Welche BU-Versicherer Makler (nicht) weiterempfehlen

30.4.2020 – Der Canada Life bringen unabhängige Vermittler laut der Asscompact-„Marktstudie BU/ Arbeitskraftabsicherung 2019“ die höchste Weiterempfehlungs-Bereitschaft in Sachen Berufsunfähigkeits-Versicherung entgegen. Dahinter folgen die LV 1871 und die Alte Leipziger. Die schlechtesten NPS-Werte ergaben sich für die Dialog und die Gothaer.

In der Berufsunfähigkeits- (BU-) Versicherung vermitteln Makler und Mehrfachvertreter das mit Abstand meiste Geschäft an die Alte Leipziger Lebensversicherung a.G. (VersicherungsJournal 2.4.2020).

Dies ist ein Ergebnis der Asscompact-„Marktstudie BU/ Arbeitskraftabsicherung 2020“. Sie wurde von der BBG Betriebsberatungs GmbH und der IVV Institut für Versicherungsvertrieb Beratungsgesellschaft mbH durchgeführt.

Grundlagen und Methodik der Studie Grundlage der Untersuchung ist eine im Februar und März unter Versicherungsmaklern, Kapitalanlage-Vermittlern und Mehrfachvertretern durchgeführte Onlineumfrage. Die Größe der Nettostichprobe wird mit 509 unabhängigen Vermittlern angegeben. Die Befragten sind zu 87 Prozent männlich und zu 13 Prozent weiblich. Sie haben 23,8 Jahre Berufserfahrungen bei einem Durchschnittsalter von 53,1 Jahren. Im Rahmen der Befragung wurden die Vermittler unter anderem „gebeten, zu ihren präferierten Anbietern jeweils ihre Geschäftsanteile (nach Stück) in Prozent anzugeben. Die Prozentwerte werden als Punktwerte interpretiert, so dass jeder Vermittler maximal 100 Punkte auf alle Anbieter verteilen kann“. Abschließend wird den Angaben zufolge ein Index gebildet, bei dem der Anbieter mit dem höchsten Wert 100 Punkte erhält und die weiteren Anbieter anhand ihrer Abstände prozentual abgestuft werden.

Weiterempfehlungs-Bereitschaft der Vermittler

Erhoben wurde im Rahmen der Studie unter anderem die Bereitschaft der Vermittler, einen BU-Versicherer weiterzuempfehlen. Hierzu wurde der in der Marktforschung häufig angewandte Net-Promoter-Score herangezogen.

Die Untersuchung ergab, dass auch hier die Alte Leipziger zu den Topanbietern aus Vermittlersicht gehört. Aus dem zweithöchsten Anteil an Promotoren (über 70 Prozent) und dem nur neuntniedrigsten Anteil an Detraktoren (rund ein Neuntel) errechnet sich ein NPS-Wert von fast 60.

Damit landet das Unternehmen an dritter Stelle. Der Rückstand auf die Spitze beträgt nur etwas mehr als zwei Punkte.

Canada Life platziert sich vor LV 1871

An Position eins findet sich mit über 62 Punkten die Canada Life Assurance Europe plc, Niederlassung für Deutschland wieder. Mit fast 72 Prozent kommt das Unternehmen mit angelsächsischen Wurzeln auf den höchsten Wert an Fürsprechern. Auf der anderen Seite gehört rund jeder elfte Befragte zu den Kritikern. Hinsichtlich des Geschäftsanteils belegt die Canada Life Position sechs.

Leidglich 0,3 Punkte dahinter folgt die Lebensversicherung von 1871 a.G. München (LV 1871) an zweiter Stelle, die in der Rangliste nach Geschäftsanteil auf Platz acht besetzt. Der Promotorenanteil fällt mir knapp zwei Dritteln rund fünf Punkte schlechter aus als bei den beiden vorgenannten Anbietern. Dafür gehört nicht einmal jeder Zwanzigste zu den Detraktoren, was den Spitzenwert bedeutet.

Die aktuell auf dem Treppchen vertretenen Gesellschaften waren, was die Weiterempfehlungs-Bereitschaft betrifft, auch im Vorjahr weit vorne gelandet (10.4.2019).

Die Allianz Lebensversicherungs-AG, mit großem Abstand Marktführer in der Lebensversicherung (8.4.2020), platziert sich mit einem NPS von knapp 37 nur im unteren Mittelfeld. Als Kritiker zeigt sich rund jeder siebte Interviewte, während mehr als jeder zweite den Promotoren zuzuordnen ist.

Dialog und Gothaer haben die niedrigsten NPS-Werte

Am anderen Ende der Rangliste werden die Dialog Lebensversicherungs-AG und die Gothaer Lebensversicherung AG mit NPS-Werten im mittleren einstelligen Bereich aufgeführt. Bei beiden Unternehmen Anbietern liegt der Fürsprecheranteil bei gut 30 Prozent. Dem steht jeweils ein gutes Viertel an Detraktoren gegenüber.

