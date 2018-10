Generali überträgt gesamtes Maklergeschäft

25.10.2018 – Die Generali wird das gesamte Maklergeschäft für Leben, Komposit und bAV der „neuen Dialog“ übergeben. Das gab der Versicherer auf der DKM bekannt. Für Makler und Kunden werde sich aber an Vereinbarungen und Leistungen nichts ändern. Die Dialog Lebensversicherung kündigte außerdem neue Produkte für 2019 an.

Auf der Branchenmesse DKM gab die Generali Deutschland AG gestern in Dortmund einen aktuellen Überblick über die Neuordnung ihres Vertriebs bekannt: Unter der Marke „Dialog“ werde das gesamte Maklergeschäft des Konzerns in Deutschland konzentriert. Damit sei die Dialog der exklusive Maklerversicherer „des zweitgrößten Erstversicherers auf dem deutschen Markt.

Die geplante Gründung der Dialog Versicherung AG, die ab 2019 das Komposit-Geschäft im Maklermarkt von der Generali übernehmen soll (VersicherungsJournal 26.10.2017), schreitet voran. Die Zulassung bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungs-Aufsicht (Bafin) sei beantragt. Zukünftig haben die Makler im Konzern für Leben und Komposit nur noch einen Ansprechpartner, unterstreicht der Versicherer.

Das Maklergeschäft liegt künftig in der Verantwortung von Bernd Felske, Vorstand der Generali Versicherungen für Vertrieb und Marketing, der ab 1. November auch Vorstandsmitglied der Dialog Lebensversicherungs-AG wird.

Wir garantieren unseren Vertriebspartnern, dass alle bestehenden Vertragsregelungen von der Generali Versicherung 1:1 auf die Dialog übergehen. Bernd Felske, Vorstand der Generali Versicherungen für Vertrieb und Marketing, sagt Maklern die Einhaltung von Vereinbarungen zu.

Dialog künftig in Augsburg und München

Bernd Felske (Bild: Generali)

„Zum 1. Juli.2019 geht der in Gründung befindliche Komposit-Versicherer, die Dialog Versicherung, an den Start. Hierbei garantieren wir unseren Vertriebspartnern, dass alle bestehenden Vertragsregelungen von der Generali Versicherung 1:1 auf die Dialog übergehen“, betonte Bernd Felske, Vorstand für Vertrieb und Marketing. Auch an bestehenden Vereinbarungen und zugesagten Leistungen gegenüber Kunden werde sich nichts ändern.

Gleichzeitig würden die digitalen Prozesse weiter modernisiert, um Maklern eine effiziente Zusammenarbeit zu ermöglichen (VersicherungsJournal 25.5.2018).

Die „neue Dialog“ werde sich aus der bestehenden Dialog Lebensversicherungs-AG, die weiter ihren Standort in Augsburg behält, und der Dialog Versicherung AG in München zusammensetzen.

Neuer Risikoträger für gesamtes bAV-Geschäft

Zudem werde ab dem 1. Januar 2019 die Dialog Lebensversicherungs-AG der neue Risikoträger für das Kollektivgeschäft der betrieblichen Altersvorsorge (bAV) sein, teilte der Versicherer weiter mit. BAV-Verträge der Generali blieben bestehen. Neue Verträge würden dann ab dem nächsten Jahr über die Dialog laufen.

In Österreich wird die Dialog Leben ihr Geschäft unverändert als „reiner Biometrie-Versicherer in Zusammenarbeit mit Maklern, Finanzdienstleistern und Agenten fortsetzen.

Neue Produkte der Dialog Leben für 2019

Die Dialog Lebensversicherungs-AG hatte im April erste Zahlen zum Geschäftsjahr 2017 vorgelegt. Danach stiegen die gebuchten Bruttobeiträge um drei Prozent auf einen neuen Rekordwert von 290,3 Millionen Euro (VersicherungsJournal 11.4.2018).

Im „LV-Rating Unternehmensqualität“ der Institut für Vorsorge und Finanzplanung GmbH (IVFP) belegte das Unternehmen den dritten Platz (VersicherungsJournal 23.10.2018).

Trotz dieser Erfolge „wollen wir mit dem Markt gehen und uns künftig breiter aufstellen“, kündigte Michael Stille, Vorstandsvorsitzender der Dialog an. Im nächsten Jahr sollen eine Dread-Disease-Police und eine Grundfähigkeiten-Versicherung das Portfolio ergänzen.