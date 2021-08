Haftpflichtkasse meldet weiteren Datenklau

11.8.2021

Im Juli hatten Hacker die technische Infrastruktur des Versicherers lahmgelegt (VersicherungsJournal 16.7.2021, 13.7.2021). Nun berichtete die Haftpflichtkasse VVaG am Mittwochvormittag, dass die Kriminellen nach der Cyberattacke mehr Material abgegriffen haben als dem Unternehmen bisher bekannt war.

„Dabei handelt es sich teilweise auch um personenbezogene Daten. Die Haftpflichtkasse informiert betroffene Personen im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben“, so der Versicherer in einer Mitteilung. Das Unternehmen habe auch die zuständige Datenschutzbehörde über den aktuellen Stand „im gesetzlich erforderlichen Umfang in Kenntnis gesetzt“.

Im Kundenportal hat die Gesellschaft zur Sicherheit unter anderem die Passwörter zurückgesetzt. Die Roßdorfer versenden jetzt neue Informationen an die Betroffenen. Weitere Details veröffentlichte das Unternehmen für Vertriebspartner, Geschäftspartner und Endkunden hier.

Erst Anfang August konnte die Haftpflichtkasse ihren normalen Geschäftsbetrieb wieder aufnehmen, weil die technische Infrastruktur erst zu diesem Zeitpunkt wieder zur Verfügung stand (5.8.2021). Lösegeldforderungen hat der Versicherer in Absprache mit dem Landeskriminalamt abgelehnt (22.7.2021).