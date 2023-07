Die leistungsstärksten Tierkrankenversicherer aus Sicht der Vema-Makler

10.7.2023 – Die Barmenia liegt mit ihrem Vema-Deckungskonzept an der Spitze der Neugeschäfts- wie auch der Qualitätsrangliste. Dies zeigt die aktuelle Qualitätsumfrage der Vema unter den Vermittlern ihrer Partnerbetriebe. Bewertet wurden dabei Produktqualität, Antragsbearbeitung beziehungsweise Policierung und Schadenbearbeitung sowie Erreichbarkeit.

Die Vema Versicherungsmakler Genossenschaft e.G. hat erneut eine Qualitätsumfrage zu den Produktgebern im Geschäftsfeld Tierkrankenversicherung unter den Vermittlern ihrer inzwischen mehr als 4.300 Partnerbetriebe durchgeführt.

Die befragten Versicherungsvermittler sollten unter anderem die drei im Neugeschäft meist genutzten Gesellschaften nennen. Im Rahmen der in den letzten Monaten durchgeführten Befragung gingen 735 Nennungen ein.

Am häufigsten wird an die Barmenia vermittelt

Im Geschäftsfeld Tierkrankenversicherung ist die Barmenia Allgemeine Versicherungs-AG mit ihrem Vema-Deckungskonzept der eindeutige Neugeschäftsfavorit der Vema-Makler. Die Wuppertaler konnten weit mehr als jede vierte Stimme auf sich vereinen. Die Position drei und vier belegen die Hansemerkur Versicherungen und die Helvetia Versicherungen mit ebenfalls zweistelligen Anteilen.

Dahinter folgen mit gut sechs bis zwei Prozent die Agila Haustierversicherung AG, die R+V Versicherungen, die Allianz Versicherungen, die DFV Deutsche Familienversicherung AG und die Gothaer Versicherungen.

Im Vergleich zur letzten Qualitätsumfrage (VersicherungsJournal 10.3.2021) gab es zahlreiche Positionsveränderungen. So schob sich die Barmenia an der Uelzener vorbei auf die Pole Position.

Da sich die Hansemerkur von neun auf drei verbesserte, rutschten Helvetia, Agila, R+V und Allianz einen Platz nach unten. Während die Gothaer zwei Ränge einbüßte, verteidigte die DFV ihre Platzierung.

Andere Reihenfolge in der Qualitätswertung

Im Rahmen der Umfrage sollten die Versicherungsvermittler darüber hinaus verschiedene Serviceaspekte bewerten (Schulnotenskala). Hierzu zählten die Produktqualität, die Antragsbearbeitung beziehungsweise Policierung, die Schadenregulierung sowie die Erreichbarkeit.

Die vier Segmente gingen zu gleichen Teilen in die Qualitätswertung ein. Im Vergleich zum Ranking nach der häufigsten Nutzung zeigen sich in der Qualitätsrangliste (Mittelwerte der Vermittlernoten) einige zum Teil deutliche Unterschiede.

Barmenia gewinnt auch Qualitätswertung

Allerdings nicht an der Spitze: In Führung liegt auch hier die Barmenia (Gesamtnote: 1,74). In Sachen Antrags- und Schadenbearbeitung sehen die Befragten den Akteur mit seiner für den Verbund entwickelten Lösung an erster Stelle, in den beiden anderen Aspekten an zweite Stelle.

Mit jeweils 1,81 gleichauf folgen dahinter die Hansemerkur und die Gothaer. Dass Letztere in der Qualitätswertung deutlich besser platziert ist als beim Neugeschäft, ist vor allem auf die beste Policierung und die drittbeste Erreichbarkeit zurückzuführen. In den beiden anderen Bewertungskriterien reichte es nicht für eine Top-Drei-Platzierung.

Die beim Neugeschäft an zweiter Stelle liegende Uelzener schaffte es in der Qualitätsrangliste nur auf die fünfte Position. Ihre beste Bereichsplatzierung war ein fünfter Rang in Sachen Schadenbearbeitung. Bei der Policierung reichte es nur für Position sieben – mit 0,3 Notenpunkten Rückstand auf den Spitzenreiter.

Diverse weitere Qualitätsumfragen der Maklergenossenschaft

Die Vema führt ihre Qualitätsumfragen in den verschiedensten Versicherungszweigen durch. Zuletzt waren dies neben der Unfall- (VersicherungsJournal 23.6.2023) auch die Rechtsschutz- (24.5.2023, 28.6.2023) und die Maschinenversicherung (6.2.2023).

Untersucht wurden neben dem Segment Bauversicherungen (9.3.2023) auch die Privat- (31.3.2023) und die Tierhalter-Haftpflichtversicherung (8.5.2023). Erhebungen wurden zudem unter anderem in der betrieblichen Vorsorge (2.12.2022, 23.12.2022, 10.1.2023) und der Kraftfahrtversicherung (6.10.2022, 7.11.2022, 23.11.2022) durchgeführt.