Maschinenversicherung: Auf diese Anbieter setzen die Vema-Makler

6.2.2023 – Die Alte Leipziger führt in der aktuellen Vema-Qualitätsumfrage mit ihrem Deckungskonzept für die Genossenschaft sowohl die Neugeschäfts- als auch die Qualitätswertung in der Maschinenversicherung (mobil wie auch stationär).

Die Vema Versicherungsmakler Genossenschaft e.G. hat in den vergangenen Wochen eine Qualitätsumfrage zu den Produktgebern im Geschäftsfeld Maschinenversicherung unter ihren inzwischen rund 4.400 Partnerbetrieben durchgeführt.

Dabei sollten die befragten Vermittler unter anderem die jeweils drei im Neugeschäft meist genutzten Anbieter nennen. Im Rahmen der Befragung gingen 445 Nennungen in der Absicherung von stationärem Gerät und 529 Stimmen im Segment mobile Maschinen ein.

Alte Leipziger gewinnt beide Neugeschäftswertungen

In beiden Kategorien setzte sich die Alte Leipziger Versicherung AG gegen die Wettbewerber mit jeweils über einem Fünftel Anteil an den Favoritennennungen durch. Auch bei der vorigen Umfrage hatten das Unternehmen jeweils an der Spitze gelegen (VersicherungsJournal 17.1.2022).

Dahinter folgen in beiden Kategorien die R+V-Gruppe auf dem Silber- vor der Gothaer Allgemeine Versicherung AG auf dem Bronzerang. Dabei entfiel jeweils mehr als jede zehnte Nennung auf die Kölner und rund jede achte Stimme auf die R+V-Gruppe. Unter Letzterer hat die Vema die R+V Allgemeine Versicherung AG, die Kravag Versicherungen und die Condor Allgemeine Versicherungs-AG zusammengefasst.

Auch im Qualitätsurteil liegt die Alte Leipziger vorn

In der Qualitätswertung beider Segmente liegt ebenfalls die Alte Leipziger an der Spitze (stationär: 1,68; mobil: 1,70). Benotet wurden dafür auf einer Schulnotenskala die Serviceaspekte Produktqualität, Antragsbearbeitung/ Policierung, Leistungsbearbeitung und Erreichbarkeit. Diese gingen zu gleichen Teilen in die Qualitätswertung ein.

Die Alte Leipziger kam in fast allen Rubriken am besten weg. Bei der Produktqualität in der Absicherung von stationären Gerätschaften (Mittelwert: 1,41) fiel der Vorsprung auf den ärgsten Verfolger mit fast 0,3 Notenpunkten besonderes groß aus.

Mannheimer jeweils an zweiter Stelle

Nur in der Schadenabwicklung (stationäre Maschinen) musste die Alte Leipziger der Mannheimer Versicherung AG den Vorzug lassen. In den drei anderen Leistungsdimensionen wie auch insgesamt reichte es für die Mannheimer jeweils für die zweitbeste Note.

Auch in der Qualitätswertung belegt das Unternehmen den Silberrang. Beim Neugeschäft sprangen nur die fünfte (mobil) beziehungsweise die sechste (stationäre) Position heraus. Eine bessere Platzierung verhinderte vor allem die nur fünftbeste Policierung – mit fast 0,3 Notenpunkten Rückstand auf die Spitze. Diese ist in den anderen Aspekten mit jeweils 0,1 Punkten nicht allzu weit entfernt.

Württembergische und Gothaer je einmal auf dem Bronzerang

Bei der Absicherung von mobilen Maschinen landete die Württembergische Versicherung AG auf dem dritten (Neugeschäft: siebten) Rang. Der Anbieter punktete vor allem mit der zweitbesten Erreichbarkeit und der viertbesten Regulierung. Bei der Produktqualität reichte es hingegen nur zum achten Platz.

Die Gothaer verdankt ihren Bronzerang bei mobilen Gerätschaften vor allem der jeweils drittbesten Beurteilung hinsichtlich Produktqualität und Policierung. Nur Rang sechs sprang bei der Schadenbearbeitung heraus.

