Die Basler Versicherungen sind Opfer eines Cyberangriffs

13.4.2022

Auf den Bâloise-Konzern ist eine Cyberattacke verübt worden. Am 11. April sei der Angriff erkannt worden, teilte die Versicherungsgruppe am Dienstag mit. Betroffen seien Teile der IT-Infrastruktur, hauptsächlich bei den Basler Versicherungen in Deutschland. Dabei seien keine Unternehmens- oder Kundendaten entwendet und keine Systeme verschlüsselt worden.

Die befallenen Systeme seien identifiziert und isoliert worden. Durch die Abwehrmaßnahmen sei die Nutzung der Dienstleistungen und IT-Infrastruktur der Basler Deutschland für Kunden und Mitarbeiter in Teilbereichen im gebundenen Vertrieb partiell eingeschränkt. Weitere Systembereiche müssten voraussichtlich nicht isoliert werden.

Nach Angaben des Bundesverbandes Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien e.V. (Bitkom) wurden bereits neun von zehn Unternehmen von Cyberkriminellen angegriffen (VersicherungsJournal 14.9.2021). Zu den Opfern zählte im Oktober die Haftpflichtkasse VVaG. Dabei waren unter anderem Bankverbindungsdaten erbeutet worden (15.10.2021, 11.8.2021, 5.8.2021).