Die Ergebnisse für die beiden Schlusslichter sollten aber wegen vergleichsweise niedriger Fallzahlen von jeweils um die 20 Vermittlerbewertungen nicht überinterpretiert werden.

Konkrete Gründe für die deutlich auseinandergehenden Beurteilungen sind der Untersuchung nicht zu entnehmen. Auffällig ist allerdings, dass die beiden Gesellschaften mit den niedrigsten NPS-Werten in der Rangliste nach Geschäftsanteilen erst auf den hinteren Plätzen auftauchen. Hier scheint es einen direkten Zusammenhang zwischen der fehlenden Empfehlungs-Bereitschaft und dem nur geringen Geschäftsvolumen im unabhängigen Vermittlermarkt zu geben.

Ein Blick auf die Bewertung der Dienstleistungsqualität liefert zudem einige Anhaltspunkte, um die sehr stark abweichenden NPS-Werte einzuordnen. So liegen die Gothaer und die Dialog in der Gesamtzufriedenheits-Wertung neun Punkte hinter dem Spitzenreiter zurück und kommen gleichauf auf den zweitschlechtesten Wert.

Die größten Schwächen der Schlusslichter

Die Dialog gehört in fünf der 13 abgefragten Zufriedenheitskriterien zu den drei am schlechtesten bewerteten Gesellschaften. Die größten Schwächen liegen aus Sicht der Vermittler in der Vertriebsunterstützung, beim Bestandskundenservice sowie in der Abwicklung des Neugeschäfts.

Es steht zu vermuten, dass der Umbau der Dialog zum Maklerversicherer der Generali Deutschland AG (25.10.2018) gewisse Kapazitäten gebunden hat. Denn hinsichtlich der Kriterien Produktqualität (laut einer Regressionsanalyse am wichtigsten für die Vermittlerzufriedenheit) und Preis-Leistungs-Verhältnis (zweitwichtigstes Merkmal) liegt das Unternehmen nicht weit hinter der Top Drei zurück. Dies gilt übrigens auch für das Kriterium Leistungsfallabwicklung.

Bei der Gothaer bemängeln die Makler und Mehrfachvertreter unter anderem das Preis-Leistungs-Verhältnis. Hier beträgt der Rückstand auf den Spitzenreiter zwölf Punkte – maximal sind 100 Punkte möglich. Nachbesserungsbedarf sehen die Vermittler auch bei der Neugeschäftsabwicklung und beim Bestandskundenservice. Hier liegen die Kölner bis zu 16 Punkte hinter der führenden Gesellschaft zurück.

Am besten bewertet wird die Gesellschaft in Sachen Neugeschäft sowie der Leistungsfallabwicklung. Hier liegt die Top Drei nur drei beziehungsweise vier Punkte entfernt.

Die Stärken der Spitzenreiter

Mit der Canada Life zeigten sich die Vermittler am zufriedensten. Das Unternehmen gehört in allen Zufriedenheitskriterien – bis auf die dezentrale Vertriebsunterstützung, die Abwicklung im Leistungsfall und die Tarifflexibilität – zu den Top-Drei-Anbietern. Spitzenreiter ist die Gesellschaft unter anderem in den beiden wichtigsten Kriterien Produktqualität und Preis-Leistungs-Verhältnis. Sie bietet aus Vermittlersicht auch die besten Angebotsunterlagen und Angebotsrechner.

Ebenfalls sehr zufrieden sind die Befragten mit der Alten Leipziger. Stärken sehen sie vor allem bei der Produktqualität und dem Bestandskundenservice. Zudem besitzt das Unternehmen das zweitbeste Image unter den Vermittlern. In den meisten Zufriedenheitskriterien liegt die Gesellschaft aus Oberursel auf direkter Tuchfühlung zum jeweiligen Spitzenreiter.

Die LV 1871 kommt wegen der drittschlechtesten Beurteilung bei der Leistungsfallabwicklung nur auf den drittbesten Punktewert bei der Gesamtzufriedenheit. Im wichtigsten Merkmal Produktqualität vergaben die Befragten den viertbesten Punktwert. Hinsichtlich der zentralen Vertriebsunterstützung sowie der Abwicklung im Neugeschäft gehören die Münchener zur Top Drei.

Weitere Studiendetails

Die 325-seitige „Marktstudie BU/ Arbeitskraftabsicherung 2020“ enthält neben detaillierten Ranglisten zu den Geschäftsanteilen, der Vermittlerzufriedenheit und der Weiterempfehlungs-Bereitschaft auch eine Analyse der Top-Anbieter. Untersucht wurden neben der BU auch die Segmente Grundfähigkeit (15.4.2020) und Dread Disease/ Multirisk.

