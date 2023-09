Fotovoltaik und Elektronik: Auf diese Anbieter setzen die Vema-Makler

18.9.2023 – Die Helvetia ist der von Vema-Partnermaklern mit Abstand am häufigsten genutzte Produktanbieter in Sachen Fotovoltaik-Versicherung. Dahinter folgen Gothaer und VHV. In der Elektronikversicherung lautet die Reihenfolge Alte Leipziger vor Gothaer und Axa. Dies zeigt eine Befragung der Versicherungsmakler-Genossenschaft.

Die Vema Versicherungsmakler Genossenschaft e.G. hat eine Qualitätsumfrage zu den Produktgebern in der Fotovoltaik- sowie Elektronikversicherung unter den Vermittlern ihrer inzwischen mehr als 4.400 Partnerbetriebe (VersicherungsJournal Medienspiegel 25.8.2023) durchgeführt.

Die befragten Versicherungsvermittler sollten unter anderem die drei im Neugeschäft meist genutzten Gesellschaften nennen. Im Rahmen der in den letzten Monaten durchgeführten Befragung gingen 832 (Fotovoltaik) beziehungsweise 649 Nennungen (Elektronik) ein.

Fotovoltaik: Am häufigsten wird an die Helvetia vermittelt

In der Rangliste der am häufigsten genutzten Anbieter in der Fotovoltaik-Versicherung liegt bei den Partnern der Maklergenossenschaft das Vema-Deckungskonzept der Helvetia Schweizerische Versicherungs-Gesellschaft AG, Direktion für Deutschland an der Spitze. Der Anteil liegt bei fast einem Drittel.

Position zwei belegt mit einem Anteil von einem knappen Achtel die Gothaer Allgemeine Versicherung AG mit ihrer für den Verbund entwickelten Lösung. Den Bronzerang sicherte sich die VHV Allgemeine Versicherung AG mit knapp acht Prozent.

Auf den Positionen vier bis zehn folgen mit zwischen 5,7 und 4,1 Prozent die Württembergische Versicherung AG, die Waldenburger Versicherung AG, die Mannheimer Versicherung AG, die Oberösterreichische Versicherung AG, Niederlassung in Deutschland, die R+V Allgemeine Versicherung AG, die Inter Allgemeine Versicherung AG und die Allianz Versicherungs-AG.

Auf- und Absteiger

Während es auf den ersten vier Positionen keine Änderungen im Vergleich zur vorigen Qualitätsumfrage (21.9.2021) gab, verbesserten sich die Mannheimer und die Oberösterreichische um zwei Ränge. Jeweils zwei Plätze nach unten ging es für die R+V und die Inter.

Die Waldenburger und die Allianz schafften den Aufstieg in die Top Ten. Aus dieser herausgefallen sind die Versicherungskammer Bayern und die Alte Leipziger Versicherung AG. Das Spitzentrio verteidigte sogar zum zweiten Mal ihre Positionen (5.4.2019).

Elektronik: Alte Leipziger am wichtigsten für das Neugeschäft

Im Segment der Elektronikversicherung (Firmenlösungen) setzen die Befragten nach wie vor am häufigsten auf das Vema-Deckungskonzept der Alten Leipziger. Diese kam auf einen Anteil von über einem Fünftel an den Nennungen.

Fast jede siebte in diesem Bereich abgegebene Stimme entfiel auf die Gothaer. Dies reichte auch hier erneut für den zweiten Platz. Von sechs nach oben auf den Bronzerang kletterte die Axa Versicherung AG.

Die Positionen dahinter belegen die Baloise Sachversicherung AG Deutschland (von drei auf vier), die Helvetia (von vier auf fünf) und die R+V (von sieben auf sechs). Diese drei Akteure konnten zwischen acht und sechs Prozent der Favoritennennungen auf sich vereinen.

Dahinter folgen die Allianz (von zehn auf sieben), die VHV (Neueinstieg in die Top Ten, die AIG Europe S.A., Direktion für Deutschland (von fünf auf neun) und die Mannheimer (von neun auf zehn) mit Anteilen zwischen fünf und vier Prozent. Nicht mehr zur Spitzengruppe gehört die Zurich Insurance plc, Niederlassung für Deutschland.

Diverse weitere Qualitätsumfragen der Maklergenossenschaft

Die Vema führt ihre Qualitätsumfragen in den verschiedensten Versicherungszweigen durch. Zuletzt waren dies neben der Auslandsreise-Krankenversicherung (14.9.2023) auch die D&O- (12.9.2023) und die Cyberversicherung (31.8.2023).

Untersucht wurden auch die Tierkranken- (10.7.2023) und die Unfallversicherung (23.6.2023) sowie die Segmente Rechtsschutz- (24.5.2023, 28.6.2023) und Bauversicherungen (9.3.2023).

Qualitätsumfragen wurden auch in der Maschinen- (6.2.2023), der Privat- (31.3.2023) und der Tierhalter-Haftpflichtversicherung (8.5.2023) durchgeführt. Davor waren die betriebliche Vorsorge (2.12.2022, 23.12.2022, 10.1.2023) und die Kraftfahrtversicherung (6.10.2022, 7.11.2022, 23.11.2022) an der Reihe.