sachversicherung AG Deutschland (Mittelwert: 1,78). Sie schnitt damit drei Positionen besser als beim Neugeschäft ab. Das Unternehmen ist nach der Vermittlermeinung führend bei Produktqualität sowie Policierung in der Schadenbearbeitung und schaffte es in den beiden anderen Segmenten auf den zweiten Platz.

Alte Leipziger vor Helvetia und Allianz

Den Silberrang ergatterte der Neugeschäfts-Spitzenreiter Alte Leipziger Versicherung AG (1,81) mit den Topbewertungen bei Produktqualität und Erreichbarkeit. Insbesondere wegen der nur durchschnittlich beurteilten Schadenbearbeitung musste die Gesellschaft allerdings insgesamt der Baloise den Vortritt lassen.

Den Bronzerang teilen sich die Helvetia (Platz fünf beim Neugeschäft) und die Allianz Versicherungs-AG (an achter Stelle beim Neugeschäft). Die größte Stärke der Allianz ist aus Sicht der Umfrageteilnehmer die Schadenbearbeitung (Rang eins). Während das Unternehmen bei Policierung und Erreichbarkeit in unmittelbarer Schlagdistanz zur Spitze liegt, beträgt der Rückstand in der Produktqualität über 0,2 Notenpunkte.

Die Helvetia konnte vor allem mit der besten Antragsbearbeitung punkten. Beim Verhalten im Schadenfall und der Erreichbarkeit sehen die Befragten den Anbieter an dritter und bei der Produktqualität an vierter Stelle.

Fotovoltaik: Inter gewinnt Qualitätswertung

In der Fotovoltaik-Qualitätswertung belegt die Inter Allgemeine Versicherung AG die Pole Position in der Qualitätsrangliste (1,74). Der Akteur schnitt vor allem wegen der mit Abstand besten Schadenbearbeitung und Erreichbarkeit satte acht Plätze besser ab als beim Neugeschäft.

Hauchdünn dahinter folgt der Neugeschäfts-Spitzenreiter Helvetia (1,75), der insbesondere mit der besten Produktqualität und Policierung punktete. In Sachen Schadenbearbeitung reichte es für den zweiten, bei der Erreichbarkeit aber nur zum vierten Rang. In letztgenanntem Segment liegt die führende Gesellschaft fast 0,4 Notenpunkte entfernt.

In einem engen Rennen um den Bronzerang behielt die Waldenburger Versicherung (1,84; beim Neugeschäft an fünfter Stelle) die Oberhand gegen die Allianz (1,85; Platz zehn beim Neugeschäft). Während beide Wettbewerber bei Antrags- sowie Schadenbearbeitung in etwa gleichauf lagen, schnitt die Waldenburger bei der Erreichbarkeit klar besser ab und die Allianz bei der Produktqualität.

