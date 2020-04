An diese BU-Versicherer vermitteln Makler das meiste Geschäft

2.4.2020 – Die Alte Leipziger erzielt in der Berufsunfähigkeits-Versicherung den größten Geschäftsanteil im unabhängigen Vermittlermarkt. Dahinter folgen die Nürnberger und die Swiss Life. Dies zeigt die Asscompact-„Marktstudie BU/ Arbeitskraftabsicherung 2020“.

Mehr als 40 Prozent der unabhängigen Vermittler hatten 2019 im Geschäft mit der Arbeitskraftabsicherung bessere Courtage-Einnahmen zu verzeichnen als im Jahr zuvor. Vor allem bei selbstständigen Berufsunfähigkeits- (SBU-) Versicherungen sind Entwicklung und Erwartungen sehr positiv (VersicherungsJournal 2.4.2020).

Dies ist ein Ergebnis der Asscompact-„Marktstudie BU/ Arbeitskraftabsicherung 2020“. Diese wurde von der BBG Betriebsberatungs GmbH und der IVV Institut für Versicherungsvertrieb Beratungsgesellschaft mbH durchgeführt.

Grundlagen und Methodik der Studie Grundlage der Untersuchung ist eine im Februar und März unter Versicherungsmaklern, Kapitalanlage-Vermittlern und Mehrfachvertretern durchgeführte Onlineumfrage. Die Größe der Nettostichprobe wird mit 509 unabhängigen Vermittlern angegeben. Die Befragten sind zu 87 Prozent männlich und zu 13 Prozent weiblich. Sie haben 23,8 Jahre Berufserfahrungen bei einem Durchschnittsalter von 53,1 Jahren und wollen im Schnitt mit 67,5 Jahren aus dem Berufsleben ausscheiden. Jeder Dritte möchte bis zum 70. Lebensjahr oder gar darüber hinaus arbeiten. Im Rahmen der Befragung wurden die Vermittler unter anderem „gebeten, zu ihren präferierten Anbietern jeweils ihre Geschäftsanteile (nach Stück) in Prozent anzugeben. Die Prozentwerte werden als Punktwerte interpretiert, so dass jeder Vermittler maximal 100 Punkte auf alle Anbieter verteilen kann“, wird zur Methodik erläutert. Abschließend wird den Angaben zufolge ein Index gebildet, bei dem der Anbieter mit dem höchsten Wert 100 Punkte erhält und die weiteren Anbieter anhand ihrer Abstände prozentual abgestuft werden.

Alte Leipziger vor Nürnberger

In der BU-Versicherung landete die Alte Leipziger Lebensversicherung a.G., wie schon in den Vorjahren (4.4.2019, 3.5.2018, 4.5.2017, 3.5.2016, 8.4.2015, 20.5.2014, 3.7.2013), auf dem Spitzenplatz.

Die Gesellschaft hat zwar leicht an Vorsprung auf den ärgsten Verfolger Nürnberger Lebensversicherung AG eingebüßt. Die verkürzte den Rückstand von 66 Punkten im Vorvorjahr über 44 Zähler im Vorjahr auf aktuell nur noch knapp 36 Punkte.

Swiss Life überholt Volkswohl Bund

Die Swiss Life AG, Niederlassung für Deutschland, holte zehn Punkte auf und zog dadurch an der Volkswohl Bund Lebensversicherung a.G. vorbei auf die dritte Position. Letztere legte nur halb so stark zu und findet sich nun an vierter Stelle wieder. Der relative Geschäftsanteil der beiden vorgenannten Gesellschaften ist jeweils in etwa halb so groß wie der der Alten Leipziger.

An fünfter Stelle liegt die Allianz Lebensversicherungs-AG, die sich um fünf Punkte steigern konnte. Dahinter folgen – in umgekehrter Reihenfolge wie im Vorjahr – die Canada Life Assurance Europe plc, Niederlassung für Deutschland und die Continentale Lebensversicherung AG. Dabei legte die Canada Life um fast die Hälfte zu, während die Continentale minimal einbüßte.

Die Positionen acht bis zehn belegen die Lebensversicherung von 1871 a.G. München, die HDI Lebensversicherung AG und die Axa Lebensversicherung AG. Dabei ging es für HDI und Axa um jeweils eine Position nach oben. Aus den Top Zehn herausgefallen ist die Basler Lebensversicherungs-AG.

Weitere Studiendetails

Die 325-seitige „Marktstudie BU/ Arbeitskraftabsicherung 2020“ enthält neben detaillierten Ranglisten zu den Geschäftsanteilen und der Vermittlerzufriedenheit auch eine Analyse der Top-Anbieter. Untersucht wurden neben der BU auch die Segmente Grundfähigkeit und Dread Disease/ Multirisk.

Der Berichtsband kann für 2.677,50 Euro inklusive Mehrwertsteuer bei Sophia Tannreuther per E-Mail oder per Telefon unter 0921 7575823 bestellt werden.