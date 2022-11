Kfz-Flotte: Auf diese Anbieter setzen die Vema-Makler

7.11.2022 – Am wichtigsten für das Neugeschäft im Flottensegment ist den Vema-Partnern die R+V. Dahinter folgen die Allianz und die VHV Allgemeine. Dies gilt sowohl für Kleinflotten als auch für Großflotten, wie die aktuelle Qualitätsumfrage der Maklergenossenschaft zeigt.

Die Vema Versicherungsmakler Genossenschaft e.G. hat erneut eine Qualitätsumfrage zu den Produktgebern in der Autoversicherung unter den Vermittlern ihrer inzwischen mehr als 4.200 Partnerbetriebe durchgeführt. Dabei wurde in den vergangenen Wochen neben den Einzelrisiken und dem Bereich Oldtimer (VersicherungsJournal 6.10.2022) auch das Flottensegment abgefragt.

Im Rahmen der Umfrage sollten die befragten Versicherungsmakler unter anderem die drei im Neugeschäft meist genutzten Gesellschaften nennen. Für das Kleinflottengeschäft wurden insgesamt 1.077 Stimmen abgegeben. Bei den Großflotten waren es 532.

Kleinflotte: R+V im Neugeschäft an der Spitze

In der Rangliste setzte sich die R+V-Gruppe mit einem Anteil von fast einem Viertel gegen die Wettbewerber durch. Hierunter hat die Vema die R+V Allgemeine Versicherung AG, die Kravag Versicherungen und die Condor Allgemeine Versicherungs-AG zusammengefasst. Einzelwerte werden nicht genannt.

An zweiter Stelle folgt die Allianz Versicherungs-AG, für die rund jeder sechste Vermittler votierte. Den Bronzerang sicherte sich die VHV Allgemeine Versicherung AG, die etwa jede neunte Favoritenstimme auf sich vereinen konnte.

Itzehoer überholt SV

Knapp dahinter folgen die Itzehoer Versicherung/Brandgilde von 1691 VVaG mit einem Anteil von annähernd einem Zehntel und die SV Sparkassenversicherung Gebäudeversicherung AG mit einem Anteil von einem guten Elftel.

Alle anderen Akteure blieben unter fünf Prozent. Die Position sechs bis zehn belegen die Dialog Versicherung AG, die Württembergische Versicherung AG, die Axa Versicherung AG, die BGV-Versicherung AG und die Alte Leipziger Versicherung AG.

Die ersten drei Ränge blieben im Vergleich zur vorherigen Qualitätsumfrage (17.9.2020) unverändert. Die Itzehoer zog an der SV vorbei auf Platz vier, während die Dialog den Neueinzug in die Top Ten schaffte.

Württembergische, Axa und Alte Leipziger behaupteten ihre Positionen aus der letzten Umfrage. Die BGV fiel von sechs auf neun. Nicht mehr zu den zehn wichtigsten Anbietern zählt die Sparkassen-Versicherung Sachsen Allgemeine Versicherung AG (SV Sachsen).

Großflotten: R+V vor Allianz und VHV

Im erstmals abgefragten Bereich Großflotte lautet die Reihenfolge auf den ersten drei Rängen ebenfalls R+V-Gruppe (über ein Viertel Anteil) vor Allianz (über ein Fünftel Anteil) von VHV (knapp ein Achtel Anteil).

Die Württembergische an vierter Stelle konnte gut jede zwölfte Stimme auf sich vereinen. Dahinter folgen mit zwischen 4,5 und gut zwei Prozent die Ergo Versicherung AG, die Axa, die SV, die HDI Global SE, die Alte Leipziger und die Gothaer Allgemeine Versicherung AG.

Diverse weitere Qualitätsumfragen der Maklergenossenschaft

