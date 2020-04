Die größten Lebensversicherer

8.4.2020 – Lediglich zwei der 17 größten Lebensversicherer haben im vergangenen Jahr das Bruttobeitragsaufkommen nicht ausgebaut. Prozentual legte nach Daten der Zeitschrift für Versicherungswesen die Allianz am stärksten zu. Sie bleibt auch unangefochtener Spitzenreiter in der Rangliste. Die Alte Leipziger kletterte um zwei Plätze nach oben, die Proxalto (früher Generali) verlor zwei Positionen. Dies zeigt eine Übersicht der Zeitschrift für Versicherungswesen.

Die deutschen Lebensversicherer haben die gebuchten Bruttobeiträge 2019 in der Lebensversicherung im engeren Sinne (also ohne Pensionskassen und Pensionsfonds) um 11,1 Prozent auf fast 98,7 Milliarden Euro gesteigert.

Hintergrund war ein um ein Drittel auf 36 Milliarden Euro gestiegenes Einmalbeitragsgeschäft. Dies gab der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) auf Basis von vorläufigen Zahlen Ende Januar bekannt (VersicherungsJournal 29.1.2020, 30.1.2020).

Marktgrößen: Zwei Mal Rückgang beim Prämienaufkommen

Auf Ebene der Branchengrößen betrachtet hat sich das Prämienaufkommen (auf Basis vorläufiger Zahlen) höchst unterschiedlich entwickelt, wie eine Auflistung in der aktuellen Ausgabe 7/2020 der Zeitschrift für Versicherungswesen (ZfV) zeigt. So hatten drei der 17 Anbieter mit mehr als 1,5 Milliarden Euro gebuchten Bruttobeiträgen im Vergleich zum Vorjahr Rückgänge zu verzeichnen.

Hierzu gehört neben der Proxalto Lebensversicherung AG (früher Generali, 1.7.2019) auch die HDI Lebensversicherung AG. Das Prämienaufkommen der Proxalto schrumpfte um sechs Prozent auf unter 2,54 Milliarden Euro, das vom HDI um 6,6 Prozent auf 1,7 Milliarden Euro.

Allianz legt beim Beitragsvolumen am stärksten zu

Die anderen Marktgrößen konnten das Beitragsvolumen ausbauen – allen voran die Allianz Lebensversicherungs-AG. Der Marktführer wuchs um fast ein Viertel auf über 27,5 Milliarden Euro Prämie.

Eine Steigerung um rund ein Sechstel (auf annähernd 1,85 Milliarden Euro) hatte die SV Sparkassenversicherung Lebensversicherung AG zu verzeichnen. Zweistellige Zuwachsraten waren ansonsten nur noch bei der Cosmos Lebensversicherungs-AG sowie der R+V Lebensversicherung AG zu beobachten.

Allianz ist unangefochtener Spitzenreiter

In der Rangliste nach Beitragseinnahmen gab es auf den Positionen eins bis sechs keine Veränderungen. An der Spitze liegt weiterhin unangefochten die Allianz mit mehr als vier Mal so hohem Prämienaufkommen wie die zweitplatzierte R+V AG (6,5 Milliarden Euro). Der Marktführer baute seinen Vorsprung von 16,4 auf rund 21 Milliarden Euro aus.

Dahinter folgen die Aachenmünchener Lebensversicherung AG mit knapp 5,5 Milliarden Euro vor dem Debeka Lebensversicherungs-Verein a.G. und der Zurich Deutscher Herold Lebensversicherung AG mit jeweils über 3,5 Milliarden Euro. Die Bayern-Versicherung Lebensversicherung AG belegt Platz sechs mit knapp 2,9 Milliarden Euro.

Einige Auf- und Absteiger

Die Proxalto rutschte vom siebten auf den neunten Rang ab, während die Alte Leipziger durch ein gut fünfprozentiges Plus an der Axa Lebensversicherung AG und der Proxalto vorbei auf Position sieben zog. Unverändert an achter Stelle liegt die Axa.

Die Plätze zehn bis 14 belegen in unveränderter Reihenfolge die Nürnberger Lebensversicherung AG, die in interner Abwicklung befindliche Ergo Lebensversicherung AG (2.6.2016), die Württembergische Lebensversicherung AG und die Cosmos. Alle vier Vorgenannten liegen über der Marke von zwei Milliarden Euro Beitragsvolumen.

Auf Position 14 folgt die SV, die den HDI überholte. Dank eines mehr als drei Mal so starken Zuwachses von 7,4 Prozent zog die Provinzial Nordwest Lebensversicherung AG an der Volkswohl Bund Lebensversicherung a.G. vorbei auf Platz 16.

Hintergründe zur Beitragsentwicklung

Die Allianz verwies als Begründung für den starken Zuwachs auf „innovative“ Produktkonzepte und die Finanzstärke des Unternehmens (3.3.2020). Zur ihren Steigerungen in Leben haben sich auch R+V (31.3.2020) und Alte Leipziger geäußert (20.3.2020).

Die Provinzial Nordwest berichtete von einem um über ein Fünftel erhöhten Einmalbeitragsgeschäft, wuchs aber auch bei den laufenden Beiträgen (7.2.2020). Die SV legte nach Unternehmensangaben ebenfalls bei den laufenden wie auch den Einmalbeiträgen zu (28.1.2020).