Haftpflichtkasse kehrt zum normalen Geschäftsbetrieb zurück

5.8.2021

Seit Anfang August kann die Haftpflichtkasse VVaG ihre IT-Systeme sowie wichtige Schnittstellen wieder in Betrieb nehmen. Das teilte das Unternehmen am Donnerstag in einem Nachrichten-Update mit. Hacker hatten die technische Infrastruktur des Versicherers im Juli lahmgelegt (VersicherungsJournal 16.7.2021, 13.7.2021).

Die Webseite des Versicherers ist wieder erreichbar, das Portal für Vermittler sowie Schnittstellen zu den Systemen von Geschäftspartnern funktionieren jetzt ebenfalls, meldete die Gesellschaft. „Unser gewohnter Service ist wieder verfügbar“, lässt sich Vorstand Torsten Wetzel zum Stand der Dinge zitieren.

Torsten Wetzel (Bild: Simeon Johnke)

Nach dem Cyberangriff kehrte das Unternehmen schrittweise ins Alltagsgeschäft zurück. Seit der zweiten Juli-Hälfte konnte der Innendienst Vertragsänderungen durchführen und Neuanträge sowie Schadenmeldungen bearbeiten (29.7.2021).

Wie die Haftpflichtkasse Ende Juli mitteilte, griffen die Cyberkriminellen auch personenbezogene Daten bei ihrer Attacke ab. Lösegeldforderungen lehnte der Versicherer in Absprache mit dem Landeskriminalamt ab (22.7.2021).